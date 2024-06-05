🚶 Пешая 13% скидка Групповая 5 часов 861 отзыв Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ Расписание: ежедневно в 09:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 452 отзыва Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников Начало: Недалеко от площади Султанахмет Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы Начало: У входа дворца Топкапы € 169 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа 113 отзывов Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор Начало: От дворца Топкапы Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 € 65 за билет

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 114 отзывов Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов 179 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 210 отзывов Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 57 отзывов Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор Начало: Напротив дворец Топкапы € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 93 отзыва Стамбул изнутри: путешествие по душе города Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки Начало: По договорённости с клиентом € 198 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 44 отзыва Великолепный век Стамбула Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci... € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 15 отзывов «Восточная сказка»: эксклюзивная фотосессия на крыше Стамбула «Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание от € 180 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 121 отзыв Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 231 отзыв Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом Начало: В районе хамама Хюррем Султан 150 € 135 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил Начало: у дворца Долмабахче € 155 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй Начало: В вашем отеле € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Дворец Топкапы: сокровище Османской империи Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе) Начало: У дворца Топкапы Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00 € 45 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов Прогулка по европейской части Стамбула Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа Начало: У вашего отеля в центре Стамбула 64 € 58 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа 9 отзывов Роскошь и краски Стамбула Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка Начало: В районе Бешикташ € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Краски нетипичного Стамбула Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора Начало: Встреча по договоренности с гидом € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 4 часа 27 отзывов Открывая Стамбул Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 € 35 за человека

🚶 Пешая 23% скидка Мини-группа 4.5 часа 10 отзывов Неизвестный Константинополь и османский Стамбул Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе Начало: На трамвайной остановке Чемберлиташ Расписание: во вторник и четверг в 10:15 39 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 111 отзывов Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города Начало: Пристань Эмионю € 123 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 4 часа 7 отзывов По следам Султана Сулеймана Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул Начало: в вашем отеле Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00 80 € 68 за человека

🚶 Пешая 20% скидка Билеты 3 часа 2 отзыва Три эпохи Стамбула за 3 часа Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park) 179 € 144 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 151 отзыв Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,... € 110 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Экскурсия по следам императоров и султанов Познакомиться с местами-символами Стамбула и полюбоваться сокровищами Начало: от вашего отеля € 140 за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 30% скидка Групповая 4.5 часа 12 отзывов Два сокровища Стамбула Роскошный дворец Долмабахче и изящная мечеть Сулеймание Начало: У вашего отеля в Старом Городе Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30 98 € 69 за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 2 отзыва То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов) Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Старого города Начало: У Голубой мечети 220 € 154 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3.5 часа 9 отзывов Стамбул в объективе: фото-прогулка Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент Начало: У вашего отеля € 180 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая На яхте по Босфору Мини-группа 6 часов 2 отзыва Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе) Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике Начало: У Немецкого фонтана Расписание: в понедельник в 10:00 € 35 за человека

Круиз 4 часа Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору В непринуждённой атмосфере исследовать город пешком и на кораблике (групповая экскурсия) Начало: На площади Султанахмет Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00 € 60 за человека