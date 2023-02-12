По Босфору - на собственной яхте

Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita

5
2 отзыва
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Приглашаем вас на 2-часовую прогулку по волнам Босфора: только вы, капитан и красавец Стамбул. С белоснежной яхты вам откроется вид на весь город.

Вы полюбуетесь обеими частями столицы, загадаете желание, проплывая под Босфорским мостом (вернуться сюда как можно скорее), и устроите себе незабываемый праздник. Турецкий завтрак, фотосессия, частная вечеринка — сегодня можно все.
По Босфору - на собственной яхте
По Босфору - на собственной яхте
По Босфору - на собственной яхте
По Босфору - на собственной яхте
По Босфору - на собственной яхте
По Босфору - на собственной яхте
По Босфору - на собственной яхте
По Босфору - на собственной яхте
По Босфору - на собственной яхте
По Босфору - на собственной яхте
По Босфору - на собственной яхте
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с городом

Прогулка начнется от порта Эминёню у Галатского моста и продлится 2 часа. Поднявшись на борт частной яхты, вы пройдете по заливу Золотой Рог и неспешно познакомитесь с главными достопримечательностями города. Перед вами откроется вид на изысканный дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, знаменитую Айя Софию и красивые частные поместья, расположившиеся вдоль берега залива. Вы полюбуетесь ассамблеями древних дворцов и крепостей и послушаете рассказ капитана об истории великой Османской империи, развернувшейся прямо здесь.

Красивый отдых на яхте

Отправиться в мини-путешествие на яхте можно в любое время и по любому случаю.

  • Утром вы сможете насладиться знаменитым турецким завтраком, свежей выпечкой и крепким кофе, любуясь красотами европейской и азиатской части города. Такое начало дня запомнится надолго.
  • Дневная прогулка — прекрасный вариант для атмосферного праздника. День рождения, свадьба или девичник — все, что вам захочется.
  • Стамбул прекрасен в темное время суток. Благодаря неоновой подсветке яхта превращается в персональный ночной клуб. Или в ресторан только для двоих. Устройте ужин при свечах на фоне заходящего солнца — и сделайте предложение второй половинке, проплывая под Босфорским мостом. Идеально!

Организационные детали

  • Место начала и окончания прогулки — порт Эминёню
  • Если у вас изменились планы, пожалуйста, предупредите нас не меньше, чем за сутки
  • Прогулка может быть продлена по вашему желанию. Любителей рыбалки мы можем отвезти в самые рыбные места столицы.
  • Летом мы просим вас не забывать о солнцезащитных средствах и не злоупотреблять алкоголем. Зимой яхта укрывается прозрачным тентом, а на борту есть пледы.

Дополнительные услуги

  • Трансфер из отеля и обратно — 70 евро (35 евро в одну сторону)
  • Обед или ужин в ресторане на яхте — 35 евро/чел. (3 варианта горячего, салаты, закуски, фруктовая нарезка и безалкогольные напитки)
  • Услуги индивидуального профессионального гида — 150 евро
  • Фотосессия на яхте — 60 евро
  • Лазерная надпись под мостом на русском или английском языке — 95 евро
  • О других дополнительных услугах (например, фейерверк и заказ цветов) вы можете узнать при бронировании экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у порта Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
12 фев 2023
Отличная встреча. Шикарный индивидуальный круиз по Босфору. Брали обед. Очень понравилось
Е
30 янв 2023
Отлично организованная экскурсия, прекрасная яхта и очень интересный гид

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