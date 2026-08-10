В Стамбуле переплелось всё: османская и византийская эпохи, христианство и ислам, древние святыни и современный дух. Вы услышите неоднозначную историю Айя-Софии, увидите дворец Топкапы и оцените водохранилище Цистерна Базилика. Познакомитесь с местными котиками и полюбуетесь Босфором.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Символы великого города

Вы осмотрите визитные карточки Стамбула: Айя-Софию, Цистерну Базилику и Голубую мечеть. Я расскажу о султане Сулеймане Великом и его жене Роксолане, о «золотом веке» Византии и о временах, когда Стамбул был столицей Османской империи. Поделюсь «историей 6 минаретов» и раскрою, очевидцем каких важных событий был наш город. А также покажу лучшие фотолокации и помогу понять, как Стамбулу удается сочетать древний и современный дух.

Дворец Топкапы и площадь Султанахмет

На центральной площади Султанахмет вы увидите Египетский обелиск, Немецкий фонтан и Змеиную колонну. Раскроете, при каких обстоятельствах они здесь появились, и услышите интересные факты о Константинополе. Я расскажу о сериале «Великолепный век», взлётах и падении Османской империи, султанах и их наложницах.

Маршрут экскурсии

Айя-София — мечеть, сочетающая в себе элементы православной и мусульманской культуры, а также включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

— мечеть, сочетающая в себе элементы православной и мусульманской культуры, а также включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Дворец Топкапы — главный дворец Османской империи, в котором жили и правили 25 султанов

— главный дворец Османской империи, в котором жили и правили 25 султанов Римский ипподром (площадь Султанахмед) — это главная площадь Стамбула c сохранившимися памятниками разных цивилизаций

(площадь Султанахмед) — это главная площадь Стамбула c сохранившимися памятниками разных цивилизаций Голубая мечеть — выдающийся шедевр исламской и мировой архитектуры 17 века

— выдающийся шедевр исламской и мировой архитектуры 17 века Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию для группы более 6 человек. Стоимость и детали уточняйте в переписке

Для посещения мечетей женщинам необходимо взять с собой платок, а длина одежды должна быть ниже колен

Мечети закрываются на службу ежедневно с 12:30 до 13:45

По желанию экскурсию можно продлить на 2 часа и за доплату посетить дворец Топкапы (+ гарем) — €60 за всех участников. По вторникам он закрыт

Голубая мечеть по пятницам до 14:30 закрыта на молитву

Дополнительно оплачиваются входные билеты: