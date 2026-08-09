Стамбул — город стиля, и я покажу вам места, где можно купить все, что душе угодно.
Изысканная одежда и колоритные изделия ручной работы, бутики высокой моды и магазинчики с необычными вещами — я устрою вам шопинг-тур по городу на двух континентах.
Изысканная одежда и колоритные изделия ручной работы, бутики высокой моды и магазинчики с необычными вещами — я устрою вам шопинг-тур по городу на двух континентах.
Описание экскурсииВас ожидает: Приветствую любителей стиля, красоты, и моды. Я покажу вам завораживающий мир изысканных вещей, редкостных и не обыденных изделий, с особой ноткой турецкого колорита от hand-made до высокого люкса. Могу заверить точно, что сделанные покупки будут радовать Вас ещё долгое время. Мы заедем к лучшим Турецким дизайнерам, посетим премиальные store, outlet мировых брендов, побываем у местных ремесленников и мастеров. Познакомлю Вас с культурой и жизнью города. Готовьтесь к приятным покупкам, и к хорошему настроению. С вами будет Премиальный Стилист и личный водитель.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Стилист
- Водитель на автомобиле
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы стартуем с вашего отеля или с другого места
Завершение: Ваш отель, или ресторан. пока вы будете пить вино, Ваши покупки будут уже в номере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Шопинг в Стамбуле со стилистом премиум-класса»
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Начало: В районе метро Osmanbey
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
от €200
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Со Стамбулом на «ты»
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Немецкого фонтана
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
от €275 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 15 чел.
Самое-самое в Стамбуле на обзорной экскурсии
Посетить главные места исторического центра и увидеть современный Стамбул
Начало: На площади Султанахмет
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €145
€193 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг с редактором глянцевого журнала в Стамбуле
Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
11 авг в 16:00
14 авг в 16:00
от €125 за всё до 4 чел.
-20%
€800 за экскурсию