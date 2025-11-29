Откройте сокровища древнего Константинополя: легендарный источник Влахерны, величественная Айя-София, сокровища Патриархата и атмосферный Балат.
Это не просто экскурсия, а уникальная возможность прикоснуться к истории, скрытой от массового туризма.
Описание экскурсииДобро пожаловать в мир, где время останавливается, а тайны оживают! Эта экскурсия подарит вам редкий взгляд на Стамбул сквозь призму его византийского наследия. Мы отправимся по местам, где история встречается с легендами, а величие прошлого раскрывается в деталях. Влахернская церковь и святой источник Это место, окутанное мистикой и легендами, известно своими чудесами исцеления. Здесь молились византийские императоры, здесь же хранились реликвии, которые, по преданиям, защищали Константинополь от врагов. Я расскажу вам о событиях, которые превращали это место в центр духовной силы. Айя-София Мы войдем в легендарную Айя-Софию — величайший памятник архитектуры и символ Византии. Здесь вы узнаете о том, как этот храм стал центром не только религии, но и мировой политики. Я покажу уникальные мозаики и символы, о которых мало кто знает, и проведу вас через века величия. Вселенский Патриархат в Фанаре Этот духовный маяк православия до сих пор хранит мощи святых и старинные реликвии. Мы поговорим о том, как патриархат выжил в сложные времена и почему он остается сердцем православного мира. Квартал Балат Колоритный Балат — это место, где каждая улочка пропитана историей. Разноцветные дома, древние церкви и синагоги — всё это часть уникальной атмосферы района. Я расскажу о мультикультурной жизни Балата, его людях и скрытых уголках, которые вдохновляют художников и путешественников. Финальный аккорд: мы закончим день в традиционном кафе Балата, наслаждаясь турецким кофе или чаем. Это будет время для отдыха и обсуждения впечатлений в тёплой атмосфере. Важная информация:
- При посещении действующих мечетей и храмов важно соблюдать дресс-код: одежда должна закрывать плечи и колени.
- Рекомендуем выбрать удобную обувь и комфортную одежду для прогулки.
Ежедневно (кроме пятницы) в первой половине дня.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Айя-София
- Влахернская святыня
- Район Балат
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в Айя-София - 25€ с человека
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Немецкий фонтан, Достопримечательность · Фатих, улица Ат Мейданы
Завершение: Район Балат
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме пятницы) в первой половине дня.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
