Сегодня была на экскурсии с Хайдаром. Осталась в полном восторге от экскурсии, очень интересно, информативно, рассказ структурирован, не перегружен датами (Хайдар очень хорошо знает историю). Много интересной информации помимо основной части экскурсии) Хайдар ответил на мои вопросы, подсказал что лучше посетить и где лучше купить сувениры, доброжелателен и всегда предлагал помощь, что очень приятно)