Познакомьтесь с разными гранями азиатского Стамбула! Начните с величественной мечети Чамлыджа – образца современной исламской архитектуры. Затем поднимитесь на холм Пьера Лоти за захватывающими панорамными видами на город и Босфор.
Описание экскурсии
Необычный взгляд на Стамбул
Чамлыджа — сердце исламской архитектуры
Начинаем экскурсию с посещения мечети Чамлыджа — одного из современных образцов исламского зодчества. Здесь можно увидеть изящные декоративные элементы и традиционные узоры, которые отражают религиозное наследие. Холм Пьера Лоти — панорамный обзор Стамбула Далее отправимся на холм Пьера Лоти — популярную смотровую площадку. Отсюда открываются широкие виды на город, его крыши и воды пролива.
Прогулка по Босфору
Совершим поездку на комфортабельном корабле по проливу Босфор, проходя между Европой и Азией. Во время прогулки увидим исторические здания и современные кварталы города.
Район Кадыкёй — культурный центр азиатской части Стамбула
Завершим тур в районе Кадыкёй, известном своим уличным искусством и атмосферой. Здесь можно прогуляться по живописным улицам, познакомиться с местной культурой и попробовать блюда в уютных кафе. Важная информация:
- Трансфер на автомобиле Mercedes Vito или другом автомобиле того же класса.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можно заказать еду и напитки в кафе отдельно.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Чамлыджа
- Холм Пьера Лоти
- Прогулка по Босфору
- Район Кадыкёй
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
