Утром вас ждёт погружение в культуру, традиции и наследие Турции через турецкий завтрак — это целый ритуал со специальной посудой, ароматной выпечкой и большим количеством закусок. И всё это — с видом на Золотой Рог и Босфор!

После завтрака прогуляемся по одной из самых популярных пешеходных улиц города — Истикляль — в районе Бейоглу. Она берёт начало на площади Таксим и тянется по направлению к заливу Золотой Рог примерно 1,5 километра. Здесь много магазинов, книжных и сувенирных лавок, пахнет жареными каштанами и лукумом. А главная достопримечательность — легендарный красный трамвай.

Затем спустимся к Галатской башне, которая в разное время выполняла разные функции: служила маяком для торговых судов, пожарной каланчой, обсерваторией и даже тюрьмой.

Далее прокатимся на пароме до фотогеничного района Ортакёй. Посмотрим на одноимённую мечеть, ставшую визитной карточкой Стамбула, благодаря своим изящным формам и расположению на берегу Босфора.