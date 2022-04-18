Стамбульский ШОППИНГ

Приветствую любителей стиля, красоты, и моды. Я как Морфеус покажу вам завораживающий мир изысканных вещей, редкостных и не обыденных изделий, с особой ноткой турецкого колорита от hand-made до высокого люкса. Могу заверить точно, что сделанные покупки будут радовать Вас ещё долгое время.

Мы заедим к лучшим Турецким дизайнерам, посетим премиальные store, outlet мировых брендов, побываем у местных ремесленников и мастеров. Познакомлю Вас с культурой и жизнью города. Готовьтесь к приятным покупкам, и к хорошему настроению.

С вами будет Премиальный Стилист и личный водитель.