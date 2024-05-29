Собор Святой Софии – экскурсии в Стамбуле

Найдено 23 экскурсии в категории «Собор Святой Софии» в Стамбуле, цены от €35, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Стамбул
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
5 часов
3 отзыва
Древний Стамбул
Начало: На ресепшн вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7568 за человека
Большое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
8 часов
67 отзывов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9586 за человека
Здравствуй, Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Здравствуй, Стамбул»: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в мир великих цивилизаций с экскурсией «Здравствуй, Стамбул»: история и культура в одном флаконе
Начало: Собор Айя София (возле входа)
Расписание: Каждый день в 8.30 и 14.00
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
190 за всё до 4 чел.
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Билеты
1 день
10 отзывов
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 за билет
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
88 отзывов
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
280 за всё до 10 чел.
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
61 отзыв
Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4339 за человека
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Билеты
1.5 часа
6 отзывов
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50 за билет
Православный Стамбул: собор Святой Софии, Монастырь Хора и Патриархат
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Православный Стамбул: собор Святой Софии, Монастырь Хора и Патриархат
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»
Начало: Ваш отель
Расписание: с 10:00 до 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Первые шаги в Стамбуле - Стамбул за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Первые шаги в Стамбуле - Стамбул за 4 часа
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет
Расписание: каждый день недели в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (Район Эминёню)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 100 за всё до 15 чел.
Незабываемый день в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Незабываемый день в Стамбуле
Начало: Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы, Немецкий фонтан
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
История Старого города: прогулка с гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
История Старого города: прогулка с гидом
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Огни вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Огни вечернего Стамбула
Начало: Цистерна базилика
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
На волнах Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
На волнах Босфора
Начало: Золотой рог
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
280 за всё до 7 чел.
Стамбул. Первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Стамбул. Первое знакомство
Начало: Площадь Султанахмет
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Групповая
2.5 часа
4 отзыва
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Начало: Ваш отель в туристической зоне
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 за человека
Экскурсия для транзитных пассажиров в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия для транзитных пассажиров в Стамбуле
Начало: Площадь Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Незабываемая фотосессия в лучших местах Стамбула
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Незабываемая фотосессия в лучших местах Стамбула
Начало: Ваш отель или район Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 6 чел.
Великолепный Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Великолепный Стамбул
Начало: Фонтан Султан Ахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
270 за всё до 5 чел.
Золотая классика Стамбула: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Золотая классика Стамбула: обзорная прогулка
Начало: Площадь Ипподром
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
138 за всё до 4 чел.
Захватывающее путешествие сквозь историю и красоту Босфора
Индивидуальная
2 часа
Захватывающее путешествие сквозь историю и красоту Босфора
Начало: По договорённости
Расписание: Выберите подходящие для вас время с 09:00 до 23:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Быстрое знакомство со Стамбулом: фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Быстрое знакомство со Стамбулом: фотопрогулка
Начало: Немецкий фонтан (мы договариваемся в переписке)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
    Хорошая организация, профессиональный гид.
  • E
    Elzara
    28 мая 2024
    Здравствуй, Стамбул
    Отличная экскурсия! Ольга нам успела показать и рассказать столько деталей! Мы бы сами так не узнали Стамбул без нее. Мы взяли две экскурсии. Она еще помогла нам добраться куда нам надо и подсказывала куда идти. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Топовые места Стамбула в мини-группе
    Потрясающая экскурсия, огромное спасибо замечательному гиду Махмуду- получили незабываемые впечатления. Всем однозначно рекомендую
  • G
    Granina
    19 мая 2024
    Большое путешествие по Стамбулу
    Добрый день, очень интересная экскурсия, огромное спасибо гиду Али, который погрузил нас в историю Стамбула и провёл по значимым местам.
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    Али рассказывает очень живо, интересно и с чувством юмора, поэтому пол дня прошли незаметно. Потом мы группой пошли обедать в кафе Бухара, кормили там хорошо: салат, суп, рис с куриным шашлыком. И далее нас ждала другая часть экскурсионной программы - поездка по Босфорту с другим гидом. Нашу группу объединили с другой и отправили к автобусу до пристани и что-то пошло наперекосяк: в два автобуса не влезали все люди, несколько человек ехали стоя и обратно до отелей тоже самое. Видимо организаторы не посчитали количество мест и людей. Само поездка по Босфору тоже не очень понравилась - средняя. Гид всё рассказала про достопримечательности, но сразу могу сказать, что общественный водный транспорт более комфортный - мягкие сиденья и нормальное расстояние между рядами. На экскурсии стояли столы со стульями впритык (закрытая часть корабля), поэтому не все могли влезть между рядами и многие пересели на середину проходу, переставив стулья. Очень понравился дедушка турок: весёлый и не навязчивый (бармен на коробле). Мы купили у него за 70 лир (за 1 шт) турецкий кофе - вкусный. Итого, рекомендую брать эту экскурсию, но корабль я бы взяла отдельно, чтобы послушать историю Стамбула. А если только прокатиться, то это можно воспользоваться общественным водным транспортом, стоит примерно до 30 лир с человека, цена зависит от маршрута.

