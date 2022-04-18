ШОППИНГ в Стамбуле с премиальным стилистом!!

ШОППИНГ в Стамбуле с премиальным стилистом!!
ШОППИНГ в Стамбуле с премиальным стилистом!!
ШОППИНГ в Стамбуле с премиальным стилистом!!
ШОППИНГ в Стамбуле с премиальным стилистом!!
ШОППИНГ в Стамбуле с премиальным стилистом!!
ШОППИНГ в Стамбуле с премиальным стилистом!!
ШОППИНГ в Стамбуле с премиальным стилистом!!

Стамбульский ШОППИНГ

Приветствую любителей стиля, красоты, и моды. Я как Морфеус покажу вам завораживающий мир изысканных вещей, редкостных и не обыденных изделий, с особой ноткой турецкого колорита от hand-made до высокого люкса. Могу заверить точно, что сделанные покупки будут радовать Вас ещё долгое время.
Мы заедим к лучшим Турецким дизайнерам, посетим премиальные store, outlet мировых брендов, побываем у местных ремесленников и мастеров. Познакомлю Вас с культурой и жизнью города. Готовьтесь к приятным покупкам, и к хорошему настроению.
С вами будет Премиальный Стилист и личный водитель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Не указано
Что не входит
  • Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы стартуем с вашего отеля или с другого места
Завершение: Ваш отель, или ресторан. пока вы будете пить вино, Ваши покупки будут уже в номере)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Особая просьба быть в потоке
  • Быть в моменте и в хорошем настроении)))
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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