Присоединяйтесь к нашей экскурсии 🧭 для небольших групп с гидом, чтобы исследовать самые посещаемые места Стамбула, такие как Собор Святой Софии, Голубая мечеть и ипподром. Трансфер осуществляется из отелей, расположенных в центральных районах города Стамбул. Входные билеты 🎫 в исторические места включены в стоимость проживания. Никаких скрытых затрат.

Стамбул - город 🏙️ контрастов, слияния множества культур и эпох. Попадая в него, вы как- будто оказываетесь в восточной сказке, во времена, когда жили султаны. Слабо верится, что в таком современном мегаполисе ещё можно найти места, где атмосфера Османской империи витает в воздухе.

Трудно представить, что собор Святой Софии и Голубая мечеть, такие величественные и необъятные, были построены несколько сотен лет назад. Мы до сих пор можем поражаться их красотой.

Эти две достопримечательности 🏛️, как столпы современного города, обязательны к посещению всем, кто приезжает в Стамбул.