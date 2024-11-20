Так как локации расположены в разных местах, а Стамбул — громадный город с нереальным трафиком, то самый удобный способ передвижения — это метро. Оно здесь чистое, приятное и комфортное. А ещё мы подготовили для вас много рассказов про этот вид транспорта! Итак, в программе:
Величественная и непоколебимая крепость Румелихисар. Вы оцените её масштаб и узнаете, кто дал название каждой башне, что было в крепости до 16 века, какие приёмы применяли в строительстве и многое другое.
Улица Истикляль. Она берёт начало на площади Таксим. Здесь находится «сердце» всего самого роскошного в Стамбуле: отели, рестораны, бутики. Культовые архитектурные достопримечательности — церковь Святой Троицы, церковь Святого Антония, Галатская башня — тоже сосредоточены именно здесь.
Небоскрёб Сапфир. Знали ли вы, что он один из самых высоких в Европе? Со смотровой площадки на высоте 238 метров перед вами откроется завораживающий вид на весь город.
Мечеть Сулеймание. Её изящность покорит любого, без преувеличения! Наш гид поведает вам самые заповедные тайны этой жемчужины Стамбула.
Египетский базар. Различные прилавки с фруктами, специи, восточные сладости… Если бы нас спросили, где можно ощутить дух города, мы бы без промедления ответили — здесь!
Организационные детали
Стоимость проезда на метро за весь день с человека — €5. Также отдельно оплачивается посещение небоскрёба Сапфир — €12.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2040 туристов
Живу в Стамбуле с 2007 года и искренне влюблен в этот город. Наша команда — это объединение профессиональных лицензированных гидов, и мы официально представляем турфирму на Tripster. Мы работаем с душой и знанием дела, чтобы открыть вам настоящий Стамбул.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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–
Лада
Экскурсия прошла приятно, у нас получился свой собственный маршрут, удобный для всех, в метро мы были всего 2 раза, так же доехали на пароме до одного из мест. от себя читать дальшеуменьшить
скажу - старайтесь брать эту экскурсию на пораньше. чтобы до заката попасть на небоскреб Сапфир. у нас экскурсия начиналась в 14-30 и мы были на Сапфире уже после заката - впечатление незабываемое все-равно. огромный ночной город прекрасен! вся прогулка была великолепной. наш гид Дурия прекрасно и приятно общается с местными жителями в моменты когда нужно например что-то уточнить. она везде внимательно сопровождала и рассказывала про места которые мы проходили. Много интересных историй касательно разных мест где мы побывали, очень приятная обстановка, легкое общение)) мы прекрасно провели время, получили много ярких воспоминаний. спасибо еще раз огромное за такую чудесную экскурсию)
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Н
Наталья
Большая благодарность Дмитрию за экскурсию. Подошёл индивидуально к нам, выделил гораздо больше положенного времени, чем положено было. Старался дать как можно больше информации, углубляясь в историю. Прекрасная организация! Много хочется сказать хороших слов…
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Алексей
Очень интересно, больше узнал, чем ожидал, невероятно интересный человек, от все души, благодарю
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Елена
У нас была экскурсия 05 января с Оксаной. К сожалению, нам пришлось самим напоминать администратору накануне вечером, что у нас экскурсия, и просить контакты экскурсовода. Экскурсовод приехала на 20 минут раньше (пришлось собираться в спешке), по пути - потерялась. На самом маршруте - ничего не рассказывала, а просто сопровождала участников. Крайне не рекомендую эту компанию.
Дмитрий
Ответ организатора:
Уважаемая Елена, Спасибо за ваш отзыв. Мы всегда открыты для конструктивной критики, однако вынуждены отметить, что в данном случае предоставленная читать дальшеуменьшить
вами информация вызывает вопросы. По нашим данным, вас не было среди участников экскурсии 5 января. Наша команда тщательно проверила все обстоятельства тура, и, по отзывам реальных участников, экскурсия прошла в соответствии с заявленным маршрутом и программой. Экскурсовод прибыл вовремя, а гости остались довольны качеством предоставленных услуг. Мы призываем вас воздерживаться от публикации недостоверной информации, так как это может ввести в заблуждение других гостей. Спасибо за понимание. Мы всегда стремимся к честности и прозрачности в работе и надеемся, что в будущем вы сможете лично воспользоваться нашими услугами, чтобы убедиться в их качестве.