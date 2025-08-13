Мои заказы

За исполнением желания к хранителю Босфора

Морское путешествие к одному из четырёх хранителей Босфора – Телли Баба.

Здесь люди загадывают желания, просят о замужестве и о рождении детей, а после посещения этого святого места обретают вторую половинку, создают семьи — одним словом, сбывается! А для исполнения желания с собой вы увозите серебряную ниточку.
Ближайшие даты:
14
авг15
авг16
авг17
авг18
авг19
авг20
авг
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что нас ждёт?
  • Пролив Босфор, по которому мы отправимся в морское путешествие.
  • Два Босфорских моста.
  • Кофейня на берегу Босфора с красивым видом.
  • Музей Садберк Ханым – особняк в европейском стиле с большой частной коллекцией древних артефактов эпохи Османской империи и многого другого.
  • Мавзолей Телли Баба: захоронение Телли-Бабы – святого, к которому обращаются за исполнением желаний.
  • Район Сарыер и рыбный ресторан.

Ежедневно в 11:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пролив Босфор
  • Два Босфорских моста
  • Кофейня на берегу Босфора
  • Музей Садберк Ханым
  • Мавзолей Телли Баба
  • Район Сарыер
  • Рыбный ресторан
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Оплата городского транспорта и парома - /n $2-3/чел.
Место начала и завершения?
Пристань Эминеню
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Подробную информацию о месте встречи отправлю после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

