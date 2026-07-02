10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю погулять по местам, куда редко ступает нога туриста: восточным кварталам Кадыкёй и Ускюдар, армянским и греческим улочкам. Вы ощутите дух настоящего Стамбула с оживленными базарами, древними мечетями и локальными кафе. А в завершение подниметесь на холм Чамлыджа и впечатлитесь видами Босфора и Мраморного моря!
Описание экскурсии
Многоликий Стамбул
Вы посетите самые яркие и самобытные кварталы города. В программе экскурсии:
- Кадыкёй — один из старейших районов Стамбула. Здесь вы увидите «открыточную» улицу с зонтиками, мечеть 19 века и шумный базар, где закупаются исключительно местные жители.
- Армянский квартал — я покажу армянскую церковь и кладбище и поясню, почему многие местные армяне решают принять ислам.
- Ускюдар — район с ярко выраженной восточной атмосферой. Вы узнаете, почему в античности его называли «золотой город» и что происходило здесь в османский период. А еще увидите самую маленькую мечеть Турции, полюбуетесь видом на знаменитую Девичью башню и, по желанию, отведаете рыбу в местном ресторане.
- Греческий квартал — вы погуляете по живописным улицам с разноцветными домами и уютными кафе и почувствуете себя в настоящей Европе!
- Холм Чамлыджа — поднявшись на его вершину, вы насладитесь живописной панорамой Босфора, Мраморного моря и Принцевых островов. А еще рассмотрите самую большую мечеть Турции, вмещающую 63 тысячи человек.
Организационные детали
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- В стоимость экскурсии не включен проезд на общественном транспорте (паром, метро, автобус) — 3 евро на человека на весь день
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пристань Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фатих — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов 40 минут
Провёл экскурсии для 1693 туристов
Я закончил исторический факультет университета Мармара. Хорошо владею русским языком — у меня русская жена, я бывал в Москве, Киеве и Казахстане. С удовольствием покажу вам лучшие места Стамбула и расскажу о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 105 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
все отлично, очень содержательно и красиво. у нас была индивидуальная, подстраивался гид под наш темп и силы. посмотрели кучу очень симпатичных мест, сами бы сюда точно не добрались бы).
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Фатих очень позитивный гид, рассказывает увлеченно и хорошо фотографирует:) Маршрут больше про современную жизнь Турции, со знакомством с общественным транспортом:) Но Азиатская сторона стоит того, чтобы ее посетить, увидели много разных привлеуательных уголков и закат над Стамбулом был прекрасен 😍
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О
Азиатская часть Стамбула. Нет толп туристов, как по ту - европейскую сторону Босфора)) гулять одно удовольствие. Милые домики в греческом квартале, современные мечети, рынок с разными вкусностями. Фатих, спасибо огромное, за чудесную экскурсию!
+1
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И
Спасибо большое нашему гиду Фатиху!!! Да, экскурсия по плану, которому должна была пройти, не прошла успешна. Но, огромное спасибо Фатиху, что не бросил нашу группу на пол пути, а довёл
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А
Прекрасная экскурсия 😻 гид водил по самым красивым местам, рассказывал много интересного о стране, показывал множество локальных мест! Очень советую!
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С
Чудеснейшая экскурсия! Ребенку 11 лет - была тоже в восторге. Легко, интересно) получили огромное количество классных семейных фото. Гид ооочень отзывчивый. Растрогало, что уже в конце экскурсии увидели плачущую девушку
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