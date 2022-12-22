ежедневно в 18:30

Вечерняя Айя-София: групповая прогулка по историческому центру

Посетить легендарный храм и памятники Византии в огнях вечернего города

Чтобы составить полное представление о центре Стамбула и его главном архитектурном символе, приходите на мою вечернюю экскурсию. Это лучшее время для осмотра знаковых мест столицы.

В группе до 10 человек вы насладитесь вечерним променадом, изучите Айя-Софию снаружи и внутри без спешки и толп туристов. И конечно, услышите о событиях от древнейших времен до наших дней.
Вечерняя Айя-София: групповая прогулка по историческому центру
Вечерняя Айя-София: групповая прогулка по историческому центру
Вечерняя Айя-София: групповая прогулка по историческому центру
Вечерняя Айя-София: групповая прогулка по историческому центру
Вечерняя Айя-София: групповая прогулка по историческому центру
Вечерняя Айя-София: групповая прогулка по историческому центру
Вечерняя Айя-София: групповая прогулка по историческому центру
Вечерняя Айя-София: групповая прогулка по историческому центру
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Баллада о Востоке и Западе

Во всем мире нет больше места, подобного Стамбулу. Бывший римский Византий, византийский Константинополь и турецкий Стамбул, этот город удерживал статус столицы на протяжении 16 веков и сыграл важнейшую роль для христиан и мусульман. Свидетельство тому — Собор Святой Софии, символ общности культур и вместе с тем неразрешимых противоречий. Находится он в старинном районе Султанахмет, куда для знакомства с памятниками древности стекаются туристы со всего света.

Ваш план на вечер

Мы пройдем по площади Ипподром, где увидим египетский обелиск и Немецкий фонтан. А наша главная цель — посмотреть на Айя-Софию в блеске вечерней иллюминации и затем изучить христианские фрески и арабские письмена внутри, избежав очереди на вход. Я помогу вам лучше понять особую атмосферу этого места и раскрою:

  • где найти следы сражений между греками и персами;
  • как славяне приняли христианство и кто из русских правителей был крещен в Константинополе;
  • отчего возникло разделение на католицизм и православие;
  • что напоминает о «великолепном веке» Османской империи.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Айя-София — это действующая мечеть, поэтому вход в нее бесплатный.
  • Для посещения Айя-Софии женщинам нужно иметь с собой платок (при необходимости его можно купить внутри храма)

ежедневно в 18:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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