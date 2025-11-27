Необычный взгляд на Стамбул

Чамлыджа — сердце исламской архитектуры

Начинаем экскурсию с посещения мечети Чамлыджа — одного из современных образцов исламского зодчества. Здесь можно увидеть изящные декоративные элементы и традиционные узоры, которые отражают религиозное наследие. Холм Пьера Лоти — панорамный обзор Стамбула Далее отправимся на холм Пьера Лоти — популярную смотровую площадку. Отсюда открываются широкие виды на город, его крыши и воды пролива.

Прогулка по Босфору

Совершим поездку на комфортабельном корабле по проливу Босфор, проходя между Европой и Азией. Во время прогулки увидим исторические здания и современные кварталы города.

Район Кадыкёй — культурный центр азиатской части Стамбула

Завершим тур в районе Кадыкёй, известном своим уличным искусством и атмосферой. Здесь можно прогуляться по живописным улицам, познакомиться с местной культурой и попробовать блюда в уютных кафе. Важная информация: