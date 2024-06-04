Моя цель — познакомить вас с городом и помочь в нём сориентироваться.
За 6 часов вы обойдёте центр, изучите достопримечательности, увидите их с другого ракурса — плавая на кораблике по Босфору. Я подробно расскажу историю, научу торговаться, дам рекомендации и открою местные секреты.
За 6 часов вы обойдёте центр, изучите достопримечательности, увидите их с другого ракурса — плавая на кораблике по Босфору. Я подробно расскажу историю, научу торговаться, дам рекомендации и открою местные секреты.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Голубая мечеть — зайдём в одну из главных мечетей Стамбула, которую построили во времена султана Ахмеда I.
- Ипподром (площадь Султанахмет) — пройдём по площади, бывшей когда-то огромным стадионом. Вы увидите монументы, украшавшие центр Османской империи — Змеиную колонну, Египетский обелиск, Немецкий фонтан и дворец Ибрагим-паши.
- Хаммам Хюррем Султан — Роксолана поручила построить его в 16 веке, и до сих пор хаммам работает. Разглядим его с улицы.
- Айя-София — осмотрим мечеть снаружи и обсудим архитектуру мастеров шестого века.
- Дворец Топкапы — резиденция османов. Мы погуляем по бесплатной территории, посмотрим на ухоженный первый сад и ворота Мехмеда и Сулеймана.
- Парк Гюльхане — его высокие платаны впечатляют! Когда-то парк был частью дворца Топкапы, а сейчас в нём проходят ежегодные фестивали тюльпанов.
- Сулеймание — на трамвае доедем до мечети, которую построил великий архитектор Синан. Вы изучите его творение изнутри и снаружи. Я расскажу историю мечети и предложу вам полюбоваться потрясающим видом на Золотой Рог со смотровой площадки.
- Мавзолеи Сулеймана и Хюррем — вы узнаете об усыпальницах великого правителя и его любимой жены.
- Египетский базар — осторожно! Сложно удержаться, чтобы не скупить тут всё.
- Прогулка по Босфору — заключительная часть экскурсии. Мы поплаваем 1,5-2 часа по проливу, посмотрим на красивые мечети, дворцы и улочки с воды.
Организационные детали
- Маршрут экскурсии — около 8-9 км.
- В стоимость экскурсии входят билеты на трамвай и паром, а также чай, которым я вас угощу. Перекус (симит или другой стрит-фуд, меню на пароме) по желанию и оплачивается отдельно.
в понедельник в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Gürkan — ваш гид в Стамбуле
Я работаю в туристической сфере с 1995 года. Также, что немаловажно, я местный житель и знаю не только, где находятся музеи, соборы и остальные достопримечательности, а также где самые «злачные» места, в которые вас не заведут турфирмы. Могу поведать много интересного из истории не только Стамбула, но и Турции в целом. Экскурсионные программы авторские и проходят на высшем уровне.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
4 июня 2024
Экскурсия очень понравилась!
Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно.
Это идеальный вариант для знакомства со Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии.
Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе.
Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!
Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно.
Это идеальный вариант для знакомства со Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии.
Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе.
Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!
Анастасия
28 мая 2024
Гюркан, а для нас просто Гриня или Гриша - человек огромный доброты души и и профессионал своего дела, любит Россию, шутит и поет песни на русском языке, отличное чувство юмора
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