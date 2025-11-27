Мои заказы

Стамбул: взгляд с высоты и воды

Познакомьтесь с разными гранями азиатского Стамбула! Начните с величественной мечети Чамлыджа – образца современной исламской архитектуры. Затем поднимитесь на холм Пьера Лоти за захватывающими панорамными видами на город и Босфор.

Насладитесь
читать дальше

прогулкой на корабле по проливу, проплывая между Европой и Азией мимо исторических и современных достопримечательностей.

Завершите путешествие в районе Кадыкёй – культурном сердце азиатской стороны, известном уличным искусством, оживленной атмосферой и уютными кафе.

Стамбул: взгляд с высоты и воды
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Стамбул: взгляд с высоты и воды

Описание экскурсии

Необычный взгляд на Стамбул

Чамлыджа — сердце исламской архитектуры

Начинаем экскурсию с посещения мечети Чамлыджа — одного из современных образцов исламского зодчества. Здесь можно увидеть изящные декоративные элементы и традиционные узоры, которые отражают религиозное наследие. Холм Пьера Лоти — панорамный обзор Стамбула Далее отправимся на холм Пьера Лоти — популярную смотровую площадку. Отсюда открываются широкие виды на город, его крыши и воды пролива.

Прогулка по Босфору

Совершим поездку на комфортабельном корабле по проливу Босфор, проходя между Европой и Азией. Во время прогулки увидим исторические здания и современные кварталы города.
Район Кадыкёй — культурный центр азиатской части Стамбула
Завершим тур в районе Кадыкёй, известном своим уличным искусством и атмосферой. Здесь можно прогуляться по живописным улицам, познакомиться с местной культурой и попробовать блюда в уютных кафе. Важная информация:
  • Трансфер на автомобиле Mercedes Vito или другом автомобиле того же класса.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можно заказать еду и напитки в кафе отдельно.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Чамлыджа
  • Холм Пьера Лоти
  • Прогулка по Босфору
  • Район Кадыкёй
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Трансфер на автомобиле Mercedes Vito или другом автомобиле того же класса
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можно заказать еду и напитки в кафе отдельно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Стамбул с высоты: захватывающая фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Стамбул с высоты: эксклюзивная фотосессия на крышах города
Стамбул с высоты: уникальные ракурсы и фото на память. Откройте город как никто другой, запечатлев красоту с крыш и мечетей
Начало: У причалов в Эминоню
27 ноя в 06:00
28 ноя в 06:00
€200 за всё до 3 чел.
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Пешая
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Артефакты и Босфор: экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и насладитесь видами Стамбула с Босфора. Это уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
Завтра в 09:30
27 ноя в 09:30
€180 за всё до 8 чел.
Нетуристический Стамбул
Пешая
5 часов
-
20%
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
Завтра в 11:00
27 ноя в 11:00
€200€250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле