Наша экскурсия пройдёт по самому популярному маршруту Стамбула
Наша экскурсия пройдёт по самому популярному маршруту Стамбула: от монумента «Республика» через Цветочный Пассаж, от Русского посольства до Собора Святой Софии.
И, кажется, нет более банального маршрута, но мы познаем Стамбул и его историю с точки зрения русского эмигранта и путешественника.
Вы узнаете: где князь Олег прибил свой щит к воротам Царьграда? Повесть временных лет, о каких событиях упоминается в Константинополе? Как русская интеллигенция мигрировала из Севастополя в Стамбул на паровозе? Русские районы Стамбула, где жили русские дворяне? Как приходилось работать русским женщинам и какую традицию они принесли в мусульманский мир? Где и как жил Лев Троцкий в Стамбуле со своей семьей перед отъездом в Мексику? И многое другое…
И, кажется, нет более банального маршрута, но мы познаем Стамбул и его историю с точки зрения русского эмигранта и путешественника.
Вы узнаете: где князь Олег прибил свой щит к воротам Царьграда? Повесть временных лет, о каких событиях упоминается в Константинополе? Как русская интеллигенция мигрировала из Севастополя в Стамбул на паровозе? Русские районы Стамбула, где жили русские дворяне? Как приходилось работать русским женщинам и какую традицию они принесли в мусульманский мир? Где и как жил Лев Троцкий в Стамбуле со своей семьей перед отъездом в Мексику? И многое другое…
Что вас ожидает 🤩
- Монумент Республики
- Цветочный Пассаж
- Русское посольство
- Собор Святой Софии
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Описание
Сквозь века — от Таксим до Босфора
Это самые популярные локации. И кажется что все уже знают о них каждую мелочь, но все равно есть о чем рассказать. На сей раз мы взглянем на этот маршрут с точки зрения русского влияния сквозь века.
На площади Таксим поговорим о том, как советские деятели повлияли на становление республики в границах современной Турции и почему они изображены на памятнике Республики.
Тут же перейдём на пятилетие назад и обсудим белую эмиграцию в Стамбуле. О том, как 150 тысяч русских дворян и, не только, мигрировали в Стамбул, где каждый пятый на тот момент был русским.
Русская история улицы Истикляль
Порогуливаясь по улице, я расскажу о том, где находились русские рестораны, места, кабаре, как русский балет пришёл в Стамбул и о других традициях, которые принесла русская эмиграция. Вы узнаете о том, кто из известных дворян выступал в бывших русских ресторанах Реджанс, Стелла, Максим и что сейчас в них располагается. Остановимся у здания русского консульства и я расскажу о периоде правления Романовых, возможности взятия Константинополя и возвращении в Православие. А также о том, как русские женщины продавали цветы в Пассаже де Флорас, чтобы скрыться от турецких мужчин (приведу примеры из воспоминаний). За приятными рассказами дойдём до района Пера, где был русский ресторан Петроград.
Путешествие из XX в IX век
В начале мы обсудим турецкую революцию и влияние советского правительства на становление Турецкой Республики. Прогуливаясь по проспекту Истикляль поговорим о 1917-1924 гг., русской эмиграции и памятных местах. Я расскажу о XIX веке: как было создано консульство, о Екатерине II и о том, как близко к Константинополю был Николай I. Потом мы поднимемся на одну из крыш и обсудим IX век. Упомянем князей, набеги русичей на Константинополь и принятие православия. Дойдём до врат, где князь Игорь прибил щит к Царьграду. Это будет конечной точкой.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь ТаксимЗавершение: Собор Святой Софии
- Когда и сколько длится?
- Когда: по понедельникам в 10.00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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