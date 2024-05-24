секреты – экскурсии в Стамбуле

Найдено 5 экскурсий в категории «секреты» в Стамбуле, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Стамбульский парус любви
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 8 чел.
На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее
🛴 На самокатах
Мини-группа
3 часа
На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за человека
Золотая классика Стамбула: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Золотая классика Стамбула: обзорная прогулка
Начало: Площадь Ипподром
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
138 за всё до 4 чел.
Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
Начало: Дворец Топкапы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
190 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Вероника прекрасный гид, любящий город. Нам всё понравилось! Было интересно.
  • E
    Ekaterina
    23 апреля 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Нашим экскурсоводом была Вероника, в начале экскурсии она задала нам несколько вопросов и подстроила план экскурсии под наши предпочтения. Нам
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    все очень понравилось- Стамбул прекрасен, и Вероника рассказала интересные истории из жизни современного города, показала местные рестораны и кафе. Мы попробовали вкусную необычную баклаву с турецким чаем и турецкие уличные бургеры с айраном. Потом мы прогулялись до «пьяной лестницы» популярной среди местной молодежи и прокатились на пароме до азиатской части Стамбула. Все было хорошо спланировано и, проходив весь день, мы совершенно не устали. Вероника также проводит автомобильные экскурсии до мест, куда проблематично добраться на общественном транспорте. В следующий раз мы обязательно воспользуемся. Если историческую часть города вы уже знаете, то эта экскурсия откроет для вас Стамбул совершенно с другой стороны.

  • L
    Larisa
    21 апреля 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Экскурсия очень понравилась) Увидели необычные для нас места, прогулялись по супер атмосферным улочкам, где живут местные жители, пообедали с шикарным
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    видом на Босфор. Да и в принципе вся прогулка была интересная, подчерпнули много нового. Рады что нашли такого гида и эту экскурсию))

  • К
    Кирилл
    13 октября 2023
    По следам двух Великих Империй
    Неплохой тур, мы осмотрели все основные достопримечательности вокруг Ая София и зашли внутрь мечети. Вторая часть экскурсии была немного скомкана,
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    очень мало информации по дворцовому комплексу Топкапы. Нас завели на территорию, в течении 15 мин рассказали что где и дальше дали 1 час погулять. Можно было остаться и на более длительное время, если не нужен был трансфер обратно в отель. Гид хорошо говорил по-русски, спасибо за тур.

  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2023
    Мультикультурный Стамбул групповая экскурсия
    Великолепная экскурсия! Большое спасибо!
  • А
    Анна
    27 августа 2023
    Стамбульский парус любви
    Гид Дурия очень приятная и знающая историю девушка. Отлично владеет русским языком
  • F
    Funny_dr
    13 мая 2023
    Мультикультурный Стамбул групповая экскурсия
    Были в марте. Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Легко, интересно, не нудно. С шутками. Всё что заявлено видели, по пути
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    порекомендовали и где лучше что купить, где поесть, куда ещё сходить. Мы были с 2мя детьми (7 и 1,11. Не является рекомендацией к исполнению, но рекомендую не бояться брать с собой детей), их тоже развлекли. Несмотря на дождь прекрасно погуляли. Рекомендую от всего сердца!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «секреты»

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  3. На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее
  4. Золотая классика Стамбула: обзорная прогулка
  5. Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "секреты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 350. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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