10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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нас до окончания нашего маршрута, ведь при наличии такого огромного потока людей и машин, у нас была большая вероятность потеряться и не попасть в место назначения в нужный срок. За это ему огромное спасибо. Да, экскурсия не получилась, но как человек, который ответственно относится к своей работе и делу, Фатих показал себя с лучшей стороны.