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🚶 Пешая Групповая 4 часа 22 отзыва Османские реликвии вечернего Стамбула Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 16:00 € 40 за человека

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🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 294 отзыва Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день Начало: На территории мечети Султанахмета 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 41 отзыв Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой Начало: В районе Cултанахмет € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 5 часов 29 отзывов Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору Начало: В районе площади Султанахмет Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15 € 65 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 384 отзыва Секреты Стамбула Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты Начало: В районе Султанахмет Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 39 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 88 отзывов Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 19:00 € 39 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 96 отзывов Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей Начало: У мечети Айя-София € 193 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 39 отзывов Константинополь: успеть увидеть исчезающий город Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ 220 € 165 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 154 отзыва Стамбул-Константинополь, или По следам Византии Приготовьтесь к путешествию по Византийской империи. Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика откроют вам свои тайны и величие € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 48 отзывов Фотопрогулка в сердце Стамбула Запечатлеть себя на фоне главных достопримечательностей столицы четырех империй Начало: На площади Султанахмет € 160 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 311 отзывов Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса Начало: У трамвайной остановки Султанахмет € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 121 отзыв Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3.5 часа 28 отзывов Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом Начало: На площади Ипподром Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30 62 € 56 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 82 отзыва Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 155 отзывов Ключ к сердцу Стамбула Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом Начало: Напротив Собора Св. Софии € 149 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 231 отзыв Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 63 отзыва Большая обзорная прогулка по Стамбулу Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 19% скидка Групповая 5.5 часов 101 отзыв Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды Начало: В районе Султанахмет Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 47 € 38 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом Насладиться городом без пробок и толп туристов Начало: У вашего отеля € 244 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 168 отзывов Сон наяву - великий османский Стамбул Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2 часа 13 отзывов Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней Начало: На площади Ипподром Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30 69 € 52 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 16 отзывов Ежедневная прогулка по Стамбулу Узнать и полюбить города за два часа Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 27 отзывов Открывая Стамбул Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 4 отзыва Стамбул: пособие для начинающих Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 70 отзывов В сердце Стамбула с профессиональным гидом Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю Начало: По договоренности € 219 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 8 отзывов Первая встреча со Стамбулом в мини-группе Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00 € 52 за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 1 отзыв Визитные карточки Стамбула Посетить главные места исторического центра и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом Начало: У Немецкого фонтана Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 14:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Роковые женщины империй Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Групповая 8 часов 67 отзывов Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника 95 € 86 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Стамбул - первое знакомство Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии Начало: у вашего отеля € 256 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 4 часа 7 отзывов По следам Султана Сулеймана Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул Начало: в вашем отеле Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00 80 € 68 за человека

🚶 Пешая 46% скидка Групповая 5 часов 391 отзыв Уникальный тур «Скрытые жемчужины Стамбула»: знакомство с легендами Откройте для себя волшебный Стамбул с экспертным гидом, исследуя знаменитые и тайные места Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 9.30 65 € 35 за человека