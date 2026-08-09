Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Стамбул — город стиля, и я покажу вам места, где можно купить все, что душе угодно.



Изысканная одежда и колоритные изделия ручной работы, бутики высокой моды и магазинчики с необычными вещами — я устрою вам шопинг-тур по городу на двух континентах.

Василий Ваш гид в Стамбуле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -20% €1000 выгода €200 €800 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 5 часов 1-5 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вас ожидает: Приветствую любителей стиля, красоты, и моды. Я покажу вам завораживающий мир изысканных вещей, редкостных и не обыденных изделий, с особой ноткой турецкого колорита от hand-made до высокого люкса. Могу заверить точно, что сделанные покупки будут радовать Вас ещё долгое время. Мы заедем к лучшим Турецким дизайнерам, посетим премиальные store, outlet мировых брендов, побываем у местных ремесленников и мастеров. Познакомлю Вас с культурой и жизнью города. Готовьтесь к приятным покупкам, и к хорошему настроению. С вами будет Премиальный Стилист и личный водитель.

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