Приглашаем вас на 2-часовую прогулку по волнам Босфора: только вы, капитан и красавец Стамбул. С белоснежной яхты вам откроется вид на весь город. Вы полюбуетесь обеими частями столицы, загадаете желание, проплывая под Босфорским мостом (вернуться сюда как можно скорее), и устроите себе незабываемый праздник. Турецкий завтрак, фотосессия, частная вечеринка — сегодня можно все.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с городом

Прогулка начнется от порта Эминёню у Галатского моста и продлится 2 часа. Поднявшись на борт частной яхты, вы пройдете по заливу Золотой Рог и неспешно познакомитесь с главными достопримечательностями города. Перед вами откроется вид на изысканный дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, знаменитую Айя Софию и красивые частные поместья, расположившиеся вдоль берега залива. Вы полюбуетесь ассамблеями древних дворцов и крепостей и послушаете рассказ капитана об истории великой Османской империи, развернувшейся прямо здесь.

Красивый отдых на яхте

Отправиться в мини-путешествие на яхте можно в любое время и по любому случаю.

Утром вы сможете насладиться знаменитым турецким завтраком, свежей выпечкой и крепким кофе, любуясь красотами европейской и азиатской части города. Такое начало дня запомнится надолго.

Дневная прогулка — прекрасный вариант для атмосферного праздника. День рождения, свадьба или девичник — все, что вам захочется.

Стамбул прекрасен в темное время суток. Благодаря неоновой подсветке яхта превращается в персональный ночной клуб. Или в ресторан только для двоих. Устройте ужин при свечах на фоне заходящего солнца — и сделайте предложение второй половинке, проплывая под Босфорским мостом. Идеально!

Организационные детали

Место начала и окончания прогулки — порт Эминёню

Если у вас изменились планы, пожалуйста, предупредите нас не меньше, чем за сутки

Прогулка может быть продлена по вашему желанию. Любителей рыбалки мы можем отвезти в самые рыбные места столицы.

Летом мы просим вас не забывать о солнцезащитных средствах и не злоупотреблять алкоголем. Зимой яхта укрывается прозрачным тентом, а на борту есть пледы.

Дополнительные услуги