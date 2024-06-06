Мечеть Чамлыджа – экскурсии в Стамбуле

Найдено 27 экскурсий в категории «Мечеть Чамлыджа» в Стамбуле, цены от €35, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
83 отзыва
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5035 за человека
Неподражаемый Стамбул
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
157 за всё до 4 чел.
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
29 отзывов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
295 за всё до 6 чел.
По Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
444 отзыва
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299270 за всё до 7 чел.
Стамбул - это не только Султанахмет
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
94 отзыва
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
243219 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
311 отзывов
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Стамбул с разных ракурсов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 13 чел.
По ночному Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
361 за всё до 3 чел.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
🚗 На машине
Круиз
7 часов
73 отзыва
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
360 за всё до 4 чел.
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
149 отзывов
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
45 за человека
Стамбул: взгляд с высоты и воды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 4 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Стамбул по-новому
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Стамбул по-новому
Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Краски нетипичного Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Азиатский Стамбул: полное погружение
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
5 часов
166 отзывов
Азиатский Стамбул: уникальное погружение в атмосферу Ускюдара
Погрузитесь в жизнь настоящего Стамбула с экскурсией по Ускюдару. Откройте для себя колоритные улицы, исторические места и уютные кафе
Начало: В районе Сиркеджи
Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 09:00
11 июня в 10:00
14 июня в 09:00
4337 за человека
Все грани Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
111 отзывов
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
123 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Начало: Пристань Эминоню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
134 за всё до 3 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
315 за всё до 7 чел.
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула
Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки
Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста...
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
221177 за всё до 4 чел.
Стамбул как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Стамбул как на ладони
Начало: Отель туриста
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Азиатской части Стамбула - Величественная Азия взгляд с высоты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Экскурсия в Азиатской части Стамбула - Величественная Азия взгляд с высоты
Начало: Лобби вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
500 за всё до 5 чел.
Азия и Европа за 1 день
Групповая
9 часов
1 отзыв
Азия и Европа за 1 день
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Расписание: Каждый день в 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
79 за человека
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Индивидуальная
6.5 часов
50 отзывов
Лучшие обзорные площадки Стамбула: поездка с гидом-историком
Вдохновиться красотой города на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
663398 за всё до 9 чел.
Автопрогулка вдоль Босфора по Азиатской стороне
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Автопрогулка вдоль Босфора по Азиатской стороне
Заглянуть в самые атмосферные районы Стамбула и открыть тайны города контрастов
Начало: На набережной Ускюдар
206 за всё до 4 чел.
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
Начало: Лобби вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
450 за всё до 6 чел.
Красоты Анатолийского берега
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Красоты Анатолийского берега
Начало: Центральная площадь Кадыкёй
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
    Елена сразу с момента бронирования произвела приятное впечатление, а при встрече уже общались с ней, как старые знакомые. Это очень
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    важно, когда человек располагает. Вежливая, отзывчивая, легко идет на контакт, очень клиентоориентированная, заинтересована, чтобы интересно было всем в группе - не просто сухо отработать свой маршрут и получить деньги. Маршрут нам понравился очень, мы не в первый раз в Стамбуле, поэтому рекомендую прогулку с этой замечательной девушкой.

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
    Прогулка с Леной было лучшим нашим решением)) спасибо Лен большое за этот день. Гуляли в мини группе, я, молодой человек
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    и наш друг. Лена быстро скорректировала маршрут и показала нам именно то, что мы просили и хотели. Не буду раскрывать все секреты этого дня, но так интересно и увлекательно мы бы точно не провели день. Даже не сомневайтесь! Берите эту замечательную прогулку и наслаждайтесь! Лена, до встречи! Ждём теперь тебя осенью в Сочи!

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Стамбуле
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам
  • Я
    Яна
    3 июня 2024
    Азиатский Стамбул: полное погружение
    В целом,всё понравилось. Но… Экскурсию бронировали заранее,и она была заявлена как автомобильная. Изучили отзывы,везде написано,что передвигались между локациями на минивэне.
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    Нас это устраивало. Поэтому оказалось полной неожиданностью то,что пришлось везде пользоваться общественным транспортом,что крайне неудобно и утомительно. Возможно,мы виноваты сами,увлеклись чтением отзывов,а сейчас экскурсия заявлена как пешеходная.

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
    Прекрасная, познавательная экскурсия. Гид Елена открытая, умная, доброжелательная девушка. Много узнали о жизни местных, их менталитете и традициях, что помогло шире смотреть на многогранный Стамбул. Елена скорректировала под нас маршрут, что было очень удобно. Благодарим.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Стамбул - это не только Султанахмет
    Спасибо большое Джумали и его команде за потрясающие экскурсии (мы заказывали 3 экскурсии и трансфер)! Нам показали многогранный Стамбул, экскурсии были
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    очень содержательные и интересные. Мы в восторге от поездки в Стамбул в большей степени за счет экскурсий, которые помогли прочувствовать и исторический дух города и современный Стамбул с его укладом жизни. Очень приятной неожиданностью, была возможность рассчитаться за экскурсии переводом на российскую карту. Спасибо огромное еще раз! В следующую поездку обязательно будем пользоваться только вашими услугами, а также рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым!

    Спасибо большое Джумали и его команде за потрясающие экскурсии (мы заказывали 3 экскурсии и трансфер)!Спасибо большое Джумали и его команде за потрясающие экскурсии (мы заказывали 3 экскурсии и трансфер)!Спасибо большое Джумали и его команде за потрясающие экскурсии (мы заказывали 3 экскурсии и трансфер)!Спасибо большое Джумали и его команде за потрясающие экскурсии (мы заказывали 3 экскурсии и трансфер)!
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    По Стамбулу на автомобиле
    Экскурсия замечательная. Гид Виктория очень приятная девушка и невероятно интересный рассказчик, знания истории и интересных фактов о Стамбуле меня поразили.
    читать дальше

    Во время экскурсии учитывались все мои пожелания и просьбы. Понравились все локации, которые были предложены гидом! Всем рекомендую! Спасибо за прекрасный день в невероятном Стамбуле!

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Ваш идеальный день в Стамбуле
    Спасибо большое Алёне за прекрасную прогулку по Стамбулу и прекрасную компанию. Было очень интересно и легко, узнали много нового, посмотрели и европейскую, и азиатскую части города и замечательно провели время. Понравилось всем: и маме, и нам
  • и
    ирина
    21 мая 2024
    Стамбул с разных ракурсов
    Прекрасный гид, отличная программа.
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    По Стамбулу на автомобиле
    Наше первое знакомство со Стамбулом осуществилось благодаря экскурсии на автомобиле. Поездка была очень комфортной и интересной. Гид Нина, прекрасный знаток
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    города, показала нам как основные достопримечательности города, так и места, куда туристы сами редко попадают. За что мы ей очень признательны!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Чамлыджа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
  2. Неподражаемый Стамбул
  3. «Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
  4. По Стамбулу на автомобиле
  5. Стамбул - это не только Султанахмет
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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