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Привет, Стамбул

Главные достопримечательности города на легкой и душевной экскурсии с профессиональным гидом
В Стамбуле переплелось всё: османская и византийская эпохи, христианство и ислам, древние святыни и современный дух.

Вы услышите неоднозначную историю Айя-Софии, увидите дворец Топкапы и оцените водохранилище Цистерна Базилика. Познакомитесь с местными котиками и полюбуетесь Босфором.
5
295 отзывов
Привет, Стамбул
Привет, Стамбул
Привет, Стамбул

Описание экскурсии

Символы великого города

Вы осмотрите визитные карточки Стамбула: Айя-Софию, Цистерну Базилику и Голубую мечеть. Я расскажу о султане Сулеймане Великом и его жене Роксолане, о «золотом веке» Византии и о временах, когда Стамбул был столицей Османской империи. Поделюсь «историей 6 минаретов» и раскрою, очевидцем каких важных событий был наш город. А также покажу лучшие фотолокации и помогу понять, как Стамбулу удается сочетать древний и современный дух.

Дворец Топкапы и площадь Султанахмет

На центральной площади Султанахмет вы увидите Египетский обелиск, Немецкий фонтан и Змеиную колонну. Раскроете, при каких обстоятельствах они здесь появились, и услышите интересные факты о Константинополе. Я расскажу о сериале «Великолепный век», взлётах и падении Османской империи, султанах и их наложницах.

Маршрут экскурсии

  • Айя-София — мечеть, сочетающая в себе элементы православной и мусульманской культуры, а также включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Дворец Топкапы — главный дворец Османской империи, в котором жили и правили 25 султанов
  • Римский ипподром (площадь Султанахмед) — это главная площадь Стамбула c сохранившимися памятниками разных цивилизаций
  • Голубая мечеть — выдающийся шедевр исламской и мировой архитектуры 17 века
  • Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя

Организационные детали

  • По запросу я могу провести экскурсию для группы более 6 человек. Стоимость и детали уточняйте в переписке
  • Для посещения мечетей женщинам необходимо взять с собой платок, а длина одежды должна быть ниже колен
  • Мечети закрываются на службу ежедневно с 12:30 до 13:45
  • По желанию экскурсию можно продлить на 2 часа и за доплату посетить дворец Топкапы (+ гарем) — €60 за всех участников. По вторникам он закрыт
  • Голубая мечеть по пятницам до 14:30 закрыта на молитву

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

  • во дворец Топкапы — 2750 лир с чел.
  • в Цистерну Базилику — 2250 лир с чел.
  • в Айя-Софию — €25 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мечети Айя-София
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат
Фырат — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1897 туристов
Привет, меня зовут Фырат! Я коренной житель Турции и с радостью поделюсь знаниями о своей любимой стране. Высшее образование получил в Молдавии, специализация — преподаватель русского и английского языков. В
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2016 году я стал профессиональным гидом с лицензией от Министерства культуры и туризма. С тех пор работаю в этой сфере и уверен, что это моё призвание! Любовь к Стамбулу занимает особое место в моей жизни. Я с восторгом рассказываю гостям о культуре, истории и искусстве этого прекрасного города. Знаю, как грамотно спланировать маршрут и показать вам те места, которые скрыты от большинства туристов. С уважением, Фырат — ваш путеводитель по загадочному и такому пленительному Стамбулу! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 295 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
294
4
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3
2
1
Юлия
Фырат замечательный собеседник и профессионал своего дела. Прекрасное знание истории и русского языка. Были на экскурсии с мужем и тремя сыновьями. Фырат смог заинтересовать как взрослых, так и детей. Материал
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не перегружен историческими фактами, именами и датами, всё в меру. В начале экскурсии Фырат уточнил наши пожелания по экскурсии, рассказал план перемещения по объектам и возможные вариации. С удовольствием отвечал на все вопросы, возникающие по ходу экскурсии. Помогал оперативно покупать билеты и практически профессионально фотографировал нашу семью. Теперь в Стамбуле будем обращаться только к Фырату за экскурсиями!

Фырат замечательный собеседник и профессионал своего дела. Прекрасное знание истории и русского языка. Были на экскурсии
Фырат замечательный собеседник и профессионал своего дела. Прекрасное знание истории и русского языка. Были на экскурсии
Фырат замечательный собеседник и профессионал своего дела. Прекрасное знание истории и русского языка. Были на экскурсии
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Алена
Это была наша первая поездка в Стамбул, хотелось начать путешествие с экскурсии, на которой погрузимся в многовековую историю города и народа легко и с азартом. Так вот. Фырат — потрясающий
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рассказчик! Всю прогулку только и думала, как нам повезло гулять именно с Фыратом. Он строил рассказ так, что исторические факты и даты органично и увлекательно переплетались с историями жителей, легендами и теориями. Получила большое удовольствие слушать. Еще больше понравилось задавать вопросы и получать сразу ответы, это очень ценно, когда есть такая возможность! Мы прошли все основные достопримечательности, Фырат очень помог с проходом на локации и покупкой билетов. Кстати, с прогулки у нас с мужем остались прекрасные фотографии, Фырат с заботой подошел к их созданию:) Мы делали паузы, общались на разные темы между локациями и получили много советов и рекомендаций вкусных мест. В общем, очень рекомендую экскурсию — новичок вы в городе или приехали не в первый раз!

