Приглашаем на насыщенную обзорную экскурсию по Стамбулу! Вы увидите самые значимые места Старого города, зайдёте в Голубую мечеть и Айя-Софию. Прокатитесь по Босфору и насладитесь видами Стамбула с воды. А мы поделимся историей, легендами и культурными особенностями этого великолепного мегаполиса.

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Описание водной прогулки

Площадь Ипподром. Это место, где проходили гонки на колесницах и другие важные события во времена Римской, Византийской и Османской империй. Вы увидите здесь колонну Константина, Египетский и Змеиный обелиски. Мы расскажем связанные с ними истории и легенды.

Голубая мечеть. Величественная мечеть с шестью минаретами, построенная по приказу султана Ахмеда I. Вы расшифруете её символику, полюбуетесь роскошным интерьером с голубыми изразцами и ощутите дух османской архитектуры.

Айя-София. Бывшая церковь, позже мечеть, а ныне музей. Вы услышите подробную историю этого уникального сооружения, объединяющего ислам и христианство. Оцените грандиозный купол и древние фрески.

Прогулка по Босфору. Вы увидите с воды великолепные дворцы, замки султанов, особняки миллионеров и дома-острова.

Баня Роксоланы. Мы покажем вам историческую баню, построенную по приказу султана Сулеймана для его жены Роксоланы. Поговорим о роли женщин в османском обществе и их влиянии на политику и культуру.

Дворец Ибрагим-паши. Мы расскажем о жизни и карьере великого визиря. И обсудим архитектурные особенности принадлежавшего ему дворца.

Организационные детали