Прогуляйтесь по острову, привыкая к царящей здесь тишинеОтправляйтесь к Принцевым островам, на которые во времена Римской, Византийской и Османской империй отправляли ссыльных и где были расположены монастыри. Сегодня только 4 из 9 Принцевых островов открыты для заселения. Побывайте на самом известном и красивом из них — Бююкада или «Большой остров». Площадь острова с населением 7 300 человек составляет 5, 4 кв. км. На Бююкаде запрещено движение транспортных средств, за исключение экстренных служб, повозок и велосипедов. Представьте себя путешественником во времениПроведите день, осматривая остров 🏝️ в своей собственном темпе. Прогуляйтесь по центру города, привыкая к тишине, царящей на острове. Осмотрите аптеку Merkez Eczanesi, работающую с 1870 года, и почувствуйте себя в машине времени. Отправляйтесь по адресу ул. Hamlaci 4 и осмотрите остатки виллы, где в период с 1929 по 1933 год находился в ссылке Троцкий. Именно там о писал свою автобиографию и 3 тома «История русской революции». Возвращайтесь с Принцевых островов в любое время до 20:00Как вариант, вы можете взять напрокат велосипед и покататься по острову, любуясь улицами с великолепными старыми виллами. Посетите греческую православную церковь ⛪ Святого Георгия, расположенную на вершине самого высокого холма острова, откуда открываются фантастические виды на Стамбул, Мраморное море 🌊 и соседние острова. Сделайте остановку и побывайте в бывшем греческом сиротском приюте, самом большом в Европе и втором по величине в мире деревянном здании. Пообедайте в одном из множества ресторанчиков в порту. Посетите один из городских пляжей (Halk Plaji) или пляжных клубов: искупайтесь и позагорайте на солнце ☀️. Если вы любитель долгих прогулок, вы можете обойти остров пешком. После этого садитесь на паром и отправляйтесь обратно в Стамбул в удобное для вас время. Паром отправляется с острова Бююкада (Большого острова) к причалу Эминёню каждый час с 16:00 до 20:00. Организационные детали: • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;

Проход без очереди за билетами;

Обратите внимание! Сопровождающий/встречающий говорит на английском языке.

Запрещены домашние животные на борту;

Скачайте приложение с аудиогидом на свой смартфон до круиза;

Инструкция по установке придет с подтверждением заказа;

Круизы отправляются от причала паромов Эминёню Istanbul Welcome Card для судна TuryolCOVID-19 к сведению участников тура:• Это мероприятие необходимо бронировать онлайн, поскольку билетная касса закрыта;

Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;

Соблюдайте безопасную дистанцию в транспортных средствах;

Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;

Используйте свои наушники;

Все участники обязаны носить защитные маски.