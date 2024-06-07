1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
€40 за человека
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
45€39 за человека
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43€39 за человека
Групповая
2.5 часа
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
€20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€193 за всё до 5 чел.
скидка
44%
Групповая
5 часов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
63€35 за человека
Групповая
4 часа
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€40 за человека
Билеты
4 часа
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€157 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€65 за человека
скидка
14%
Групповая
5 часов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
43€37 за человека
Мини-группа
4.5 часа
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€39 за человека
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
Индивидуальная
4 часа
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€193 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
220€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
Приготовьтесь к путешествию по Византийской империи. Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика откроют вам свои тайны и величие
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Запечатлеть себя на фоне главных достопримечательностей столицы четырех империй
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
9 июня в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии
Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь
Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
62€56 за человека
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ключ к сердцу Стамбула
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
47€38 за человека
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
€244 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней
Начало: На площади Ипподром
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30
9 июня в 16:30
11 июня в 16:30
69€52 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
299€225 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Узнать и полюбить города за два часа
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Групповая
4 часа
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
€35 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€219 за всё до 15 чел.
Мини-группа
3 часа
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€52 за человека
Групповая
3 часа
Визитные карточки Стамбула
Посетить главные места исторического центра и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
8 часов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
95€86 за человека
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€256 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Групповая
4 часа
По следам Султана Сулеймана
Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
80€68 за человека
скидка
46%
Групповая
5 часов
Уникальный тур «Скрытые жемчужины Стамбула»: знакомство с легендами
Откройте для себя волшебный Стамбул с экспертным гидом, исследуя знаменитые и тайные места
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 9.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
65€35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Стамбул вчера и сегодня
Классические достопримечательности и удивительные факты о жизни великого города на обзорной прогулке
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
- RRavi7 июня 2024Фират был исключительным. Помимо экскурсии, помог нам найти магазин оптики в связи с ЧП. он действительно спас положение
- ННаталья7 июня 2024Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
- NNatalia6 июня 2024Гид Али проводил экскурсию. Отлично организована, продумано и четко, никаких накладок, без очередей. Мы сами потратили бы на посещение этих
- ССергей6 июня 2024Слова признательности Фырату за интересное и познавательное знакомство со Стамбулом! Профессиональный экскурсовод и интересный собеседник! Наилучшие рекомендации!
- ННаталия6 июня 2024Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
- ЛЛилия6 июня 2024Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди
- ЭЭлеонора6 июня 2024Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
- ВВалерия6 июня 2024Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
- ААнна5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Эргюну! Без перегруза историческими фактами, без лишней информации - все по существу. Самое то для первого знакомства с городом и исторической частью. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Площадь Ипподром»
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