Gürkan — ваш гид в Стамбуле

Я работаю в туристической сфере с 1995 года. Также, что немаловажно, я местный житель и знаю не только, где находятся музеи, соборы и остальные достопримечательности, а также где самые «злачные» места, в которые вас не заведут турфирмы. Могу поведать много интересного из истории не только Стамбула, но и Турции в целом. Экскурсионные программы авторские и проходят на высшем уровне.