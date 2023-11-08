Визитные карточки Стамбула: групповая экскурсия

Посетить главные места исторического центра и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом

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Лучший способ начать знакомство со Стамбулом — исследовать его великолепный исторический центр.

Мы с радостью вам в этом поможем! Вы побываете на легендарной площади Султанахмет, посетите Голубую мечеть и Айя-Софию. А также спуститесь в древнее подземное водохранилище Цистерна Базилика. Мы поделимся богатой историей этих мест.
Визитные карточки Стамбула: групповая экскурсия
Визитные карточки Стамбула: групповая экскурсия
Визитные карточки Стамбула: групповая экскурсия
Визитные карточки Стамбула: групповая экскурсия
Визитные карточки Стамбула: групповая экскурсия
Визитные карточки Стамбула: групповая экскурсия
Визитные карточки Стамбула: групповая экскурсия
Визитные карточки Стамбула: групповая экскурсия
Визитные карточки Стамбула: групповая экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Площадь Султанахмет. Мы в деталях рассмотрим главную площадь Старого города, где когда-то находился ипподром. Вы увидите все её знаковые сооружения: Египетский обелиск, Змеиную колонну, Немецкий фонтан и башню Константина.

Голубая мечеть. Вы посетите эту необычную шестиминаретную мечеть и впечатлитесь её великолепными интерьерами: фресками и старинными керамическими плитками.

Айя-София. Место, где когда-то проходила коронация византийских императоров. Вы прикоснётесь к удивительной истории этой мечети, которая совсем недавно была христианским храмом.

Цистерна Базилика. Подземное водохранилище, которое подарил городу император Юстиниан I. Мы покажем вам поддерживающие его старинные колонны и расскажем о Медузе Горгоне, ставшей его символом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Билеты в Цистерну Базилику оплачиваются дополнительно — 450 лир с человека

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:30, в воскресенье в 09:00 и 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:30, в воскресенье в 09:00 и 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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