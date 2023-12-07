Мои заказы

Билеты на Галатскую башню

Окунитесь в прошлое: Константинополь
Пешая
На автобусе
4 часа
2 отзыва
Групповая
Окунитесь в прошлое: Константинополь
Начало: В вашем отеле
Расписание: Понедельник и четверг в 8.30
Завтра в 08:30
29 сен в 08:30
€89 за человека
Галатская башня: билет без очереди с аудиогидом или экскурсией
1 день
Билеты
Галатская башня: билет без очереди с аудиогидом или экскурсией
Начало: 2XGF+6MC Бейоглу, Стамбул, Турция
Расписание: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€43 за билет
Стамбул с высоты: билет на Галатскую башню без очереди с аудиогидом
2 часа
Билеты
Стамбул с высоты: билет на Галатскую башню без очереди с аудиогидом
Начало: Галатская башня
Расписание: Каждый день 9:00-22:00
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
€60 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 декабря 2023
    Окунитесь в прошлое: Константинополь
    Очень хорошо продуман маршрут. Великолепная экскурсовод!!!! С увлечением и глубоким знанием рассказывающая о прекрасном городе и отвечающая на любые вопросы,
    читать дальше

    в том числе и о жизни местной публики. Когда закончилась экскурсия, не хотелось расставаться. За полдня успели многое увидеть и узнать. Хотя я заранее купила аудиоэкскурсии по всем маршрутам и изучила много видео, узнала много нового. Человек, очень внимательный к проблемам пожилых людей, которые уже не могут бежать за общей массой. Мы с ней буквально ходили под ручку. Маршрут построен очень удачно, успеваешь посмотреть много мест и немного отдохнуть и сфоторграфироваться. Всем рекомендую этот маршрут, особенно тем, у кого мало времени, как у меня на подробное изучение всех интересных мест Стамбула. Этот маршрут позволяет увидеть Стамбул с разных мест и с разных ракурсов и почувствовать его особенность. Отдельное спасибо Salli за организацию трансфера из гостиницы и обратно. Все организованно четко и профессионально.

