в том числе и о жизни местной публики. Когда закончилась экскурсия, не хотелось расставаться. За полдня успели многое увидеть и узнать. Хотя я заранее купила аудиоэкскурсии по всем маршрутам и изучила много видео, узнала много нового. Человек, очень внимательный к проблемам пожилых людей, которые уже не могут бежать за общей массой. Мы с ней буквально ходили под ручку. Маршрут построен очень удачно, успеваешь посмотреть много мест и немного отдохнуть и сфоторграфироваться. Всем рекомендую этот маршрут, особенно тем, у кого мало времени, как у меня на подробное изучение всех интересных мест Стамбула. Этот маршрут позволяет увидеть Стамбул с разных мест и с разных ракурсов и почувствовать его особенность. Отдельное спасибо Salli за организацию трансфера из гостиницы и обратно. Все организованно четко и профессионально.