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Тур на полдня с посещением собора Святой Софии и Голубой мечети (с гидом)

TourAltinkum
TourAltinkum – Гид из Стамбула
Тур на полдня с посещением собора Святой Софии и Голубой мечети (с гидом)
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €42 за человека

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Тур на полдня с посещением собора Святой Софии и Голубой мечети (с гидом)
Тур на полдня с посещением собора Святой Софии и Голубой мечети (с гидом)

Что вы увидите

  • Собор Святой Софии
  • Ипподром
  • Голубая мечеть
Присоединяйтесь к нашей экскурсии 🧭 для небольших групп с гидом, чтобы исследовать самые посещаемые места Стамбула, такие как Собор Святой Софии, Голубая мечеть и ипподром. Трансфер осуществляется из отелей, расположенных в центральных районах города Стамбул. Входные билеты 🎫 в исторические места включены в стоимость проживания. Никаких скрытых затрат.
Стамбул - город 🏙️ контрастов, слияния множества культур и эпох. Попадая в него, вы как- будто оказываетесь в восточной сказке, во времена, когда жили султаны. Слабо верится, что в таком современном мегаполисе ещё можно найти места, где атмосфера Османской империи витает в воздухе.
Трудно представить, что собор Святой Софии и Голубая мечеть, такие величественные и необъятные, были построены несколько сотен лет назад. Мы до сих пор можем поражаться их красотой.
Эти две достопримечательности 🏛️, как столпы современного города, обязательны к посещению всем, кто приезжает в Стамбул.
Что входит
  • Профессиональный гид
  • Трансфер из/обратно в отель
  • Все налоги, входные билеты
Что не входит
  • Обед и напитки
Начало
🚩 Отели Стамбла
Место завершения
🏁 Отели Стамбула
Тур на полдня с посещением собора Святой Софии и Голубой мечети (с гидом)
Тур на полдня с посещением собора Святой Софии и Голубой мечети (с гидом)
Тур на полдня с посещением собора Святой Софии и Голубой мечети (с гидом)
Тур на полдня с посещением собора Святой Софии и Голубой мечети (с гидом)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TourAltinkum
TourAltinkum
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