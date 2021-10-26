Что вас ожидает

О Стамбуле — увлекательно.

На главной площади Султанахмет вы услышите о бронзовых конях, украденных из Константинополя крестоносцами. А еще раскроете, как архитектор Синан добился того, что в 16 веке весь мир вращался вокруг Стамбула. Зайдете в единственную мечеть города, построенную на бассейне с водой, и узнаете печальную историю детей Роксоланы и султана Сулеймана. Кроме того, я покажу колонну Константина и расскажу, какие секреты хранит ее фундамент.

Мальта в Стамбуле

В колоритном районе Мальта мы попьем чай в старейшей пекарне города. Посмотрим на мечеть Фатиха и поговорим о каменщике, «сачковавшем» при ее постройке. Поднимемся на смотровую площадку, на которой практически не бывает туристов, и полюбуемся Стамбулом с высоты. И это далеко не всё! Вы также погуляете по местным Елисейским полям, увидите мечеть султана Явуза и попробуете угадать, почему на его гробе уже 500 лет лежит грязный фонтан.

Организационные детали

Во время прогулки я угощу вас чаем или турецким кофе.