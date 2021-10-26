Стамбул: 100 вопросов — 100 ответов

Найти неожиданные места в центре города и узнать о них множество занимательных фактов

5
1 отзыв
Стамбул можно исследовать бесконечно: он хранит огромное количество тайн, легенд и удивительных историй.

Я помогу вам погрузиться в прошлое и настоящее этого великого города с момента его основания.

Проведу по византийским, османским и турецким улочкам.

Покажу как главные достопримечательности, так и тайные уголки.

Обещаю, будет интересно!
Стамбул: 100 вопросов — 100 ответов
Стамбул: 100 вопросов — 100 ответов
Стамбул: 100 вопросов — 100 ответов
Стамбул: 100 вопросов — 100 ответов
Стамбул: 100 вопросов — 100 ответов
Стамбул: 100 вопросов — 100 ответов
Стамбул: 100 вопросов — 100 ответов
Стамбул: 100 вопросов — 100 ответов

Что вас ожидает

О Стамбуле — увлекательно.

На главной площади Султанахмет вы услышите о бронзовых конях, украденных из Константинополя крестоносцами. А еще раскроете, как архитектор Синан добился того, что в 16 веке весь мир вращался вокруг Стамбула. Зайдете в единственную мечеть города, построенную на бассейне с водой, и узнаете печальную историю детей Роксоланы и султана Сулеймана. Кроме того, я покажу колонну Константина и расскажу, какие секреты хранит ее фундамент.

Мальта в Стамбуле

В колоритном районе Мальта мы попьем чай в старейшей пекарне города. Посмотрим на мечеть Фатиха и поговорим о каменщике, «сачковавшем» при ее постройке. Поднимемся на смотровую площадку, на которой практически не бывает туристов, и полюбуемся Стамбулом с высоты. И это далеко не всё! Вы также погуляете по местным Елисейским полям, увидите мечеть султана Явуза и попробуете угадать, почему на его гробе уже 500 лет лежит грязный фонтан.

Организационные детали

Во время прогулки я угощу вас чаем или турецким кофе.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Обговариваем перед началом экскурсии заранее
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир. Вся моя семья живет в Стамбуле с 2009 года. Поэтому на экскурсии я охотно отвечу не только на вопросы по истории города, но и о жизни русского человека на Босфоре. С нетерпением жду нашей встречи.
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1 реальный отзыв

А
26 окт 2021
Отличный гид) очень интересно и душевно)

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