Входной билет в океанариум в Стамбуле

Прогулка по аквариуму в Стамбуле: Уникальный 83-метровый подводный тоннель

4.9
23 отзыва
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Погрузитесь в подводный мир с его удивительными обитателями! Прикоснитесь к морской звезде, пройдите сквозь 83-метровый прозрачный тоннель и посмотрите, как скаты и другие жители огромного аквариума проплывают над вами.

Здесь вы увидите крупнейшую в Европе коллекцию акул и понаблюдаете за тем, как проходит кормление разных видов животных и рыб.
Входной билет в океанариум в Стамбуле
Входной билет в океанариум в Стамбуле
Входной билет в океанариум в Стамбуле
Входной билет в океанариум в Стамбуле
Входной билет в океанариум в Стамбуле
Входной билет в океанариум в Стамбуле
Входной билет в океанариум в Стамбуле
Ближайшие даты:
13
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Описание

Проведите день в аквариуме SEA LIFE Istanbul и познакомьтесь поближе с удивительными и прекрасными морскими существами.
Пройдите под водой через удивительный 83-метровый туннель в океане и полюбуйтесь 270-градусным панорамным видом на дно океанаПосетите 21 тематическую зону, в том числе Аллею рыбы-клоуна, бухту Стингрей и Тропический лес. Благодаря впечатляющим 47 прозрачным резервуарам и более 15 000 морских обитателей, аквариум является идеальным местом для семейного отдыха. Посмотрите на крупнейшую в Европе коллекцию акул в Акульем царстве, а также на акульего ската, рыбу-молота, серых рифовых акул, полосатых и песчаных тигровых акул, когда они величественно проплывают над вашей головой. Познакомьтесь поближе с удивительными и прекрасными морскими существамиДотроньтесь до морской звезды или краба в контактном бассейне и понаблюдайте, как кормят рыб в течение дня. Не пропустите новейший интерактивный аттракцион Европы, «Удивительные создания», где дети могут нарисовать рыбу своей мечты, раскрасить ее, отсканировать на мультимедийном сканере и посмотреть, как она оживет в цифровом аквариуме! Что вас ждёт• Посмотрите на крупнейшую в Европе коллекцию акул в Акульем царстве;
  • Дотроньтесь до морской звезды или краба в контактном бассейне;
  • Посмотрите, как кормят рыб в течение дня;
  • Отправьте детей рисовать рыбу своей мечты в новом аттракционе «Удивительные создания».

Организационные детали:

  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
  • Срок действия 30 д. COVID-19 к сведению участников тура:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
  • Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
  • Все участники обязаны носить защитные маски;
  • У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела.

Ежедневно с 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в аквариум SEA LIFE Istanbul
Что не входит
  • Личные расходы (еда, покупки)
Где начинаем и завершаем?
Начало: SEA LIFE Istanbul, торговый центр Forum Istanbul
Завершение: SEA LIFE Istanbul, торговый центр Forum Istanbul, Байрампаша, Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
  • Срок действия 30 дней
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
3
2
1
Ж
14 сен 2023
Крутое место большой океанариум, стоит сходить
V
14 сен 2023
Это было хорошо, как и ожидалось. Туннель был потрясающим.
E
14 сен 2023
Очень красивый аквариум, отличные впечатления
К
12 сен 2023
Красивый!! Я советую!!!
В
12 сен 2023
Это хорошее место для посещения
А
11 сен 2023
Хотел увидеть больше акул
О
11 сен 2023
Это был фантастический опыт
А
11 сен 2023
Полностью стоило того! Мега большой! Есть на что посмотреть! Мы с удовольствием отправимся сюда снова!
А
10 сен 2023
Ухоженный аквариум. Стоит посетить.
С
9 сен 2023
Это было потрясающе. Нас ждали даже пингвин, это было здорово. Отличное занятие и для взрослых.
Т
5 сен 2023
Очень хороший опыт и, безусловно, стоит своих денег. Вокруг SEA LIFE есть несколько достопримечательностей по хорошим ценам для пары или семьи. Торговый центр рядом с морской жизнью.
С
5 сен 2023
Было очень интересно увидеть весь морской мир, и у Sea Life в Стамбуле действительно есть что предложить. С этой стороны это было действительно здорово. С другой стороны, в них отсутствуют таблички с информацией на английском языке, так как большинство табличек только на турецком языке.
А
11 окт 2020
L
19 мар 2020
Отдых удался! Нам все понравилось, аквариумы ухоженные, впечатлил туннель и огромные скаты, акулы. Рекомендую посетить при возможности!)
О
11 мар 2020
Отличный океанариум, совсем не ощущается, что он меньше Флории, очень много интерактива для детей, интересные рыбы и аквариумы, находится в огромном торговом центре, будет чем заняться и после посещения океанариума
Ещё 8 отзывов

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