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Стамбул: билеты на паром к Принцевым островам в обе стороны

4.8
20 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Стамбула
Сбегите из оживленного и шумного Стамбула на Принцевы острова.

Это островок безмятежности и спокойствия.

Здесь даже не ходит транспорт — только экстренные службы! На пароме вы доберетесь до самого большого острова — Бююкада.

Здесь жил Троцкий, сюда ссылали неугодных людей… а сейчас это райский уголок для отдыха.
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Стамбул: билеты на паром к Принцевым островам в обе стороны
Стамбул: билеты на паром к Принцевым островам в обе стороны

Что вы увидите

  • Бююкада или «Большой остров» аптека Merkez Eczanesi Вилла Троцкого Исторический центр Православная церковь Святого Георгия Мраморное море Городские пляжи
Прогуляйтесь по острову, привыкая к царящей здесь тишинеОтправляйтесь к Принцевым островам, на которые во времена Римской, Византийской и Османской империй отправляли ссыльных и где были расположены монастыри. Сегодня только 4 из 9 Принцевых островов открыты для заселения. Побывайте на самом известном и красивом из них — Бююкада или «Большой остров». Площадь острова с населением 7 300 человек составляет 5, 4 кв. км. На Бююкаде запрещено движение транспортных средств, за исключение экстренных служб, повозок и велосипедов. Представьте себя путешественником во времениПроведите день, осматривая остров 🏝️ в своей собственном темпе. Прогуляйтесь по центру города, привыкая к тишине, царящей на острове. Осмотрите аптеку Merkez Eczanesi, работающую с 1870 года, и почувствуйте себя в машине времени. Отправляйтесь по адресу ул. Hamlaci 4 и осмотрите остатки виллы, где в период с 1929 по 1933 год находился в ссылке Троцкий. Именно там о писал свою автобиографию и 3 тома «История русской революции». Возвращайтесь с Принцевых островов в любое время до 20:00Как вариант, вы можете взять напрокат велосипед и покататься по острову, любуясь улицами с великолепными старыми виллами. Посетите греческую православную церковь ⛪ Святого Георгия, расположенную на вершине самого высокого холма острова, откуда открываются фантастические виды на Стамбул, Мраморное море 🌊 и соседние острова. Сделайте остановку и побывайте в бывшем греческом сиротском приюте, самом большом в Европе и втором по величине в мире деревянном здании. Пообедайте в одном из множества ресторанчиков в порту. Посетите один из городских пляжей (Halk Plaji) или пляжных клубов: искупайтесь и позагорайте на солнце ☀️. Если вы любитель долгих прогулок, вы можете обойти остров пешком. После этого садитесь на паром и отправляйтесь обратно в Стамбул в удобное для вас время. Паром отправляется с острова Бююкада (Большого острова) к причалу Эминёню каждый час с 16:00 до 20:00. Организационные детали: • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
  • Проход без очереди за билетами;
  • Обратите внимание! Сопровождающий/встречающий говорит на английском языке.
  • Запрещены домашние животные на борту;
  • Скачайте приложение с аудиогидом на свой смартфон до круиза;
  • Инструкция по установке придет с подтверждением заказа;
  • Круизы отправляются от причала паромов Эминёню Istanbul Welcome Card для судна TuryolCOVID-19 к сведению участников тура:• Это мероприятие необходимо бронировать онлайн, поскольку билетная касса закрыта;
  • Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
  • Соблюдайте безопасную дистанцию в транспортных средствах;
  • Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
  • Используйте свои наушники;
  • Все участники обязаны носить защитные маски.
Что входит
  • Билет на паром в обе стороны
  • Самостоятельная экскурсия
Что не входит
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Еда и напитки.
Начало и место завершения
🚩 European Side, Rüstem Paşa, 34116 Стамбул
Стамбул: билеты на паром к Принцевым островам в обе стороны
Стамбул: билеты на паром к Принцевым островам в обе стороны
Стамбул: билеты на паром к Принцевым островам в обе стороны

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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20 отзывов оставили туристы

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