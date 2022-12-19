Сквозь века — от Таксим до Босфора

Это самые популярные локации. И кажется что все уже знают о них каждую мелочь, но все равно есть о чем рассказать. На сей раз мы взглянем на этот маршрут с точки зрения русского влияния сквозь века.

На площади Таксим поговорим о том, как советские деятели повлияли на становление республики в границах современной Турции и почему они изображены на памятнике Республики.

Тут же перейдём на пятилетие назад и обсудим белую эмиграцию в Стамбуле. О том, как 150 тысяч русских дворян и, не только, мигрировали в Стамбул, где каждый пятый на тот момент был русским.

Русская история улицы Истикляль

Порогуливаясь по улице, я расскажу о том, где находились русские рестораны, места, кабаре, как русский балет пришёл в Стамбул и о других традициях, которые принесла русская эмиграция. Вы узнаете о том, кто из известных дворян выступал в бывших русских ресторанах Реджанс, Стелла, Максим и что сейчас в них располагается. Остановимся у здания русского консульства и я расскажу о периоде правления Романовых, возможности взятия Константинополя и возвращении в Православие. А также о том, как русские женщины продавали цветы в Пассаже де Флорас, чтобы скрыться от турецких мужчин (приведу примеры из воспоминаний). За приятными рассказами дойдём до района Пера, где был русский ресторан Петроград.

Путешествие из XX в IX век

В начале мы обсудим турецкую революцию и влияние советского правительства на становление Турецкой Республики. Прогуливаясь по проспекту Истикляль поговорим о 1917-1924 гг., русской эмиграции и памятных местах. Я расскажу о XIX веке: как было создано консульство, о Екатерине II и о том, как близко к Константинополю был Николай I. Потом мы поднимемся на одну из крыш и обсудим IX век. Упомянем князей, набеги русичей на Константинополь и принятие православия. Дойдём до врат, где князь Игорь прибил щит к Царьграду. Это будет конечной точкой.