Спуститься в подземку, чтобы посетить максимум красивых мест и проникнуться духом города контрастов
Вы прогуляетесь по улице Истикляль, оцените вид на мегаполис с высоты, восхититесь древней крепостью Румелихисар, заглянете в мечеть Сулеймание и побываете на Египетском базаре.
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Описание
Что вас ожидает
Так как локации расположены в разных местах, а Стамбул — громадный город с нереальным трафиком, то самый удобный способ передвижения — это метро. Оно здесь чистое, приятное и комфортное. А ещё мы подготовили для вас много рассказов про этот вид транспорта! Итак, в программе:
Величественная и непоколебимая крепость Румелихисар. Вы оцените её масштаб и узнаете, кто дал название каждой башне, что было в крепости до 16 века, какие приёмы применяли в строительстве и многое другое.
Улица Истикляль. Она берёт начало на площади Таксим. Здесь находится «сердце» всего самого роскошного в Стамбуле: отели, рестораны, бутики. Культовые архитектурные достопримечательности — церковь Святой Троицы, церковь Святого Антония, Галатская башня — тоже сосредоточены именно здесь.
Небоскрёб Сапфир. Знали ли вы, что он один из самых высоких в Европе? Со смотровой площадки на высоте 238 метров перед вами откроется завораживающий вид на весь город.
Мечеть Сулеймание. Её изящность покорит любого, без преувеличения! Наш гид поведает вам самые заповедные тайны этой жемчужины Стамбула.
Египетский базар. Различные прилавки с фруктами, специи, восточные сладости… Если бы нас спросили, где можно ощутить дух города, мы бы без промедления ответили — здесь!
Организационные детали
- Стоимость проезда на метро за весь день с человека — €5. Также отдельно оплачивается посещение небоскрёба Сапфир — €12.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.