Главные достопримечательности города на легкой и душевной экскурсии с профессиональным гидом

В Стамбуле переплелось всё: османская и византийская эпохи, христианство и ислам, древние святыни и современный дух.

Вы услышите неоднозначную историю Айя-Софии, посетите волшебный дворец Топкапы, заглянете в таинственный Гарем и оцените самую красивую мечеть города — Сулеймание.

Познакомитесь с местными котиками и полюбуетесь Босфором.
Привет, Стамбул!
Привет, Стамбул!
Привет, Стамбул!
Привет, Стамбул!
Привет, Стамбул!
Привет, Стамбул!
Привет, Стамбул!
Привет, Стамбул!
Привет, Стамбул!
Привет, Стамбул!
Привет, Стамбул!

Что вас ожидает

Символы великого города

Вы осмотрите главные мечети Стамбула: Айя-Софию, Сулеймание и Голубую мечеть. Я расскажу о султане Сулеймане Великом и его жене Роксолане, о «золотом веке» Византии и о временах, когда Стамбул был столицей Османской империи. Поделюсь «историей 6 минаретов» и раскрою, очевидцем каких важных событий был наш город. А также покажу лучшие фотолокации и помогу понять, как Стамбулу удается сочетать древний и современный дух.

Дворец Топкапы и площадь Султанахмет

На центральной площади Султанахмет вы увидите Египетский обелиск, Немецкий фонтан и Змеиную колонну. Раскроете, при каких обстоятельствах они здесь появились, и услышите интересные факты о Константинополе. Во дворце Топкапы погуляете по роскошным залам, галереям и живописному парку с видом на Босфор. Я расскажу о сериале «Великолепный век», взлетах и падении Османской империи, султанах и их наложницах. Завершится экскурсия у знаменитого Египетского рынка.

Организационные детали

Входные билеты во дворец Топкапы не включены в стоимость — 200 лир с человека. Гарем также оплачивается отдельно — 85 лир с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у мечети Айя-София
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Фырат
Фырат
Приветствую вас! Меня зовут Фырат. Я закончил Молдавский государственный университет, пять лет преподавал в школе английский и русский языки. В 2016-м получил официальную лицензию гида Министерства культуры и туризма Турции. С радостью покажу вам любимый Стамбул — сердце нашей гостеприимной страны.
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