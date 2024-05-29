1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
5 часов
Древний Стамбул
Начало: На ресепшн вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75€68 за человека
скидка
9%
Групповая
8 часов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
95€86 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Здравствуй, Стамбул»: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в мир великих цивилизаций с экскурсией «Здравствуй, Стамбул»: история и культура в одном флаконе
Начало: Собор Айя София (возле входа)
Расписание: Каждый день в 8.30 и 14.00
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
€190 за всё до 4 чел.
Билеты
1 день
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за билет
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43€39 за человека
Билеты
1.5 часа
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за билет
Индивидуальная
4 часа
Православный Стамбул: собор Святой Софии, Монастырь Хора и Патриархат
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»
Начало: Ваш отель
Расписание: с 10:00 до 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Первые шаги в Стамбуле - Стамбул за 4 часа
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет
Расписание: каждый день недели в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (Район Эминёню)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1 100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Незабываемый день в Стамбуле
Начало: Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы, Немецкий фонтан
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Старого города: прогулка с гидом
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Огни вечернего Стамбула
Начало: Цистерна базилика
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
На волнах Босфора
Начало: Золотой рог
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул. Первое знакомство
Начало: Площадь Султанахмет
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Начало: Ваш отель в туристической зоне
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия для транзитных пассажиров в Стамбуле
Начало: Площадь Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Незабываемая фотосессия в лучших местах Стамбула
Начало: Ваш отель или район Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Великолепный Стамбул
Начало: Фонтан Султан Ахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Золотая классика Стамбула: обзорная прогулка
Начало: Площадь Ипподром
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€138 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Захватывающее путешествие сквозь историю и красоту Босфора
Начало: По договорённости
Расписание: Выберите подходящие для вас время с 09:00 до 23:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Быстрое знакомство со Стамбулом: фотопрогулка
Начало: Немецкий фонтан (мы договариваемся в переписке)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€187 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей29 мая 2024Хорошая организация, профессиональный гид.
- EElzara28 мая 2024Отличная экскурсия! Ольга нам успела показать и рассказать столько деталей! Мы бы сами так не узнали Стамбул без нее. Мы взяли две экскурсии. Она еще помогла нам добраться куда нам надо и подсказывала куда идти. Рекомендую!
- ЮЮлия26 мая 2024Потрясающая экскурсия, огромное спасибо замечательному гиду Махмуду- получили незабываемые впечатления. Всем однозначно рекомендую
- GGranina19 мая 2024Добрый день, очень интересная экскурсия, огромное спасибо гиду Али, который погрузил нас в историю Стамбула и провёл по значимым местам.
- ВВалентина19 мая 2024Очень понравилось! Хорошее соотношение цены и качества. Рекомендую!
- ИИрина13 мая 2024Гид профессиональный. Все показал, уделил нам максимум внимания
- ООльга9 мая 2024В апреле этого года мы не большой компанией были в Стамбуле, и определенно хотели посетить знаменитые достопримечательности с экскурсоводом. Нам
- ЕЕкатерина8 мая 2024Здравствуйте, хочу оставить отзыв об экскурсии Здравствуй, Стамбул! С гидом Ольгой! Экскурсия на пять звезд, а может и больше. Ольга,
- MMarina3 мая 2024Старый город и круиз по Босфору - с местным гидомНам очень понравилась экскурсия! Гид Джевхер очень милый располагающий человек, с которым приятно общаться! Он хорошо говорил по-русски, рассказывал все
- ААлексей2 мая 2024Была долгая пересадка в Стамбуле. И Елена организовала нам обзорную экскурсию по городу, т. к. дороги в центре были перекрыты.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Собор Святой Софии»
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