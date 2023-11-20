Побывать в ключевых местах города и погрузиться в их историю - на групповой экскурсии
Но есть программа-минимум из локаций, которые обязательно нужно посетить независимо от того, на сколько дней вы приехали.
Голубая мечеть, Айя-София, Галатская башня… Эти места пронизаны историей, которую мы для вас раскроем в увлекательном формате!
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Описание
Что вас ожидает
За 4 часа уютной группой мы пройдём по сердцу Стамбула. Вечером, когда все достопримечательности подсвечиваются тёплыми огнями. На нашем пути:
Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет. Один из самых великолепных по красоте и величию памятников архитектуры Стамбула. Вы узнаете, кто распорядился его построить и почему у мечети два названия.
Ипподром. Площадь в историческом центре Стамбула. Уникальна сохранившимися памятниками разных цивилизаций.
Айя-София, или собор Святой Софии. Bыдающийся памятник византийской и мировой архитектуры, символ «золотого века» Византии, который иногда называют «восьмым чудом света». Вы услышите о том, как менялся статус собора в разные времена и как в нём соседствуют две религии: христианская и мусульманская.
Цистерна Базилика. Внушительное подземное водохранилище времён расцвета Византии (4–6 вв.). Мы расскажем о системе водоснабжения, которая тогда действовала в Константинополе, а вы насладитесь таинственной атмосферой подземелья.
Галатский мост. Издавна этот мост играл связующую роль между двумя противоположными культурами: Османской империей, пропитанной мусульманскими традициями и устоями, и Галатой — коммерческим районом с западным веянием, где вели свою деятельность торговцы, предприниматели и дипломаты различных национальностей.
Галатская башня. Известна как одна из старейших башен в мире! Вы узнаете, кем, когда и для чего она была построена.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Для входа в мечеть необходимо покрыть голову платком и быть в закрытой одежде
- Дополнительно оплачивается входной билет в Цистерну Базилика — 300 лир/чел.
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 18:00 и 22:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 18:00 и 22:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.