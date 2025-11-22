Мои заказы

Тайные красоты Стамбула - Арнавуткёй, Ченгелькёй и Кузгунджук

Уютные кварталы и истории о людях, для которых Босфор - дом и вдохновение
Вы погрузитесь в Стамбул, каким его видят только местные — тихий и душевный.

Мы прогуляемся по трём прибрежным районам, где деревянные особняки отражаются в волнах Босфора, в старых лавках пахнет кофе и свежей выпечкой, а за каждым поворотом оживают истории о городском прошлом и настоящем.
Описание экскурсии

Арнавуткёй

Этот квартал на европейском берегу Стамбула словно маленький прибрежный театр. Мы прогуляемся среди деревянных османских особняков. Поговорим о старинных домах, когда-то принадлежавших уважаемым стамбульским семьям, и о любви к морю, которая веками формировала жизнь местных.

Ченгелькёй

Затем переправимся на азиатский берег, где время течёт медленнее. Остановимся, чтобы выпить чай или кофе в уютном кафе на берегу и смотреть, как мерцает Босфор. Вы узнаете о традициях, гостеприимстве и повседневной жизни людей, для которых море — неотъемлемая часть их бытия.

Кузгунджук

Завершим прогулку в творческом и душевном районе, где рядом стоят мечеть, церковь и синагога. Здесь живут художники, поэты и кошки на подоконниках. Мы обсудим многоликий город, насладимся ароматом свежей выпечки и почувствуем атмосферу старого Стамбула, который улыбается каждому гостю.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает поездки на пароме и автобусах. Вам нужно иметь Istanbul Card с балансом 151 лира на человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 9 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

ежедневно в 12:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дерия
Дерия — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1014 туристов
Турция это страна, где культурное наследие является живым и прекрасным, где живут отзывчивые люди, которые охотно предлагают незнакомцам чашку чая, и где есть восхитительно вкусная еда и потрясающе красивые пейзажи
читать дальше

в гармонии с морем. Те, кто путешествовал по Турции, влюбились в её очарование! Есть довольно много людей, которые возвращаются сюда снова и снова… Разве вам не интересно, что это за страна, что за город Стамбул и почему он обладает таким обаянием? Если да, присоединяйтесь, я и мои коллеги-гиды с радостью откроем вам все секреты.

