Стамбул — неимоверно притягательный город с древней историей и непревзойдённым колоритом. Чтобы охватить максимум достопримечательностей, перемещаться между ними мы будем на метро. Вы прогуляетесь по улице Истикляль, оцените вид на мегаполис с высоты, восхититесь древней крепостью Румелихисар, заглянете в мечеть Сулеймание и побываете на Египетском базаре.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Так как локации расположены в разных местах, а Стамбул — громадный город с нереальным трафиком, то самый удобный способ передвижения — это метро. Оно здесь чистое, приятное и комфортное. А ещё мы подготовили для вас много рассказов про этот вид транспорта! Итак, в программе:

Величественная и непоколебимая крепость Румелихисар. Вы оцените её масштаб и узнаете, кто дал название каждой башне, что было в крепости до 16 века, какие приёмы применяли в строительстве и многое другое.

Улица Истикляль. Она берёт начало на площади Таксим. Здесь находится «сердце» всего самого роскошного в Стамбуле: отели, рестораны, бутики. Культовые архитектурные достопримечательности — церковь Святой Троицы, церковь Святого Антония, Галатская башня — тоже сосредоточены именно здесь.

Небоскрёб Сапфир. Знали ли вы, что он один из самых высоких в Европе? Со смотровой площадки на высоте 238 метров перед вами откроется завораживающий вид на весь город.

Мечеть Сулеймание. Её изящность покорит любого, без преувеличения! Наш гид поведает вам самые заповедные тайны этой жемчужины Стамбула.

Египетский базар. Различные прилавки с фруктами, специи, восточные сладости… Если бы нас спросили, где можно ощутить дух города, мы бы без промедления ответили — здесь!

Организационные детали