За 3 часа уютной группой мы пройдём по сердцу Стамбула. Вечером, когда все достопримечательности подсвечиваются тёплыми огнями. На нашем пути:
Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет. Один из самых великолепных по красоте и величию памятников архитектуры Стамбула. Вы узнаете, кто распорядился его построить и почему у мечети два названия.
Ипподром. Площадь в историческом центре Стамбула. Уникальна сохранившимися памятниками разных цивилизаций.
Айя-София, или собор Святой Софии. Bыдающийся памятник византийской и мировой архитектуры, символ «золотого века» Византии, который иногда называют «восьмым чудом света». Вы услышите о том, как менялся статус собора в разные времена и как в нём соседствуют две религии: христианская и мусульманская.
Цистерна Базилика. Внушительное подземное водохранилище времён расцвета Византии (4–6 вв.). Мы расскажем о системе водоснабжения, которая тогда действовала в Константинополе, а вы насладитесь таинственной атмосферой подземелья.
Галатский мост. Издавна этот мост играл связующую роль между двумя противоположными культурами: Османской империей, пропитанной мусульманскими традициями и устоями, и Галатой — коммерческим районом с западным веянием, где вели свою деятельность торговцы, предприниматели и дипломаты различных национальностей.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для входа в мечеть необходимо покрыть голову платком и быть в закрытой одежде
Дополнительно оплачивается входной билет в Цистерну Базилика — 2250 лир за чел. и в Айя-Софию — €25 за чел.
ежедневно в 15:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Участник
€41
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 15:15
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 4494 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Расим. С 2001 года работаю профессиональным лицензированным гидом на русском языке. Уверенно могу сказать, что являюсь экспертом в своём деле. Я работаю с командой увлечённых гидов, для которых важна максимальная отдача. Мы проводим индивидуальные, групповые, культурно-исторические, VIP и бизнес-туры по Стамбулу и по другим регионам Турции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
135
4
2
3
1
2
1
1
–
А
Александр
экскурсия понравилась. Расим интересно рассказывает, экскурсия проходит достаточно динамично 👍
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К
Ксения
В Стамбуле второй раз, были два года назад ранней весной, впечатление испортила погода, поездка была в формате «просто погулять». В этот раз мы решили подойти к поездке «с умом», распланировав читать дальшеуменьшить
все дни. Выбирая экскурсию Расима, мы руководствовались краткостью и содержанием. В этот день мы прилетели ночным рейсом, не спали, уставшие, пошли на вечернее знакомство со Стамбулом, особенного ничего не ожидая. И, благодаря Расиму, мы ни сколько не пожалели! Мы посмотрели на этот город с другой стороны, почувствовали его значимость! Экскурсия прошла очень интересно и содержательно, в дружественной атмосфере. В очередях мы не стояли, это тоже немаловажно)! Конечно же, будем рекомендовать Расима нашим друзьям и не только!
+2
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В
Варвара
Чудесно проведённое время с Расимом, без очередей, с красивыми видами, с нашим ритмом и юмором
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E
Ekaterina
Благодарим Расима за увлекательное погружение в историю Османской Империи и прекрасно проведенное время! Очень легкий и сбалансированный маршрут - нет ощущения что ты пытаешься пробежать кучу точек ради того чтобы читать дальшеуменьшить
успеть. На каждой остановке ждет интересный рассказ, живой душевный диалог и искреннее желание рассказать об истории так чтобы было понятно что это не сухие факты, а чья-то реальная жизнь. Прогулка по Айя-Софии и Голубой мечети поистине волшебная - Расим очень глубоко погружен в историю религии и поделился замечаниями и фактами, заставляющими взглянуть с другой стороны на привычные вещи, подсветил и показал все тонкости на которые можно самостоятельно не обратить внимание.
Рекомендую экскурсию всем кто хочет почувствовать дух города! Даже если не вы в городе не первый раз.
Отдельная благодарность за то что мы получили полную программу даже не смотря на опоздание по причине сломанного трамвая - Расим отдельно проводил нас в Голубую мечеть и рассказал все про нее. И большое спасибо за поход на базар - это было очень атмосферно!
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Оксана
Выражаем благодарность Расиму) экскурсионная программа полная, информация понятная) отвечал на все интересующие вопросы! Очень приятный собеседник! Организационные моменты так же без нареканий!)
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А
Антон
Экскурсию у нас вёл Расим. Место встречи заранее координировать в мессендере так что потеряться было невозможно. Крайне увлекательно вёл рассказ о истории Стамбула и местных мечетях. Первым делом он повёл читать дальшеуменьшить
нас в голубую мечеть по мере продвижения и рассказа подсказывал лучшие ракурсы для фото. Далее без очередей мы попали в цистерну базелика. Там Расим продолжил свой рассказ и подсказывал с лучшими местами для фото. Так вышло что остальную часть экскурсии (ай софию и мост галата) мы зацепили на других обзорных экскурсиях, поэтому чтобы не тратить деньги на вход гид вошёл в положение, рассказал практически весь материал на входе и в качестве бонуса посоветовал очень вкусный рыбный ресторан в который ходят местные жители. Однозначно советую экскурсию и гида, она стоит своих денег.
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