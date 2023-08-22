Увидеть культурные достопримечательности, побывать в мечетях и посмотреть на город с высоты
В Стамбуле находится ряд объектов, которые охраняются ЮНЕСКО.
Это символ золотого века Византии Айя-София, триумфальная колонна Константина, открытая в день основания Константинополя, невероятных размеров Гранд-базар и другие локации. Вы пройдёте по важным местам города, зайдёте в мечети и подниметесь на смотровую площадку. А мы расскажем тонкости истории Стамбула.
Это символ золотого века Византии Айя-София, триумфальная колонна Константина, открытая в день основания Константинополя, невероятных размеров Гранд-базар и другие локации. Вы пройдёте по важным местам города, зайдёте в мечети и подниметесь на смотровую площадку. А мы расскажем тонкости истории Стамбула.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Айя-София. Вы узнаете, как и когда церковь превратилась в мечеть. Осмотрите впечатляющий интерьер с мозаиками и богато украшенными михрабами и мибарами.
- Голубая мечеть, украшенная 20 тысячами голубых керамических плиток. Вы оцените сочетание османского и византийского стилей архитектуры и восточное внутреннее убранство.
- Колонна Константина, которую построил император Константин I в качестве напоминания о Риме. Мы расскажем, как прошло открытие колонны и при чём тут смешение христианских и языческих традиций.
- Гранд-базар — один из самых больших рынков в мире. Здесь более 4000 магазинов. Вы можете найти в них всё, что пожелаете — от сладостей до обуви.
- Мечеть Нуруосмание. Вы полюбуетесь ярким примером архитектурного османского барокко и осмотрите украшение на внешних стенах здания.
- Усыпальница Роксоланы и Сулеймана. Снаружи и изнутри вы рассмотрите мавзолей, в котором похоронены султан и его жена.
- Мечеть Сулеймание — символ безграничной любви султана к Хюррем. Вы оцените элементы классической турецкой архитектуры, полюбуетесь мраморной отделкой и роскошным интерьером.
- Смотровая площадка на Босфор, откуда вы увидите восхитительные и колоритные панорамы города.
Организационные детали
- Дети до 12 лет посещают экскурсию бесплатно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия начинается на историческом полуострове и заканчивается на панорамной площадке в Сулеймание.
- Дополнительных расходов нет.
во вторник в 08:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от Айи-Софии
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 08:45Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 3242 туристов
Меня зовут Хайдар, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
22 авг 2023
Сегодня была на экскурсии с Хайдаром. Осталась в полном восторге от экскурсии, очень интересно, информативно, рассказ структурирован, не перегружен датами (Хайдар очень хорошо знает историю). Много интересной информации помимо основной части экскурсии) Хайдар ответил на мои вопросы, подсказал что лучше посетить и где лучше купить сувениры, доброжелателен и всегда предлагал помощь, что очень приятно)
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