Это была наша первая поездка в Стамбул, хотелось начать путешествие с экскурсии, на которой погрузимся в
Это была наша первая поездка в Стамбул, хотелось начать путешествие с экскурсии, на которой погрузимся в
Это была наша первая поездка в Стамбул, хотелось начать путешествие с экскурсии, на которой погрузимся в
Это была наша первая поездка в Стамбул, хотелось начать путешествие с экскурсии, на которой погрузимся в
Это была наша первая поездка в Стамбул, хотелось начать путешествие с экскурсии, на которой погрузимся в
Это была наша первая поездка в Стамбул, хотелось начать путешествие с экскурсии, на которой погрузимся в
Это была наша первая поездка в Стамбул, хотелось начать путешествие с экскурсии, на которой погрузимся в
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А
Огромное спасибо, Фырату! Экскурсия очень понравилась, хоть и второй раз в Стамбуле, но с его рассказом - как в первый. Казалось, что я не просто гуляю по знакомым местам, а заново их открываю: столько новых деталей и историй. Время пролетело абсолютно незаметно, на одном дыхании. Обязательно вернёмся за новыми маршрутами!
Огромное спасибо, Фырату! Экскурсия очень понравилась, хоть и второй раз в Стамбуле, но с его рассказом
Огромное спасибо, Фырату! Экскурсия очень понравилась, хоть и второй раз в Стамбуле, но с его рассказом
Огромное спасибо, Фырату! Экскурсия очень понравилась, хоть и второй раз в Стамбуле, но с его рассказом
Огромное спасибо, Фырату! Экскурсия очень понравилась, хоть и второй раз в Стамбуле, но с его рассказом
Огромное спасибо, Фырату! Экскурсия очень понравилась, хоть и второй раз в Стамбуле, но с его рассказом
Огромное спасибо, Фырату! Экскурсия очень понравилась, хоть и второй раз в Стамбуле, но с его рассказом
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Д
Фырат провёл для нас экскурсии по главным достопримечательностям города, и это было действительно незабываемо. Фырата было безумно интересно слушать: никакой скучной подачи с сухими датами — только живые истории, увлекательные
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факты и легенды.

Отдельно хочется отметить отличную организацию: нам не пришлось стоять в очередях за билетами или переплачивать онлайн — всё было продумано и удобно. Экскурсия прошла на одном дыхании. Чувствуется, что программа очень тщательно проработана: помимо рассказов об архитектуре, Фырат показывал исторические схемы, фотографии и видео, благодаря которым мы лучше понимали, как всё выглядело раньше.

Мы были в Стамбуле впервые и остались под огромным впечатлением. Изначально не планировали посещать Айя-Софию из-за реконструкции, но спасибо Фырату за то, что всё-таки убедил нас пойти. Это было невероятно интересно.

Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет не просто посмотреть Стамбул, а действительно прочувствовать его историю и атмосферу!

Фырат провёл для нас экскурсии по главным достопримечательностям города, и это было действительно незабываемо. Фырата было
Фырат провёл для нас экскурсии по главным достопримечательностям города, и это было действительно незабываемо. Фырата было
Фырат провёл для нас экскурсии по главным достопримечательностям города, и это было действительно незабываемо. Фырата было
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С
Обалденная экскурсия! Обязательно берите со дворцом Топкапы! Всем рекомендуем!
Обалденная экскурсия! Обязательно берите со дворцом Топкапы! Всем рекомендуем!
Обалденная экскурсия! Обязательно берите со дворцом Топкапы! Всем рекомендуем!
Обалденная экскурсия! Обязательно берите со дворцом Топкапы! Всем рекомендуем!
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Екатерина
Мы были с мужем на экскурсии "Привет, Стамбул" с Фыратом 20 марта 2026 года. Раньше уже были в Турции много раз, но в Стамбуле первый раз, и решили не разбираться
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во всем самостоятельно, а взять опытного гида. Фырат отлично знает историю, очень интересно рассказывал, экскурсия прошла на одном дыхании. Также мы расширили географию, и проехались несколько остановок на трамвае, что позволило увидеть больше. Даже если где-то очередь, то с гидом проход без очереди, и ждать нигде не пришлось. Однозначно порекомендуем Фырата друзьям!

Мы были с мужем на экскурсии "Привет, Стамбул" с Фыратом 20 марта 2026 года. Раньше уже
Мы были с мужем на экскурсии "Привет, Стамбул" с Фыратом 20 марта 2026 года. Раньше уже
Мы были с мужем на экскурсии "Привет, Стамбул" с Фыратом 20 марта 2026 года. Раньше уже
Мы были с мужем на экскурсии "Привет, Стамбул" с Фыратом 20 марта 2026 года. Раньше уже
Мы были с мужем на экскурсии "Привет, Стамбул" с Фыратом 20 марта 2026 года. Раньше уже
Мы были с мужем на экскурсии "Привет, Стамбул" с Фыратом 20 марта 2026 года. Раньше уже
Мы были с мужем на экскурсии "Привет, Стамбул" с Фыратом 20 марта 2026 года. Раньше уже
Мы были с мужем на экскурсии "Привет, Стамбул" с Фыратом 20 марта 2026 года. Раньше уже
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