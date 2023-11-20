Османские реликвии вечернего Стамбула

Побывать в ключевых местах города и погрузиться в их историю - на групповой экскурсии

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Стамбул и его самобытные районы можно изучать очень долго.

Но есть программа-минимум из локаций, которые обязательно нужно посетить независимо от того, на сколько дней вы приехали.

Голубая мечеть, Айя-София, Галатская башня… Эти места пронизаны историей, которую мы для вас раскроем в увлекательном формате!
Османские реликвии вечернего Стамбула
Османские реликвии вечернего Стамбула
Османские реликвии вечернего Стамбула
Османские реликвии вечернего Стамбула
Османские реликвии вечернего Стамбула
Османские реликвии вечернего Стамбула
Османские реликвии вечернего Стамбула
Османские реликвии вечернего Стамбула
Османские реликвии вечернего Стамбула
Османские реликвии вечернего Стамбула
Османские реликвии вечернего Стамбула
Османские реликвии вечернего Стамбула
Османские реликвии вечернего Стамбула
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 4 часа уютной группой мы пройдём по сердцу Стамбула. Вечером, когда все достопримечательности подсвечиваются тёплыми огнями. На нашем пути:

Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет. Один из самых великолепных по красоте и величию памятников архитектуры Стамбула. Вы узнаете, кто распорядился его построить и почему у мечети два названия.

Ипподром. Площадь в историческом центре Стамбула. Уникальна сохранившимися памятниками разных цивилизаций.

Айя-София, или собор Святой Софии. Bыдающийся памятник византийской и мировой архитектуры, символ «золотого века» Византии, который иногда называют «восьмым чудом света». Вы услышите о том, как менялся статус собора в разные времена и как в нём соседствуют две религии: христианская и мусульманская.

Цистерна Базилика. Внушительное подземное водохранилище времён расцвета Византии (4–6 вв.). Мы расскажем о системе водоснабжения, которая тогда действовала в Константинополе, а вы насладитесь таинственной атмосферой подземелья.

Галатский мост. Издавна этот мост играл связующую роль между двумя противоположными культурами: Османской империей, пропитанной мусульманскими традициями и устоями, и Галатой — коммерческим районом с западным веянием, где вели свою деятельность торговцы, предприниматели и дипломаты различных национальностей.

Галатская башня. Известна как одна из старейших башен в мире! Вы узнаете, кем, когда и для чего она была построена.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Для входа в мечеть необходимо покрыть голову платком и быть в закрытой одежде
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Цистерну Базилика — 300 лир/чел.

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 18:00 и 22:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 18:00 и 22:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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