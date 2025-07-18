Приготовьтесь перенестись во времена интриг, роскоши и борьбы за власть. Свои двери перед вами распахнёт дворец Топкапы — один из главных символов Османской империи. Именно отсюда султаны управляли огромной державой на протяжении пяти веков.
В его стенах вы прикоснётесь к настоящей истории и откроете для себя скрытые стороны жизни османской династии.
В его стенах вы прикоснётесь к настоящей истории и откроете для себя скрытые стороны жизни османской династии.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Мы пройдём по залам, где вершилась история, и заглянем в места, которые обычно скрыты от глаз. Во время экскурсии вы:
- Посетите гарем — жилое пространство женщин султанского двора, с его потаённой атмосферой и строгими правилами
- Увидите покои султана Сулеймана и Валиде-султан, матери правителя
- Пройдёте по золотой дорожке, ведущей к самым важным залам дворца
- Заглянете в палату чёрных евнухов, служивших при гареме
- Увидите хаммам, которым пользовались члены династии
- Восхититесь знаменитым ложечным бриллиантом и украшенным изумрудами кинжалом султана
- Познакомитесь с уникальной сокровищницей и коллекцией религиозных реликвий, бережно хранимых во дворце
Организационные детали
- Входной билет во дворец необходимо будет купить на месте: взрослый — 2 000 лир, дети до 6 лет бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 382 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
19 июл 2025
Очень Крутая экскурсия и классный гид, много смотрели и много брали экскурсий в Стамбуле но именно эта произвела впечатления на все 100, рекомендую всем, спасибо Илье за впечатления!
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
9%
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Откройте тайны Османской империи в дворце Топкапы. Узнайте о правлении Сулеймана I и жизни гарема, насладитесь видами на Босфор
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
12 ноя в 09:00
€41
€45 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век»
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
12 ноя в 09:00
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы: восход и падение Османской империи
Пройти по следам султанов и теням гарема
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 14:30, в субботу в 13:30
Сегодня в 14:30
12 ноя в 14:30
€39 за человека