Тайные красоты Стамбула - Арнавуткёй, Ченгелькёй и Кузгунджук
Уютные кварталы и истории о людях, для которых Босфор - дом и вдохновение
Вы погрузитесь в Стамбул, каким его видят только местные — тихий и душевный.
Мы прогуляемся по трём прибрежным районам, где деревянные особняки отражаются в волнах Босфора, в старых лавках пахнет кофе и свежей выпечкой, а за каждым поворотом оживают истории о городском прошлом и настоящем.
Описание экскурсии
Арнавуткёй
Этот квартал на европейском берегу Стамбула словно маленький прибрежный театр. Мы прогуляемся среди деревянных османских особняков. Поговорим о старинных домах, когда-то принадлежавших уважаемым стамбульским семьям, и о любви к морю, которая веками формировала жизнь местных.
Ченгелькёй
Затем переправимся на азиатский берег, где время течёт медленнее. Остановимся, чтобы выпить чай или кофе в уютном кафе на берегу и смотреть, как мерцает Босфор. Вы узнаете о традициях, гостеприимстве и повседневной жизни людей, для которых море — неотъемлемая часть их бытия.
Кузгунджук
Завершим прогулку в творческом и душевном районе, где рядом стоят мечеть, церковь и синагога. Здесь живут художники, поэты и кошки на подоконниках. Мы обсудим многоликий город, насладимся ароматом свежей выпечки и почувствуем атмосферу старого Стамбула, который улыбается каждому гостю.
Организационные детали
Экскурсия предполагает поездки на пароме и автобусах. Вам нужно иметь Istanbul Card с балансом 151 лира на человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Программа подойдёт взрослым и детям от 9 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
ежедневно в 12:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дерия — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1014 туристов
Турция это страна, где культурное наследие является живым и прекрасным, где живут отзывчивые люди, которые охотно предлагают незнакомцам чашку чая, и где есть восхитительно вкусная еда и потрясающе красивые пейзажи читать дальше
в гармонии с морем. Те, кто путешествовал по Турции, влюбились в её очарование! Есть довольно много людей, которые возвращаются сюда снова и снова… Разве вам не интересно, что это за страна, что за город Стамбул и почему он обладает таким обаянием? Если да, присоединяйтесь, я и мои коллеги-гиды с радостью откроем вам все секреты.