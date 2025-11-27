Мои заказы

Стамбул с высоты: билет на Галатскую башню без очереди с аудиогидом

Посетите Галатскую башню без ожидания в очереди и с аудиогидом, чтобы узнать её историю и насладиться лучшими панорамами Стамбула. Билет включает подъем на смотровую площадку, доступ в музей и удобный формат электронной покупки.
читать дальше

формат электронной покупки.

Вы сможете полюбоваться городом с высоты почти 67 метров, увидеть Босфор, Золотой Рог, купола мечетей и оживленные улицы, а также узнать любопытные факты о башне и её значении для города.

Благодаря электронному билету, вам не придется тратить время в кассах — просто пройдите на вход, предъявив QR-код, и начните свое путешествие в историю и красоту Стамбула.

Описание билета

Галатская башня — символ Стамбула. Когда-то Галатская башня служила сторожевой башней и даже тюрьмой, а сегодня встречает гостей как музей и смотровая площадка с захватывающими панорамами. Поднимитесь на её вершину по винтовой лестнице или воспользуйтесь лифтом, чтобы увидеть город с высоты: от мерцающих вод Босфора до величественных куполов и минаретов. Билет без очереди с аудиогидом позволяет сэкономить время и погрузиться в историю башни и Стамбула в удобном формате. Вы получите QR-код для входа и ссылку на аудиогид, чтобы в своём темпе узнать о тайнах башни, её легендах и роли в жизни города. Помимо смотровой площадки, в билет включено посещение Музея Галатской башни, где можно увидеть артефакты, связанные с историей района и города. Удобная покупка онлайн и отсутствие длинных кассовых очередей делают это предложение идеальным для самостоятельных путешественников, ценящих комфорт и атмосферу. Важная информация:
  • После покупки вы получите QR-код на вход и ссылку на аудиогид.
  • Возможна очередь на проверку безопасности для всех посетителей.
  • Рекомендуется удобная обувь, заряженный смартфон и наушники.
  • Запрещены детские коляски.
  • Не подходит для посетителей на инвалидных колясках.
  • Часы работы: 09:00–23:00 (лето), 09:00–22:00 (зима).
  • Меньше всего посетителей в утренние часы.
  • Принимаются электронные и печатные ваучеры.

• Билет приобретается по предоплате:

перевод на карту российского банка, онлайн-оплата Visa/Master

Card/Am

Ex или наличными в офисе в Стамбуле.

Каждый день 9:00-22:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет без очереди
  • Аудиогид
Что не входит в цену
  • Пропуск очереди на проверку безопасности
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Галатская башня
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день 9:00-22:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

