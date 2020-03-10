10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия замечательная , на самом деле маршрут необычный , разнообразый , смена транспорта , паром , трамвай , автобус , такси и пешие прогулки смена обстановки , не дают заскучать , вся экскурсия проходит на одном дыхании , география посещаемых мес обширна , прогулка не происходит в одном историческом районе , есть возможность соприкоснуться к жизни местного населения время проходит не заметно , остается масса впечатлений , хорошее настроение и много фото на память , и огромное желание встретится снова на других маршрутах .