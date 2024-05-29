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Али рассказывает очень живо, интересно и с чувством юмора, поэтому пол дня прошли незаметно. Потом мы группой пошли обедать в кафе Бухара, кормили там хорошо: салат, суп, рис с куриным шашлыком. И далее нас ждала другая часть экскурсионной программы - поездка по Босфорту с другим гидом. Нашу группу объединили с другой и отправили к автобусу до пристани и что-то пошло наперекосяк: в два автобуса не влезали все люди, несколько человек ехали стоя и обратно до отелей тоже самое. Видимо организаторы не посчитали количество мест и людей. Само поездка по Босфору тоже не очень понравилась - средняя. Гид всё рассказала про достопримечательности, но сразу могу сказать, что общественный водный транспорт более комфортный - мягкие сиденья и нормальное расстояние между рядами. На экскурсии стояли столы со стульями впритык (закрытая часть корабля), поэтому не все могли влезть между рядами и многие пересели на середину проходу, переставив стулья. Очень понравился дедушка турок: весёлый и не навязчивый (бармен на коробле). Мы купили у него за 70 лир (за 1 шт) турецкий кофе - вкусный. Итого, рекомендую брать эту экскурсию, но корабль я бы взяла отдельно, чтобы послушать историю Стамбула. А если только прокатиться, то это можно воспользоваться общественным водным транспортом, стоит примерно до 30 лир с человека, цена зависит от маршрута.