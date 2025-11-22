Вы погрузитесь в Стамбул, каким его видят только местные — тихий и душевный. Мы прогуляемся по трём прибрежным районам, где деревянные особняки отражаются в волнах Босфора, в старых лавках пахнет кофе и свежей выпечкой, а за каждым поворотом оживают истории о городском прошлом и настоящем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Арнавуткёй

Этот квартал на европейском берегу Стамбула словно маленький прибрежный театр. Мы прогуляемся среди деревянных османских особняков. Поговорим о старинных домах, когда-то принадлежавших уважаемым стамбульским семьям, и о любви к морю, которая веками формировала жизнь местных.

Ченгелькёй

Затем переправимся на азиатский берег, где время течёт медленнее. Остановимся, чтобы выпить чай или кофе в уютном кафе на берегу и смотреть, как мерцает Босфор. Вы узнаете о традициях, гостеприимстве и повседневной жизни людей, для которых море — неотъемлемая часть их бытия.

Кузгунджук

Завершим прогулку в творческом и душевном районе, где рядом стоят мечеть, церковь и синагога. Здесь живут художники, поэты и кошки на подоконниках. Мы обсудим многоликий город, насладимся ароматом свежей выпечки и почувствуем атмосферу старого Стамбула, который улыбается каждому гостю.

Организационные детали