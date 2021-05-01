Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы и прогулка по Босфору с профессиональным гидом

5
2 отзыва
Вы посетите места, с которых принято начинать знакомство со Стамбулом: площадь Ипподром, султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть и собор Святой Софии.

Полюбуетесь видами города с воды и узнаете, как развивался Стамбул, как он стал столицей великих империй, какие знаменитые люди здесь бывали и чем он живет сегодня.
Первые шаги в Стамбуле
Первые шаги в Стамбуле
Первые шаги в Стамбуле
Первые шаги в Стамбуле
Первые шаги в Стамбуле
Первые шаги в Стамбуле
Первые шаги в Стамбуле
Первые шаги в Стамбуле
Первые шаги в Стамбуле
Первые шаги в Стамбуле
Первые шаги в Стамбуле
Первые шаги в Стамбуле

Что вас ожидает

Историческое сердце города

Вы осмотрите недавно ставший мечетью собор Святой Софии и узнаете, как он повлиял на распространение христианства на Руси. В Голубой мечети раскроете тайну шести минаретов, полюбуетесь изящными балконами и тысячами небесно-голубых изразцов ручной работы. А на площади Ипподром услышите историю сохранившихся с давних времен колонн и обелисков.

Дворец Топкапы и прогулка по Босфору

Одно из самых красивых мест Стамбула — дворец Топкапы, где 400 лет жили османские султаны. В этих стенах они рождались и вступали на трон — здесь же их низвергали и бросали в темницы. Вы погуляете по роскошным залам дворца и рассмотрите их богатое убранство. В завершение прокатитесь на пароме по Босфору и под приятное дуновение ветерка насладитесь чудесными панорамами города.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты во дворец Топкапы с церковью Айя Ирини — 200 лир, с церковью Айя Ирины и Гаремом — 285 лир, прогулка на пароме по Босфору — 25 лир. Возможные изменения в программе, связанные с Covid-19, гид сообщит заранее.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mustafa
Mustafa
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Мустафа, я родился и вырос в Стамбуле. Лицензированный гид, работаю в туризме более 15 лет. Со мной вы сможете пройти во все знаковые туристические места без очередей и узнать самое интересное о турецких традициях, истории, культуре.
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2 настоящих отзыва от туристов

Т
1 мая 2021
Благодаря Мустафе мы провели замечательный день. Он очень интересный рассказчик. Полностью владеет информацией. Экскурсия была очень насыщенной, но при этом прошла на одном дыхании. Осталось ощущение, что это была не экскурсия, а прогулка с другом, который профессионально знает историю Стамбула. Многие вещи, на которые при самостоятельном осмотре мы бы просто не обратили внимание, во время рассказа Мустафы открывались нам совсем с другой стороны, и мы понимали, насколько это важный предмет и насколько это ценно.
Мы приехали в очень сложное время, когда много достопримечательностей было закрыто из-за пандемии. И не смотря на это, Мустафа смог составить замечательный маршрут. Попутно Мустафа ответил на кучу наших дополнительных вопросов о жизни современной жизни Турции, помог решить вопросы, которые вообще не относились к экскурсии, например узнать до скольки работают рестораны, где перекусить днём, где купить сладости и т. д. (сладости кстати просто божественные).
Экскурсия и просто общение с Мустафой оставили приятное послевкусие. Захотелось вернуться ещё не один раз в Стамбул. И конечно же в следующий приезд ещё раз встретиться с Мустафой и пройти уже другим интересным маршрутом.
A
14 апр 2021
Прекрасная экскурсия для знакомства со Стамбулом! Замечательный гид Мустафа, очень грамотный и внимательный, с отличным чувством юмора. Мы получили массу впечатлений и интересной информации, а длительная пешая прогулка прошла максимально комфортно для всех членов группы. Даже зашли перекусить к знаменитому Супер Марио :) однозначно рекомендую!

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