1 чел.
По популярности
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
45€39 за человека
Групповая
2.5 часа
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
€20 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула
Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы
Начало: У входа дворца Топкапы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€169 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€65 за билет
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299€225 за всё до 8 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
€198 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Великолепный век Стамбула
Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи
Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
«Восточная сказка»: эксклюзивная фотосессия на крыше Стамбула
«Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии
Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь
Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил
Начало: у дворца Долмабахче
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе)
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€45 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
64€58 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299€225 за всё до 10 чел.
Билеты
4 часа
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
€35 за человека
скидка
23%
Мини-группа
4.5 часа
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе
Начало: На трамвайной остановке Чемберлиташ
Расписание: во вторник и четверг в 10:15
Завтра в 10:15
11 июня в 10:15
39€30 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€123 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
4 часа
По следам Султана Сулеймана
Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
80€68 за человека
скидка
20%
Билеты
3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур
Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору
Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,...
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по следам императоров и султанов
Познакомиться с местами-символами Стамбула и полюбоваться сокровищами
Начало: от вашего отеля
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€140 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Групповая
4.5 часа
Два сокровища Стамбула
Роскошный дворец Долмабахче и изящная мечеть Сулеймание
Начало: У вашего отеля в Старом Городе
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
98€69 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов)
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Старого города
Начало: У Голубой мечети
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
220€154 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:30
9 июня в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€35 за человека
Круиз
4 часа
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
В непринуждённой атмосфере исследовать город пешком и на кораблике (групповая экскурсия)
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€60 за человека
Мини-группа
5.5 часов
Трио Стамбула
Старый Город, район Ускюдар и водная прогулка по Босфору: групповая обзорная экскурсия
Начало: Возле дворца Ибрагима-Паши
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Эргюну! Без перегруза историческими фактами, без лишней информации - все по существу. Самое то для первого знакомства с городом и исторической частью. Рекомендуем!
- ЮЮлия5 июня 202404.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень интересным!!! Эргюн отзывчивый и
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
- SSvetlana4 июня 2024Экскурсия была насыщенной и информативной. После экскурсии нет ощущения перегруженности. Маршрут комфортный с остановками у достопримечательностей для отдыха. Ценно, что
- ИИван4 июня 2024Экскурсия прошла на ура! Нас было 6 и собака) Кое куда нас не пустили но мы быстро подстроились, слегка перестроив
- ЮЮлия4 июня 2024Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание. Большое спасибо за интересную экскурсию! Было легко, структурировано и очень
- РРуслан3 июня 2024Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
- FFarida3 июня 2024Был прекрасный день… Этот обаятельный человек пригласил нас на прогулку по знаковым местам Константинополя и как добрый друг делился тем,
- ААлина2 июня 2024Адэм гид супер!!!
- ООльга2 июня 2024Нашу экскурсию проводил, Рашид. Гид очень интересно рассказывал, видно, что для него это не только работа, а его любимое дело.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Места султана Сулеймана и Роксоланы»
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