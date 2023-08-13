Мои заказы

Пристань Эминёню – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Пристань Эминёню» в Стамбуле, цены от €170, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Роскошная фотосессия на яхте с комфортом
На яхте
На яхте по Босфору
2 часа
-
20%
10 отзывов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Роскошная фотосессия на яхте с комфортом
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€400€500 за всё до 3 чел.
Неизведанный азиатский Стамбул
Пешая
На автобусе
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Неизведанный азиатский Стамбул
Начало: Пристань Эминоню
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€170 за человека
За исполнением желания к хранителю Босфора
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
За исполнением желания к хранителю Босфора
Начало: Пристань Эминеню
Расписание: Ежедневно в 11:00.
Завтра в 11:00
25 сен в 11:00
€170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    13 августа 2023
    Роскошная фотосессия на яхте с комфортом
    Поездка получилась отличная, запомнится навсегда! Сделала сюрприз мужу на день рождения, он был в восторге! Нам все очень понравилось! Хасан-отличный фотограф и прекрасный человек!
  • Э
    Элина
    30 июля 2023
    Роскошная фотосессия на яхте с комфортом
    Будучи в Стамбуле очень хотели посетить морскую прогулку по проливу Босфор. Здорово, что остановили свой выбор именно на таком варианте
    читать дальше

    прогулки. Потрясающие виды на город с воды. Панорама великолепная. Разнообразие архитектуры - исторические здания, роскошные частные особняки. Красиво! 2 часа пролетели не заметно 😊 Хасан молодец 👍 Сделал красивые видео и фото. Профессионально 🫶 Все было легко и непринужденно. Только положительные воспоминания о прогулке. Команде большое спасибо 🙏 🌸🌸🌸

  • П
    Павел
    20 июля 2023
    Роскошная фотосессия на яхте с комфортом
    Очень приятная индивидуальная прогулка по Босфорскому проливу. Хасан - отличный фотограф, знает наиболее красивые места для фотографии и подскажет как
    читать дальше

    позировать, если у вас с этим сложности:) А также он очень приятен в общении.
    Прогулка правда индивидуальная, за 2 часа можно вдоволь насладиться красотами Босфора и достопримечательностями Стамбула.
    Мы брали эту экскурсию на день рождения и ни разу не пожалели, так что если вам хочется приватной прогулки после которой останутся отличные фотографи

  • О
    Ольга
    18 июля 2023
    Роскошная фотосессия на яхте с комфортом
    Однозначно рекомендую эту прогулку на роскошной яхте по Босфору! Хасан - очень легкий в общении, но в то же время
    читать дальше

    профессионал, видящий в каждом моменте красивые кадры для вашей истории… Двухчасовая водная прогулка дарит незабываемые эмоции, потрясающие виды, возможность отключиться от реальности и, под красивую турецкую музыку, получить незабываемые впечатления!!! Бонус - волшебные фотографии и видео, которые будут напоминать вам о прелести момента, который вам посчастливилось провести!!!

  • A
    Amir
    7 июля 2023
    Роскошная фотосессия на яхте с комфортом
    Большое Спасибо Хаса очень хороший и добрый человек, не дал делать лишних трат и все прекрасно подготовил, Большое ему спасибо за это. Так де с ним было легко общаться. Увидели очень много красивых мест, после такого самому захотелось тут жить))
  • Л
    Людмила
    10 марта 2023
    Роскошная фотосессия на яхте с комфортом
    В сентябре Хасан устроил нам отличную прогулку с фотосессией на яхте. Лодка была отличная, прогулка по босфору прекрасна. с погодой так же повезло. Хасан отличный фотограф! Мы получили много прекрасных фото и видеоролик. Спасибо большое за такое прекрасно проведенное время!
  • И
    Иван
    2 февраля 2022
    Роскошная фотосессия на яхте с комфортом
    Вау! Ты крутой фотограф!
  • С
    Сухайли
    14 января 2022
    Роскошная фотосессия на яхте с комфортом
    Спасибо! То, что обработка в течение недели, а не все сразу- это наоборот каждый раз радость и продление поездки. Ты видишь, вспоминаешь, любуешься. Поэтому спасибо тебе большое! И спасибо ребятам на яхте за организацию.

