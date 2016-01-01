Что вас ожидает

Символы великого города

Вы осмотрите главные мечети Стамбула: Айя-Софию, Сулеймание и Голубую мечеть. Я расскажу о султане Сулеймане Великом и его жене Роксолане, о «золотом веке» Византии и о временах, когда Стамбул был столицей Османской империи. Поделюсь «историей 6 минаретов» и раскрою, очевидцем каких важных событий был наш город. А также покажу лучшие фотолокации и помогу понять, как Стамбулу удается сочетать древний и современный дух.

Дворец Топкапы и площадь Султанахмет

На центральной площади Султанахмет вы увидите Египетский обелиск, Немецкий фонтан и Змеиную колонну. Раскроете, при каких обстоятельствах они здесь появились, и услышите интересные факты о Константинополе. Во дворце Топкапы погуляете по роскошным залам, галереям и живописному парку с видом на Босфор. Я расскажу о сериале «Великолепный век», взлетах и падении Османской империи, султанах и их наложницах. Завершится экскурсия у знаменитого Египетского рынка.

Организационные детали

Входные билеты во дворец Топкапы не включены в стоимость — 200 лир с человека. Гарем также оплачивается отдельно — 85 лир с человека.