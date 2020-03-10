10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хочу поблагодарить за такую интересную и необычную прогулку- экскурсию. Хороший маршрут, для тех, кто не первый раз в Стамбуле. Смена локаций, истории и информация преподноситься легко и не щанудно. Сам гид очень приятный и добродушный человек, внимательный. Подстраивается под время, под потребности. Прогулка прошла на одном дыхании. Также отдельное спасибо за угощение в виде ароматных мандаринов. Очень рекомендую, если были в основных тур.местах и хотите какого-то разнообразия.