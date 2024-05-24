1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Золотая классика Стамбула: обзорная прогулка
Начало: Площадь Ипподром
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€138 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
Начало: Дворец Топкапы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр24 мая 2024Вероника прекрасный гид, любящий город. Нам всё понравилось! Было интересно.
- EEkaterina23 апреля 2024Нашим экскурсоводом была Вероника, в начале экскурсии она задала нам несколько вопросов и подстроила план экскурсии под наши предпочтения. Нам
- LLarisa21 апреля 2024Экскурсия очень понравилась) Увидели необычные для нас места, прогулялись по супер атмосферным улочкам, где живут местные жители, пообедали с шикарным
- ККирилл13 октября 2023По следам двух Великих ИмперийНеплохой тур, мы осмотрели все основные достопримечательности вокруг Ая София и зашли внутрь мечети. Вторая часть экскурсии была немного скомкана,
- ЕЕкатерина5 сентября 2023Мультикультурный Стамбул групповая экскурсияВеликолепная экскурсия! Большое спасибо!
- ААнна27 августа 2023Гид Дурия очень приятная и знающая историю девушка. Отлично владеет русским языком
- FFunny_dr13 мая 2023Мультикультурный Стамбул групповая экскурсияБыли в марте. Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Легко, интересно, не нудно. С шутками. Всё что заявлено видели, по пути
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «секреты»
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