  • В
    Валентина
    19 мая 2024
    Древний Стамбул
    Очень понравилось! Хорошее соотношение цены и качества. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»
    Гид профессиональный. Все показал, уделил нам максимум внимания
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Здравствуй, Стамбул
    В апреле этого года мы не большой компанией были в Стамбуле, и определенно хотели посетить знаменитые достопримечательности с экскурсоводом. Нам
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    ПОВЕЗЛО, что нам ответила Ольга!!! Мы посетили: Собор Святой Софии, Мечеть Султан Ахмед и Сулеймания-это не забываемая экскурсия!!! Мы были уверены в том,что экскурсию нужно брать у коренного жителя Стамбула,но это оказалось субъективным мнением. Ольга обладает огромный «багажом» знаний. Ольга,нам настолько вы понравились,что хотелось Вас непрерывно слушать!!!!!! Все-таки важно, когда экскурсовод имеет специальное образование. Ольга рассказывала обо всем интересно и доступно, на любой вопрос с нашей стороны получали развернутый ответ. Видно, Ольга любит свою работу и людей с которыми она проводит экскурсии. Нам на столько понравилось проведенное с пользой время, что мы решили через день еще встретиться с Ольгой уже на обзорной экскурсии по европейской и азиатской части Стамбула. Это незабываемо!!! Спасибо Вам огромное!!!! Надеемся на скорую встречу 🤗🤗🤗 Желаем вам только приятных моментов!! 😘

  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Здравствуй, Стамбул
    Здравствуйте, хочу оставить отзыв об экскурсии Здравствуй, Стамбул! С гидом Ольгой! Экскурсия на пять звезд, а может и больше. Ольга,
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    очень опытный гид, благодаря ей попали в Софию и цистерну без очередей, узнали много интересного, на все вопросы получили ответы. Даже после экскурсии, когда решили погулять сами, Ольга консультировала нас, чтобы не потерялись. Большая благодарность и пожелания процветания!

  • M
    Marina
    3 мая 2024
    Старый город и круиз по Босфору - с местным гидом
    Нам очень понравилась экскурсия! Гид Джевхер очень милый располагающий человек, с которым приятно общаться! Он хорошо говорил по-русски, рассказывал все
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    очень увлекательно! Старался предоставить нам много не только знания по истории, но и практическую информацию, которая была для нас очень полезна! Часы экскурсии пролетели незаметно! Мы с удовольствием сходили бы и на другие экскурсии с этим гидом, но были ограничены во времени.

  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    История Старого города: прогулка с гидом
    Была долгая пересадка в Стамбуле. И Елена организовала нам обзорную экскурсию по городу, т. к. дороги в центре были перекрыты.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Собор Святой Софии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Древний Стамбул
  2. Большое путешествие по Стамбулу
  3. Здравствуй, Стамбул
  4. Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
  5. Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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