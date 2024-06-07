Площадь Ипподром

Найдено 75 экскурсий в категории «Площадь Ипподром» в Стамбуле, цены от €20, скидки до 46%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
40 за человека
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4539 за человека
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
107 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4339 за человека
Стамбул: коротко о главном
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
452 отзыва
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
20 за человека
Первые шаги в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
216 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
193 за всё до 5 чел.
Стамбул: самое главное за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
44%
Групповая
5 часов
490 отзывов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
6335 за человека
Османские реликвии вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
22 отзыва
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
40 за человека
Стамбул в компании профессионала
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
159 отзывов
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
172 отзыва
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
410 отзывов
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
157 за всё до 4 чел.
Классический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
294 отзыва
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241193 за всё до 4 чел.
Стамбул - восточная сказка
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
🚶 Пешая
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
5 часов
29 отзывов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
65 за человека
Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
5 часов
30 отзывов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
4337 за человека
Секреты Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
384 отзыва
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
39 за человека
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
88 отзывов
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
39 за билет
Привет, Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
96 отзывов
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
193 за всё до 6 чел.
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
220165 за всё до 4 чел.
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
154 отзыва
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
Приготовьтесь к путешествию по Византийской империи. Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика откроют вам свои тайны и величие
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка в сердце Стамбула
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
48 отзывов
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Запечатлеть себя на фоне главных достопримечательностей столицы четырех империй
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
160 за всё до 3 чел.
Ваш идеальный день в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
311 отзывов
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Стамбул впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
9 июня в 09:00
193 за всё до 4 чел.
Стамбул: 100 вопросов - 100 ответов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
121 отзыв
Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии
Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь
Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Символы Стамбула: Голубая мечеть и дворец Топкапы
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
28 отзывов
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
6256 за человека
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
82 отзыва
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Ключ к сердцу Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
155 отзывов
Ключ к сердцу Стамбула
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
149 за всё до 4 чел.
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
231 отзыв
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
101 отзыв
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4738 за человека
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
244 за всё до 6 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
168 отзывов
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней
Начало: На площади Ипподром
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30
9 июня в 16:30
11 июня в 16:30
6952 за человека
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299225 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
16 отзывов
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Узнать и полюбить города за два часа
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Открывая Стамбул
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
27 отзывов
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
35 за человека
Стамбул: пособие для начинающих
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
70 отзывов
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
219 за всё до 15 чел.
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
52 за человека
Визитные карточки Стамбула
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1 отзыв
Визитные карточки Стамбула
Посетить главные места исторического центра и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
30 за человека
Роковые женщины империй
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
300 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
8 часов
67 отзывов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9586 за человека
Стамбул - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
256 за всё до 3 чел.
По следам Султана Сулеймана
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
4 часа
7 отзывов
По следам Султана Сулеймана
Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
8068 за человека
Скрытые жемчужины Стамбула
🚶 Пешая
скидка
46%
Групповая
5 часов
391 отзыв
Уникальный тур «Скрытые жемчужины Стамбула»: знакомство с легендами
Откройте для себя волшебный Стамбул с экспертным гидом, исследуя знаменитые и тайные места
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 9.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
6535 за человека
Стамбул вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Стамбул вчера и сегодня
Классические достопримечательности и удивительные факты о жизни великого города на обзорной прогулке
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
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    выгодней деньги менять и т. д. Исторической информации не мало, но загруза мозга не происходит. Гид дружелюбный и знающий свое дело с хорошим понятным русским.

  • R
    Ravi
    7 июня 2024
    Привет, Стамбул
    Фират был исключительным. Помимо экскурсии, помог нам найти магазин оптики в связи с ЧП. он действительно спас положение
  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
    Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
  • N
    Natalia
    6 июня 2024
    Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
    Гид Али проводил экскурсию. Отлично организована, продумано и четко, никаких накладок, без очередей. Мы сами потратили бы на посещение этих
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    достопримечательностей целый день, устали бы и, в результате, впечатления были бы смазаны. А получилось просто превосходно! С нами был сын 14 лет, он проникся, что очень показательно! Информация по теме полная, речь грамотная, материал воспринимается легко! Спасибо большое! Отлично!

  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Привет, Стамбул
    Слова признательности Фырату за интересное и познавательное знакомство со Стамбулом! Профессиональный экскурсовод и интересный собеседник! Наилучшие рекомендации!
  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    По следам Византийской империи
    Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди
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    быстро,все подробно рассказал,объяснил.. Спасибо за интересную экскурсию,обязательно воспользуемся Вашими услугами когда остановимся еще раз в Стамбуле на подольше.. Лилия и Элизабет..,,Сибирячки из Америки,,

  • Э
    Элеонора
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
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    нас по всем важным объектам и не дал нам соскучиться. Видно было сразу, что человек любит свою работу и много знает. Благодаря гиду, мы нигде не стояли в очереди и успели везде. Очень рекомендую!

    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошоТур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо
  • В
    Валерия
    6 июня 2024
    Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
    Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
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    ещё много шутил) На середине маршрута угостил нас чаем в одном уютном кафе. Про маршрут: посмотрели объекты на площади Султанахмед, гранд базар, египетский рынок, Сулеймание и многое другое. Маршрут интересный, но для пожилых тяжеловат, потому что идти приличное расстояние и то в гору, то с горы. Но мама моя (66 лет) осталась довольна, хоть и устала. В общем, по-человечески большое спасибо Мистеру Утро)

    Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Стамбул: коротко о главном
    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Эргюну! Без перегруза историческими фактами, без лишней информации - все по существу. Самое то для первого знакомства с городом и исторической частью. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Площадь Ипподром»

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  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
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