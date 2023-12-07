Групповая
Окунитесь в прошлое: Константинополь
Начало: В вашем отеле
Расписание: Понедельник и четверг в 8.30
Завтра в 08:30
29 сен в 08:30
€89 за человека
Билеты
Галатская башня: билет без очереди с аудиогидом или экскурсией
Начало: 2XGF+6MC Бейоглу, Стамбул, Турция
Расписание: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€43 за билет
Билеты
Стамбул с высоты: билет на Галатскую башню без очереди с аудиогидом
Начало: Галатская башня
Расписание: Каждый день 9:00-22:00
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
€60 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 декабря 2023Окунитесь в прошлое: КонстантинопольОчень хорошо продуман маршрут. Великолепная экскурсовод!!!! С увлечением и глубоким знанием рассказывающая о прекрасном городе и отвечающая на любые вопросы,
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Билеты на Галатскую башню»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в сентябре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Билеты на Галатскую башню" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 89. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2025 год по теме «Билеты на Галатскую башню», 2 ⭐ отзыва, цены от €43. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь