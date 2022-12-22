ежедневно в 18:30

Во всем мире нет больше места, подобного Стамбулу. Бывший римский Византий, византийский Константинополь и турецкий Стамбул, этот город удерживал статус столицы на протяжении 16 веков и сыграл важнейшую роль для христиан и мусульман. Свидетельство тому — Собор Святой Софии, символ общности культур и вместе с тем неразрешимых противоречий. Находится он в старинном районе Султанахмет, куда для знакомства с памятниками древности стекаются туристы со всего света.
Мы пройдем по площади Ипподром, где увидим египетский обелиск и Немецкий фонтан. А наша главная цель — посмотреть на Айя-Софию в блеске вечерней иллюминации и затем изучить христианские фрески и арабские письмена внутри, избежав очереди на вход. Я помогу вам лучше понять особую атмосферу этого места и раскрою: