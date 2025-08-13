Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Морское путешествие к одному из четырёх хранителей Босфора – Телли Баба.



Здесь люди загадывают желания, просят о замужестве и о рождении детей, а после посещения этого святого места обретают вторую половинку, создают семьи — одним словом, сбывается! А для исполнения желания с собой вы увозите серебряную ниточку.