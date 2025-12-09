Откройте Стамбул в атмосфере величия Османской империи: посетите грандиозную мечеть Сулеймание и гробницы султана и Хюррем, насладитесь панорамой города, прогуляйтесь по ароматным рядам Египетского базара и отправьтесь в морское путешествие по легендарному Босфору.
Описание экскурсии
Сокровища Османской Империи:
- Мечеть Сулеймание, Базар и Босфор.
- Откройте для себя эпоху расцвета Османской империи через её главные символы в Стамбуле.
- Мечеть Сулеймание.
- Посетите один из величайших архитектурных шедевров исламского мира, созданный гением зодчего Синана в XVI веке для султана Сулеймана Великолепного. Изучите её впечатляющую архитектуру, узнайте о мастерстве строителей и значении мечети для империи. Погрузитесь в историю правления султана и его знаменитой супруги, Хюррем Султан.
- Гробницы Сулеймана и Хюррем.
- Увидите место их последнего упокоения в величественных мавзолеях на территории комплекса мечети.
- Панорама Стамбула.
- С террас мечети насладитесь захватывающим видом на бухту Золотой Рог, Босфор и исторические районы города.
- Египетский базар.
- Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных и древних рынков Стамбула. Пройдите по его оживлённым рядам, ощутите ароматы восточных пряностей и товаров.
- Прогулка на корабле по Босфору.
- Закрепите впечатления морской прогулкой по легендарному проливу. Полюбуйтесь панорамой Стамбула с воды: увидите роскошные дворцы, древние крепости, знаменитые мосты и другие символы города. Услышите интересные факты и истории о самых значимых достопримечательностях, открывающихся перед вами.
- Итог экскурсии.
- Для комфортного участия в туре выберите удобную одежду и обувь. При посещении мечети женщинам необходимо надеть одежду с длинными рукавами и платье или юбку ниже колен, а также взять с собой платок для покрытия головы.
- Перед поездкой рекомендуется проверить прогноз погоды для Стамбула, чтобы подобрать подходящую одежду.
- Возьмите наличные средства для личных расходов, покупки сувениров и подарков.
- Встреча участников проходит возле мечети Сулеймание.
- Экскурсию проведу я или один из опытных гидов нашей команды.
Каждый день с 10 до 14
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс мечети Сулеймание
- Египетский базар
- Прогулка на корабле по проливу Босфор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билет на корабль - 350 лир
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мечеть Сулеймание
Завершение: Морской порт в Эминоню
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10 до 14
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для комфортного участия в туре выберите удобную одежду и обувь. При посещении мечети женщинам необходимо надеть одежду с длинными рукавами и платье или юбку ниже колен, а также взять с собой платок для покрытия головы
- Перед поездкой рекомендуется проверить прогноз погоды для Стамбула, чтобы подобрать подходящую одежду
- Возьмите наличные средства для личных расходов, покупки сувениров и подарков
- Встреча участников проходит возле мечети Сулеймание
- Экскурсию проведу я или один из опытных гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 3 чел.
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул: волшебная Азия
Познакомимся с волшебной азиатской частью Стамбула - многоликой и удивительной
Начало: Одна из остановок трамвая номер 1
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€132
€155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул без путеводителя: экспедиция
Погрузитесь в нетуристический Стамбул: от богемных кафе до уличного искусства и неспящих баров. Откройте для себя город с другой стороны
Начало: На площади Таксим
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€153 за всё до 2 чел.