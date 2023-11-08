Лучший способ начать знакомство со Стамбулом — исследовать его великолепный исторический центр. Мы с радостью вам в этом поможем! Вы побываете на легендарной площади Султанахмет, посетите Голубую мечеть и Айя-Софию. А также спуститесь в древнее подземное водохранилище Цистерна Базилика. Мы поделимся богатой историей этих мест.

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Описание

Что вас ожидает

Площадь Султанахмет. Мы в деталях рассмотрим главную площадь Старого города, где когда-то находился ипподром. Вы увидите все её знаковые сооружения: Египетский обелиск, Змеиную колонну, Немецкий фонтан и башню Константина.

Голубая мечеть. Вы посетите эту необычную шестиминаретную мечеть и впечатлитесь её великолепными интерьерами: фресками и старинными керамическими плитками.

Айя-София. Место, где когда-то проходила коронация византийских императоров. Вы прикоснётесь к удивительной истории этой мечети, которая совсем недавно была христианским храмом.

Цистерна Базилика. Подземное водохранилище, которое подарил городу император Юстиниан I. Мы покажем вам поддерживающие его старинные колонны и расскажем о Медузе Горгоне, ставшей его символом.

Организационные детали