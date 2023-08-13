А Анна Роскошная фотосессия на яхте с комфортом Поездка получилась отличная, запомнится навсегда! Сделала сюрприз мужу на день рождения, он был в восторге! Нам все очень понравилось! Хасан-отличный фотограф и прекрасный человек!

Э Элина Роскошная фотосессия на яхте с комфортом читать дальше прогулки. Потрясающие виды на город с воды. Панорама великолепная. Разнообразие архитектуры - исторические здания, роскошные частные особняки. Красиво! 2 часа пролетели не заметно 😊 Хасан молодец 👍 Сделал красивые видео и фото. Профессионально 🫶 Все было легко и непринужденно. Только положительные воспоминания о прогулке. Команде большое спасибо 🙏 🌸🌸🌸 Будучи в Стамбуле очень хотели посетить морскую прогулку по проливу Босфор. Здорово, что остановили свой выбор именно на таком варианте

П Павел Роскошная фотосессия на яхте с комфортом читать дальше позировать, если у вас с этим сложности:) А также он очень приятен в общении.

Прогулка правда индивидуальная, за 2 часа можно вдоволь насладиться красотами Босфора и достопримечательностями Стамбула.

Мы брали эту экскурсию на день рождения и ни разу не пожалели, так что если вам хочется приватной прогулки после которой останутся отличные фотографи Очень приятная индивидуальная прогулка по Босфорскому проливу. Хасан - отличный фотограф, знает наиболее красивые места для фотографии и подскажет как

О Ольга Роскошная фотосессия на яхте с комфортом читать дальше профессионал, видящий в каждом моменте красивые кадры для вашей истории… Двухчасовая водная прогулка дарит незабываемые эмоции, потрясающие виды, возможность отключиться от реальности и, под красивую турецкую музыку, получить незабываемые впечатления!!! Бонус - волшебные фотографии и видео, которые будут напоминать вам о прелести момента, который вам посчастливилось провести!!! Однозначно рекомендую эту прогулку на роскошной яхте по Босфору! Хасан - очень легкий в общении, но в то же время

A Amir Роскошная фотосессия на яхте с комфортом Большое Спасибо Хаса очень хороший и добрый человек, не дал делать лишних трат и все прекрасно подготовил, Большое ему спасибо за это. Так де с ним было легко общаться. Увидели очень много красивых мест, после такого самому захотелось тут жить))

Л Людмила Роскошная фотосессия на яхте с комфортом В сентябре Хасан устроил нам отличную прогулку с фотосессией на яхте. Лодка была отличная, прогулка по босфору прекрасна. с погодой так же повезло. Хасан отличный фотограф! Мы получили много прекрасных фото и видеоролик. Спасибо большое за такое прекрасно проведенное время!

И Иван Роскошная фотосессия на яхте с комфортом Вау! Ты крутой фотограф!