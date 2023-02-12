Прогулка начнется от порта Эминёню у Галатского моста и продлится 2 часа. Поднявшись на борт частной яхты, вы пройдете по заливу Золотой Рог и неспешно познакомитесь с главными достопримечательностями города. Перед вами откроется вид на изысканный дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, знаменитую Айя Софию и красивые частные поместья, расположившиеся вдоль берега залива. Вы полюбуетесь ассамблеями древних дворцов и крепостей и послушаете рассказ капитана об истории великой Османской империи, развернувшейся прямо здесь.
Отправиться в мини-путешествие на яхте можно в любое время и по любому случаю.