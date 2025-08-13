Морское путешествие к одному из четырёх хранителей Босфора – Телли Баба.
Здесь люди загадывают желания, просят о замужестве и о рождении детей, а после посещения этого святого места обретают вторую половинку, создают семьи — одним словом, сбывается! А для исполнения желания с собой вы увозите серебряную ниточку.
Здесь люди загадывают желания, просят о замужестве и о рождении детей, а после посещения этого святого места обретают вторую половинку, создают семьи — одним словом, сбывается! А для исполнения желания с собой вы увозите серебряную ниточку.
Описание экскурсииЧто нас ждёт?
- Пролив Босфор, по которому мы отправимся в морское путешествие.
- Два Босфорских моста.
- Кофейня на берегу Босфора с красивым видом.
- Музей Садберк Ханым – особняк в европейском стиле с большой частной коллекцией древних артефактов эпохи Османской империи и многого другого.
- Мавзолей Телли Баба: захоронение Телли-Бабы – святого, к которому обращаются за исполнением желаний.
- Район Сарыер и рыбный ресторан.
Ежедневно в 11:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пролив Босфор
- Два Босфорских моста
- Кофейня на берегу Босфора
- Музей Садберк Ханым
- Мавзолей Телли Баба
- Район Сарыер
- Рыбный ресторан
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Оплата городского транспорта и парома - /n $2-3/чел.
Место начала и завершения?
Пристань Эминеню
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Подробную информацию о месте встречи отправлю после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Водная прогулка
Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула
Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест
Сегодня в 15:30
17 авг в 11:00
€265 за всё до 3 чел.
-
18%
Водная прогулка
Морская прогулка по Босфору
Откройте для себя Босфор с аудиогидом: дворцы, мосты и крепости в увлекательной морской прогулке. Насладитесь уникальными видами Стамбула
Начало: В нашем офисе
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€9
€11 за человека
Водная прогулка
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его знаменитые достопримечательности и наслаждаясь прогулкой по Босфору. Откройте для себя уникальный город
Начало: У Немецкого фонтана
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
€38 за человека