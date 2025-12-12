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Выгодный трансфер в Стамбуле

Безопасно и комфортно доехать из аэропортов Стамбула в отель или из отеля в аэропорт
Профессиональный водитель встретит вас, поможет погрузить багаж и с комфортом отвезёт по указанному адресу. Выбирайте аэропорт и указывайте маршрут в поле бронирования заказа.
4.6
40 отзывов
Выгодный трансфер в Стамбуле
Выгодный трансфер в Стамбуле
Выгодный трансфер в Стамбуле

Описание трансфер

Встреча в аэропорту и сопровождение до автомобиля

Укажите, нужно ли вас встретить в аэропорту с табличкой с именем. Водитель встретит вас в аэропорту и поможет донести багаж

Бесплатное ожидание, если рейс задержали

Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера. Также предусмотрено бесплатное ожидание в течение часа, пока вы будете проходить трансферную зону

Индивидуальный трансфер и фиксированная цена

Цена фиксируется при бронировании без каких-либо последующих доплат. Принимаем карты российских и иностранных банков

Круглосуточная поддержка оператора на русском языке

Вы в любой момент сможете задать вопросы по заказу в поддержке 24/7

Организационные детали

  • Указана ориентировочная средняя стоимость. Точную стоимость вы можете увидеть на странице заказа — она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг
  • При бронировании укажите номер рейса и конечную точку. Номер рейса нужен, чтобы водитель смог отслеживать ваш рейс в случае задержки рейса
  • Укажите, нужны ли детские кресла, количество детей и их возраст. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трансферы
Трансферы — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2624 туристов
Более 7 лет мы работаем на рынке заказа трансферов по всему миру. У нас бесплатное ожидание: 1 час в аэропорту и 15 минут в городе. Профессиональные водители, чистые и комфортные автомобили. Трансфер заказывается заранее, вам не нужно переживать за вашу поездку. Профессиональная поддержка 24/7.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Спасибо! Немного волновалась, заказывала трансфер через этот сайт впервые. Запланированные поездки из аэропорта/в аэропорт состоялись в намеченное время, без срывов, видеоинструкция помогла найти выход, где меня ждали. По прилёту в
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Стамбул у меня был утерян багаж, но т. к. водитель, согласно договорённости ждал меня час, я успела найти чемодан и не потерять трансфер в город. После полученного стресса, очень рада была оказаться в прохладном и просторном салоне автомобиля, водичка и влажные салфетки, возможность выбрать музыку на плазме вернули мне отличное настроение. По обратному трансферу тоже всё чётко. Благодарю и рекомендую.

Спасибо! Немного волновалась, заказывала трансфер через этот сайт впервые. Запланированные поездки из аэропорта/в аэропорт состоялись в
Спасибо! Немного волновалась, заказывала трансфер через этот сайт впервые. Запланированные поездки из аэропорта/в аэропорт состоялись в
Спасибо! Немного волновалась, заказывала трансфер через этот сайт впервые. Запланированные поездки из аэропорта/в аэропорт состоялись в
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Я
Обслуживание просто на высоте. Водитель очень приятный человек. Мы путешествовали с нашим средним пуделем, и он помог нам с переноской, всё аккуратно сложил и потом обратно собрал. Ехали удобно, никаких проблем с поездкой не было. Очень советую!
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В
Наш водитель проявил к нам огромное терпение, был очень внимателен и всегда готов помочь. Я точно советую с ним поездки.
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Igor
Все прошло отлично. Водитель приехал вовремя. Машина норм.
Немного долго отвечают на сообщения в трипстере, но для меня это не было проблемой. Оценку за это даже не снижаю.
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Анастасия
Идеально организованный трансфер. И в аэропорту нас встретили и посадили в очень удобный и просторный автомобиль.
И когда мы уезжали, тоже машина пришла вовремя, нас довезли до нужного терминала.
В общении с организатором всё было идеально чётко, вежливо, оперативно.
Очень благодарна
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Наталия
Рекомендую! Все чётко, быстро + видео комментарий, чтобы быстро сориентироваться, где вас ждёт машина
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