Стамбул и его самобытные районы можно изучать очень долго. Но есть программа-минимум из локаций, которые обязательно нужно посетить независимо от того, на сколько дней вы приехали. Голубая мечеть, Айя-София, Галатская башня… Эти места пронизаны историей, которую мы для вас раскроем в увлекательном формате!

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Описание билета

За 3 часа уютной группой мы пройдём по сердцу Стамбула. Вечером, когда все достопримечательности подсвечиваются тёплыми огнями. На нашем пути:

Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет. Один из самых великолепных по красоте и величию памятников архитектуры Стамбула. Вы узнаете, кто распорядился его построить и почему у мечети два названия.

Ипподром. Площадь в историческом центре Стамбула. Уникальна сохранившимися памятниками разных цивилизаций.

Айя-София, или собор Святой Софии. Bыдающийся памятник византийской и мировой архитектуры, символ «золотого века» Византии, который иногда называют «восьмым чудом света». Вы услышите о том, как менялся статус собора в разные времена и как в нём соседствуют две религии: христианская и мусульманская.

Цистерна Базилика. Внушительное подземное водохранилище времён расцвета Византии (4–6 вв.). Мы расскажем о системе водоснабжения, которая тогда действовала в Константинополе, а вы насладитесь таинственной атмосферой подземелья.

Галатский мост. Издавна этот мост играл связующую роль между двумя противоположными культурами: Османской империей, пропитанной мусульманскими традициями и устоями, и Галатой — коммерческим районом с западным веянием, где вели свою деятельность торговцы, предприниматели и дипломаты различных национальностей.

Организационные детали