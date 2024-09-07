Посетить главные места исторического центра и прокатиться на кораблике по Босфору
Приглашаем на насыщенную обзорную экскурсию по Стамбулу! Вы увидите самые значимые места Старого города, зайдёте в Голубую мечеть и Айя-Софию. Прокатитесь по Босфору и насладитесь видами Стамбула с воды. А мы поделимся историей, легендами и культурными особенностями этого великолепного мегаполиса.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание водной прогулки
Площадь Ипподром. Это место, где проходили гонки на колесницах и другие важные события во времена Римской, Византийской и Османской империй. Вы увидите здесь колонну Константина, Египетский и Змеиный обелиски. Мы расскажем связанные с ними истории и легенды.
Голубая мечеть. Величественная мечеть с шестью минаретами, построенная по приказу султана Ахмеда I. Вы расшифруете её символику, полюбуетесь роскошным интерьером с голубыми изразцами и ощутите дух османской архитектуры.
Айя-София. Бывшая церковь, позже мечеть, а ныне музей. Вы услышите подробную историю этого уникального сооружения, объединяющего ислам и христианство. Оцените грандиозный купол и древние фрески.
Прогулка по Босфору. Вы увидите с воды великолепные дворцы, замки султанов, особняки миллионеров и дома-острова.
Баня Роксоланы. Мы покажем вам историческую баню, построенную по приказу султана Сулеймана для его жены Роксоланы. Поговорим о роли женщин в османском обществе и их влиянии на политику и культуру.
Дворец Ибрагим-паши. Мы расскажем о жизни и карьере великого визиря. И обсудим архитектурные особенности принадлежавшего ему дворца.
Организационные детали
Голубую мечеть и Айя-Софию мы осматриваем изнутри, остальные достопримечательности снаружи
Входные билеты и прогулка на кораблике включены в стоимость
Продолжительность прогулки по Босфору — около 1,5 часов
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Египетского обелиска
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шакир — ваша команда гидов в Стамбуле
Меня зовут Шакир, я представляю дружную команду профессиональных гидов в Стамбуле. Наша главная страсть — делиться знаниями о городе, его богатой истории и достопримечательностях с гостями со всего мира. Ждём вас на наших экскурсиях!