Стамбул с высоты: билет на Галатскую башню без очереди с аудиогидом

Галатская башня — символ Стамбула. Когда-то Галатская башня служила сторожевой башней и даже тюрьмой, а сегодня встречает гостей как музей и смотровая площадка с захватывающими панорамами. Поднимитесь на её вершину по винтовой лестнице или воспользуйтесь лифтом, чтобы увидеть город с высоты: от мерцающих вод Босфора до величественных куполов и минаретов. Билет без очереди с аудиогидом позволяет сэкономить время и погрузиться в историю башни и Стамбула в удобном формате. Вы получите QR-код для входа и ссылку на аудиогид, чтобы в своём темпе узнать о тайнах башни, её легендах и роли в жизни города. Помимо смотровой площадки, в билет включено посещение Музея Галатской башни, где можно увидеть артефакты, связанные с историей района и города. Удобная покупка онлайн и отсутствие длинных кассовых очередей делают это предложение идеальным для самостоятельных путешественников, ценящих комфорт и атмосферу. Важная информация:

После покупки вы получите QR-код на вход и ссылку на аудиогид.

Возможна очередь на проверку безопасности для всех посетителей.

Рекомендуется удобная обувь, заряженный смартфон и наушники.

Запрещены детские коляски.

Не подходит для посетителей на инвалидных колясках.

Часы работы: 09:00–23:00 (лето), 09:00–22:00 (зима).

Меньше всего посетителей в утренние часы.

Принимаются электронные и печатные ваучеры.

• Билет приобретается по предоплате:

перевод на карту российского банка, онлайн-оплата Visa/Master

Card/Am

Ex или наличными в офисе в Стамбуле.