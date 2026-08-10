В Стамбуле переплелось всё: османская и византийская эпохи, христианство и ислам, древние святыни и современный дух.
Вы услышите неоднозначную историю Айя-Софии, увидите дворец Топкапы и оцените водохранилище Цистерна Базилика. Познакомитесь с местными котиками и полюбуетесь Босфором.
Вы услышите неоднозначную историю Айя-Софии, увидите дворец Топкапы и оцените водохранилище Цистерна Базилика. Познакомитесь с местными котиками и полюбуетесь Босфором.
Описание экскурсии
Символы великого города
Вы осмотрите визитные карточки Стамбула: Айя-Софию, Цистерну Базилику и Голубую мечеть. Я расскажу о султане Сулеймане Великом и его жене Роксолане, о «золотом веке» Византии и о временах, когда Стамбул был столицей Османской империи. Поделюсь «историей 6 минаретов» и раскрою, очевидцем каких важных событий был наш город. А также покажу лучшие фотолокации и помогу понять, как Стамбулу удается сочетать древний и современный дух.
Дворец Топкапы и площадь Султанахмет
На центральной площади Султанахмет вы увидите Египетский обелиск, Немецкий фонтан и Змеиную колонну. Раскроете, при каких обстоятельствах они здесь появились, и услышите интересные факты о Константинополе. Я расскажу о сериале «Великолепный век», взлётах и падении Османской империи, султанах и их наложницах.
Маршрут экскурсии
- Айя-София — мечеть, сочетающая в себе элементы православной и мусульманской культуры, а также включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Дворец Топкапы — главный дворец Османской империи, в котором жили и правили 25 султанов
- Римский ипподром (площадь Султанахмед) — это главная площадь Стамбула c сохранившимися памятниками разных цивилизаций
- Голубая мечеть — выдающийся шедевр исламской и мировой архитектуры 17 века
- Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя
Организационные детали
- По запросу я могу провести экскурсию для группы более 6 человек. Стоимость и детали уточняйте в переписке
- Для посещения мечетей женщинам необходимо взять с собой платок, а длина одежды должна быть ниже колен
- Мечети закрываются на службу ежедневно с 12:30 до 13:45
- По желанию экскурсию можно продлить на 2 часа и за доплату посетить дворец Топкапы (+ гарем) — €60 за всех участников. По вторникам он закрыт
- Голубая мечеть по пятницам до 14:30 закрыта на молитву
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
- во дворец Топкапы — 2750 лир с чел.
- в Цистерну Базилику — 2250 лир с чел.
- в Айя-Софию — €25 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети Айя-София
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1897 туристов
Привет, меня зовут Фырат! Я коренной житель Турции и с радостью поделюсь знаниями о своей любимой стране. Высшее образование получил в Молдавии, специализация — преподаватель русского и английского языков. В
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 295 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фырат замечательный собеседник и профессионал своего дела. Прекрасное знание истории и русского языка. Были на экскурсии с мужем и тремя сыновьями. Фырат смог заинтересовать как взрослых, так и детей. Материал
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Это была наша первая поездка в Стамбул, хотелось начать путешествие с экскурсии, на которой погрузимся в многовековую историю города и народа легко и с азартом. Так вот. Фырат — потрясающий
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А
Огромное спасибо, Фырату! Экскурсия очень понравилась, хоть и второй раз в Стамбуле, но с его рассказом - как в первый. Казалось, что я не просто гуляю по знакомым местам, а заново их открываю: столько новых деталей и историй. Время пролетело абсолютно незаметно, на одном дыхании. Обязательно вернёмся за новыми маршрутами!
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Д
Фырат провёл для нас экскурсии по главным достопримечательностям города, и это было действительно незабываемо. Фырата было безумно интересно слушать: никакой скучной подачи с сухими датами — только живые истории, увлекательные
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С
Обалденная экскурсия! Обязательно берите со дворцом Топкапы! Всем рекомендуем!
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Мы были с мужем на экскурсии "Привет, Стамбул" с Фыратом 20 марта 2026 года. Раньше уже были в Турции много раз, но в Стамбуле первый раз, и решили не разбираться
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