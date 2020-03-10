10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии

Абдуррахим
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Абдуррахим – ваш гид
Приглашаю погулять по местам, куда редко ступает нога туриста: восточным кварталам Кадыкёй и Ускюдар, армянским и греческим улочкам.

Вы ощутите дух настоящего Стамбула с оживленными базарами, древними мечетями и локальными кафе.

А в завершение подниметесь на холм Чамлыджа и впечатлитесь видами Босфора и Мраморного моря!
107 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Эминёню
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Неподражаемый Стамбул
Неподражаемый Стамбул

Что вас ожидает

Многоликий Стамбул
Вы посетите самые яркие и самобытные кварталы города. В программе экскурсии:

  • Кадыкёй — один из старейших районов Стамбула. Здесь вы увидите «открыточную» улицу с зонтиками, мечеть 19 века и шумный базар, где закупаются исключительно местные жители.
  • Армянский квартал — я покажу армянскую церковь и кладбище и поясню, почему многие местные армяне решают принять ислам.
  • Ускюдар — район с ярко выраженной восточной атмосферой. Вы узнаете, почему в античности его называли «золотой город» и что происходило здесь в османский период. А еще увидите самую маленькую мечеть Турции, полюбуетесь видом на знаменитую Девичью башню и, по желанию, отведаете рыбу в местном ресторане.
  • Греческий квартал — вы погуляете по живописным улицам с разноцветными домами и уютными кафе и почувствуете себя в настоящей Европе!
  • Холм Чамлыджа — поднявшись на его вершину, вы насладитесь живописной панорамой Босфора, Мраморного моря и Принцевых островов. А еще рассмотрите самую большую мечеть Турции, вмещающую 63 тысячи человек.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • В стоимость экскурсии не включен проезд на общественном транспорте (паром, метро, автобус) — 3 евро на человека на весь день
Неподражаемый Стамбул
Неподражаемый Стамбул
Неподражаемый Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Эминёню.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Абдуррахим
Абдуррахим
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Абдуррахим, я закончил исторический факультет университета Мармара. Хорошо владею русским языком — у меня русская жена, я бывал в Москве, Киеве и Казахстане. С удовольствием покажу вам лучшие места Стамбула и расскажу о них самое интересное!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Мы увидели все, что хотели и что обещал экскурсовод - Абдуррахим. Он оказался очень приятным, ответственным, молодым человеком, хорошо знающим русский язык. Спасибо!
3 марта 2020
Экскурсия замечательная , на самом деле маршрут необычный , разнообразый , смена транспорта , паром , трамвай , автобус , такси и пешие прогулки смена обстановки , не дают заскучать , вся экскурсия проходит на одном дыхании , география посещаемых мес обширна , прогулка не происходит в одном историческом районе , есть возможность соприкоснуться к жизни местного населения время проходит не заметно , остается масса впечатлений , хорошее настроение и много фото на память , и огромное желание встретится снова на других маршрутах .
5 февраля 2020
Хочу поблагодарить за такую интересную и необычную прогулку- экскурсию. Хороший маршрут, для тех, кто не первый раз в Стамбуле. Смена локаций, истории и информация преподноситься легко и не щанудно. Сам гид очень приятный и добродушный человек, внимательный. Подстраивается под время, под потребности. Прогулка прошла на одном дыхании. Также отдельное спасибо за угощение в виде ароматных мандаринов. Очень рекомендую, если были в основных тур.местах и хотите какого-то разнообразия.
23 января 2020
Были на экскурсии по Азиатской части Стамбула. Экскурсия очень понравилась. Для нас было много новой интересной информации об истории, культуре и достопримечательностях. Гид профессионально ведет экскурсию, хорошо владеет русским языком, внимательный и тактичный. Без этой экскурсии впечатление о Стамбуле было бы неполным. С удовольствием рекомендуем!
12 января 2020
Очень необычно и интересно. Редкие интересные места куда самостоятельно или по путеводителям не попадешь. Гид обладает обширной исторической информацией. Общие советы гида были полезными.
9 января 2020
Мы довольны знакомством с гидом!
Экскурсия очень помогла разнообразить «классическую программу», которую мы до встречи с ним «прошли»!! Отлично дополнил все недостающие пробелы и помог охватить «восточный колорит» современного Стамбула!
Тактичный, подстраивается под желания и хорошо реагирует и отвечает на ВСЕ «неудобные» вопросы, что очень важно.
Мы были с дочкой 9 лет, и это не вызвало никаких неудобств!
9 января 2020
Экскурсия мне понравилась, очень интересный маршрут. Гид Рома(Он просил его так назвать для удобства)) очень интересный рассказчик, историю знает, на все вопросы отвечал. Так же ответил и помог в некоторых вопросах не касающихся экскурсии ! Расставались как с родным)) Однозначно рекомендую! Так же он делает фото, если попросите. У меня получились супер фото!!!))
8 января 2020
Очень понравился гид. Приятно, что слышит пожелания гостей, прекрасно сочетает исторические достопримечательности и современные. Ненавязчиво рассказывает исторические данные, если это интересно гостям. Подсказал, где лучше пошопиться. Прогулка очень понравилась. Абдурахим, спасибо огромное! Если ещё приедем, обязательно к вам обратимся!
6 января 2020
Экскурсия прошла в тёплой, дружеской обстановке. Поездили на всех видах транспорта, посмотрели интересные места в азиатской части Стамбула. Доехали до новой мечети на самом высоком холме, посмотрели панораму Стамбула с холма. Очень приятное впечатление от гида- знающий, интеллигентный, спокойный, внимательный. Приятно удивила цена. Рекомендую посетить данную экскурсию!!!
3 января 2020
Замечательный гид,очень практичный и образовынный,говорит по русски лучше некоторых русских, провел с нами больше времени,чем указано, все показал,во всем помог,угостил чаем и булочками,в общем, мы в полном восторге,обязательно идите с Абдурахимом

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