Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Историческое сердце города

Вы осмотрите недавно ставший мечетью собор Святой Софии и узнаете, как он повлиял на распространение христианства на Руси. В Голубой мечети раскроете тайну шести минаретов, полюбуетесь изящными балконами и тысячами небесно-голубых изразцов ручной работы. А на площади Ипподром услышите историю сохранившихся с давних времен колонн и обелисков.

Дворец Топкапы и прогулка по Босфору

Одно из самых красивых мест Стамбула — дворец Топкапы, где 400 лет жили османские султаны. В этих стенах они рождались и вступали на трон — здесь же их низвергали и бросали в темницы. Вы погуляете по роскошным залам дворца и рассмотрите их богатое убранство. В завершение прокатитесь на пароме по Босфору и под приятное дуновение ветерка насладитесь чудесными панорамами города.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты во дворец Топкапы с церковью Айя Ирини — 200 лир, с церковью Айя Ирины и Гаремом — 285 лир, прогулка на пароме по Босфору — 25 лир. Возможные изменения в программе, связанные с Covid-19, гид сообщит заранее.