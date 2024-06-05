Экскурсии по местам султана Сулеймана и Роксоланы

Найдено 33 экскурсии в категории «Места султана Сулеймана и Роксоланы» в Стамбуле, цены от €20, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4539 за человека
Стамбул: коротко о главном
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
452 отзыва
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
20 за человека
Дворец Топкапы: Стамбул и его Великолепный век
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула
Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы
Начало: У входа дворца Топкапы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
169 за всё до 4 чел.
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
113 отзывов
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
14 июня в 09:00
65 за билет
Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299225 за всё до 8 чел.
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
57 отзывов
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Стамбул изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
93 отзыва
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
198 за всё до 3 чел.
Великолепный век Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Великолепный век Стамбула
Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи
Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
«Восточная сказка»: эксклюзивная фотосессия на крыше Стамбула
«Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 180 за всё до 7 чел.
Стамбул: 100 вопросов - 100 ответов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
121 отзыв
Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии
Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь
Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
231 отзыв
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150135 за всё до 5 чел.
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил
Начало: у дворца Долмабахче
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе)
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
45 за человека
Прогулка по европейской части Стамбула
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
6458 за всё до 5 чел.
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299225 за всё до 10 чел.
Роскошь и краски Стамбула
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
9 отзывов
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Краски нетипичного Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Открывая Стамбул
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
27 отзывов
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
35 за человека
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
🚶 Пешая
скидка
23%
Мини-группа
4.5 часа
10 отзывов
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе
Начало: На трамвайной остановке Чемберлиташ
Расписание: во вторник и четверг в 10:15
Завтра в 10:15
11 июня в 10:15
3930 за человека
Все грани Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
111 отзывов
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
123 за всё до 4 чел.
По следам Султана Сулеймана
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
4 часа
7 отзывов
По следам Султана Сулеймана
Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
8068 за человека
Три эпохи Стамбула за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
20%
Билеты
3 часа
2 отзыва
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179144 за всё до 4 чел.
Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
151 отзыв
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
110 за всё до 3 чел.
Экскурсия по следам императоров и султанов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Экскурсия по следам императоров и султанов
Познакомиться с местами-символами Стамбула и полюбоваться сокровищами
Начало: от вашего отеля
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
140 за всё до 10 чел.
Два сокровища Стамбула
🚌 На автобусе
скидка
30%
Групповая
4.5 часа
12 отзывов
Два сокровища Стамбула
Роскошный дворец Долмабахче и изящная мечеть Сулеймание
Начало: У вашего отеля в Старом Городе
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9869 за человека
То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов)
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов)
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Старого города
Начало: У Голубой мечети
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
220154 за всё до 4 чел.
Стамбул в объективе: фото-прогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
9 отзывов
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:30
9 июня в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Мини-группа
6 часов
2 отзыва
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
35 за человека
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
Круиз
4 часа
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
В непринуждённой атмосфере исследовать город пешком и на кораблике (групповая экскурсия)
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
60 за человека
Трио Стамбула
Мини-группа
5.5 часов
Трио Стамбула
Старый Город, район Ускюдар и водная прогулка по Босфору: групповая обзорная экскурсия
Начало: Возле дворца Ибрагима-Паши
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Стамбул: коротко о главном
    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Эргюну! Без перегруза историческими фактами, без лишней информации - все по существу. Самое то для первого знакомства с городом и исторической частью. Рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Стамбул: коротко о главном
    04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень интересным!!! Эргюн отзывчивый и
    читать дальше

    добрый человек, а так же великолепный знаток истории Турции и не только её. Все подробно рассказал и показал. Хороший собеседник и даже друг! Ответил нам на все наши частные вопросы, такие как проживание в Стамбуле, как и где купить карточки на общественный транспорт, где лучше и дешевле поесть, где менять деньги, где гулять и что посмотреть. Место встречи удобное, можно добраться на трамвае из любой точки города. Впечатления только положительные!!! Спасибо Вам, Мистер утро!!!

    04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень04.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
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    Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии. Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе. Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!

  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
    Экскурсия была насыщенной и информативной. После экскурсии нет ощущения перегруженности. Маршрут комфортный с остановками у достопримечательностей для отдыха. Ценно, что
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    у экскурсовода хорошее чувство юмора. Большой плюс - это наушники, благодаря которым каждый участник слышит рассказ экскурсовода. Нам очень подробно объяснили, где будет сбор группы и как найти гида. Гид подсказывал где и как сделать красивые фотографии, помогал всем участникам сделать фото. Нам очень понравилось, всем советуем.

  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
    Экскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мы быстро подстроились, слегка перестроив
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    маршрут и посмотрели главные достопримечательности Стамбула! Однозначно рекомендую! Имейте в виду, что ходить нужно будет много, но это того стоит! Спасибо. Гид был Ислам 👍

    Экскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мыЭкскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мыЭкскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мыЭкскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мыЭкскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мы
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
    Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание. Большое спасибо за интересную экскурсию! Было легко, структурировано и очень
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    познавательно. Ислам отличный рассказчик, эрудированный, поделился с нами множеством интересных фактов и ответил на все интересующие нас вопросы. А также хочется отметить, что Ислам довольно приятный человек, интеллигентный, тактичный, доброжелательный, что тоже не маловажно. Рекомендую обратиться к Исламу и выбрать его в качестве вашего гида в Стамбуле!

    Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети СулейманиеМы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети СулейманиеМы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети СулейманиеМы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети СулейманиеМы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети СулейманиеМы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети СулейманиеМы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание
  • Р
    Руслан
    3 июня 2024
    Прогулка по европейской части Стамбула
    Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
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    показывает. Привела в уютное кафе, в котором любят сидеть местные и замечательный вид на Босфор и Галатскую башню. Не нужно стоять в очереди, что-бы на неё попасть. Всё супер)

  • F
    Farida
    3 июня 2024
    Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
    Был прекрасный день… Этот обаятельный человек пригласил нас на прогулку по знаковым местам Константинополя и как добрый друг делился тем,
    читать дальше

    что он знает и любит. Было по-настоящему интересно, выбор локаций — живая история. Очень понравилась подача информации — разумно, объективно — после смешивания легенд и исторических фактов у других экскурсоводов! Широкий кругозор позволяет гиду молниеносно реагировать на вопросы, и, если нужна более глубокая информация, Вы ее получите, Женя - профи! Женя подарил нам время для дискуссии и юмора, потрясающие панорамы Стамбула для фотосессии, веселые минутки с тутовником, свежевыжатым соком и новорожденной черепашкой! Женя, спасибо за общение!! Успехов!!!

  • А
    Алина
    2 июня 2024
    Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
    Адэм гид супер!!!
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
    Нашу экскурсию проводил, Рашид. Гид очень интересно рассказывал, видно, что для него это не только работа, а его любимое дело.
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    Во время его рассказа представлялась четкая картинка. Все понятно и очень интересно. Экскурсия должна была длиться 4 часа, но мы только около 4 часов были в Топкапы, Рашид не спешил заканчивать экскурсию потому что пришло время и надо закругляться, еще раз говорит о том, что человек занимается любимы делом. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время, обязательно буду рекомендовать друзьям!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Места султана Сулеймана и Роксоланы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
  2. Стамбул: коротко о главном
  3. Дворец Топкапы: Стамбул и его Великолепный век
  4. Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
  5. Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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