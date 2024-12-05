Великолепный Стамбул. По местам султанов и героев турецких сериалов

Послушать интересные рассказы гида-историка, увидеть усыпальницу Роксоланы и прокатиться по Босфору
Что общего между османскими султанами и героями турецких сериалов? — Все они жили в Стамбуле! Приглашаем отправиться с нами в тур-знакомство с городом: вы увидите места исторических событий и побываете
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там, где снимали современные многосерийные мелодрамы. Мы посетим покои правителей и пройдём по коридору, по которому вели наложниц на ночь с падишахом. Посмотрим на мавзолей султана Сулеймана и усыпальницу Хюррем. Заглянем в цветочную лавку тётушки Эды из сериала «Постучись в мою дверь».

Также вас ждут водные прогулки по Босфору, знаковые достопримечательности — Галатская башня, улица Истикляль, мечети Айя-София, Ортакёй и Сулеймание.

А ещё побалуем себя традиционным турецким завтраком — местным утренним ритуалом с большим количеством закусок.

Великолепный Стамбул. По местам султанов и героев турецких сериалов
Великолепный Стамбул. По местам султанов и героев турецких сериалов
Великолепный Стамбул. По местам султанов и героев турецких сериалов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза не нужна.

Проживание. В отеле Castillo Rojo Hotel, размещение 2-местное. По запросу возможно 1-местное проживание за доплату.

Питание. Включены завтраки в отеле и 1 турецкий завтрак в ресторане. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Общественные трамваи, паром, автобус. Трансфер от аэропорта в отель и обратно — на минивэне.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, на усмотрение родителей.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка на яхте

От аэропорта водитель довезёт вас до отеля, где мы с вами встретимся. По приезде желающие отведают чечевичный суп или рис с курицей (за доплату) — самые традиционные турецкие блюда. Затем вы разместитесь в номерах.

Час-полтора будет на отдых после дороги, а после начнём наше увлекательное знакомство со Стамбулом. Вас ждёт вечерняя 3-часовая прогулка на частной яхте. Полюбуемся закатом с воды и посмотрим на город в красивых ночных огнях.

Встреча, размещение в отеле, прогулка на яхтеВстреча, размещение в отеле, прогулка на яхтеВстреча, размещение в отеле, прогулка на яхтеВстреча, размещение в отеле, прогулка на яхтеВстреча, размещение в отеле, прогулка на яхтеВстреча, размещение в отеле, прогулка на яхте
2 день

Айя-София и дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, мечети Голубая и Сулеймание

Сегодня вместе с гидом-историком отправимся на пешеходную экскурсию по местам съёмок сериала «Великолепный век». Посмотрим на собор Айя София, желающие смогут войти внутрь (по желанию, за доплату). Посетим шикарный дворец Топкапы, бывшую резиденцию османских султанов. Осмотрим покои правителей и пройдёмся по Золотому пути — коридору, по которому вели наложниц на ночь с падишахом.

Увидим Цистерну Базилика — подземное водохранилище (вход по желанию, оплачивается отдельно) — и рассмотрим изразцы Голубой мечети. Побываем на площади Ипподром, где во времена византийского Константинополя проходили лошадиные бега. Полюбуемся мечетью Сулеймание, на её территории увидим мавзолей султана Сулеймана и усыпальницу поменьше, в которой покоится Хюррем Султан.

Айя-София и дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, мечети Голубая и СулейманиеАйя-София и дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, мечети Голубая и СулейманиеАйя-София и дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, мечети Голубая и СулейманиеАйя-София и дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, мечети Голубая и СулейманиеАйя-София и дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, мечети Голубая и Сулеймание
3 день

Турецкий завтрак, улица Истикляль и Галатская башня, район Ортакёй

Утром вас ждёт погружение в культуру, традиции и наследие Турции через турецкий завтрак — это целый ритуал со специальной посудой, ароматной выпечкой и большим количеством закусок. И всё это — с видом на Золотой Рог и Босфор!

После завтрака прогуляемся по одной из самых популярных пешеходных улиц города — Истикляль — в районе Бейоглу. Она берёт начало на площади Таксим и тянется по направлению к заливу Золотой Рог примерно 1,5 километра. Здесь много магазинов, книжных и сувенирных лавок, пахнет жареными каштанами и лукумом. А главная достопримечательность — легендарный красный трамвай.

Затем спустимся к Галатской башне, которая в разное время выполняла разные функции: служила маяком для торговых судов, пожарной каланчой, обсерваторией и даже тюрьмой.

Далее прокатимся на пароме до фотогеничного района Ортакёй. Посмотрим на одноимённую мечеть, ставшую визитной карточкой Стамбула, благодаря своим изящным формам и расположению на берегу Босфора.

Турецкий завтрак, улица Истикляль и Галатская башня, район ОртакёйТурецкий завтрак, улица Истикляль и Галатская башня, район ОртакёйТурецкий завтрак, улица Истикляль и Галатская башня, район ОртакёйТурецкий завтрак, улица Истикляль и Галатская башня, район ОртакёйТурецкий завтрак, улица Истикляль и Галатская башня, район Ортакёй
4 день

По местам съёмок сериалов

В этот день мы посетим места, где снимались известные турецкие сериалы. Вы увидите дом семьи Корханов из мелодрамы «Зимородок», а также мастерскую Ферита Корхана. Заглянем в кафе на воде, откуда видно дом героев с другой стороны.

Побываем в цветочной лавке тётушки Эды из сериала «Постучись в мою дверь». Прогуляемся у Галаты, где герои многосерийного фильма «Чёрная любовь» Нихан и Кемаль пили чай, а также посмотрим на дом Кемаля. Зайдём в кафе в районе Балат, которое можно увидеть в сериале «Чукур».

По вашему запросу можем посетить и другие локации из ваших любимых турецких мыльных опер.

По местам съёмок сериаловПо местам съёмок сериаловПо местам съёмок сериаловПо местам съёмок сериалов
5 день

Свободное время, водная прогулка, заключительный ужин

Сегодня до 14:00 у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по Стамбулу. После отправимся на 3-часовую экскурсию с гидом по заливу Золотой Рог и проливу Босфор. Вечером за прощальным ужином обсудим друг с другом впечатления.

Свободное время, водная прогулка, заключительный ужинСвободное время, водная прогулка, заключительный ужинСвободное время, водная прогулка, заключительный ужинСвободное время, водная прогулка, заключительный ужин
6 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет56 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Завтраки в отеле и 1 турецкий завтрак в ресторане
  • Трансферы от аэропорта до отеля и из отеля в аэропорт в заключительный день
  • Прогулка на яхте
  • Услуги гида-историка
  • Все передвижения по Стамбулу по программе
  • Экскурсия на теплоходе с гидом
  • Посещение кинолокаций
  • Входные билеты в Топкапы
  • Сопровождение во время всего тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Стамбула и обратно
  • Обеды и ужины - около 1500-2000 ₽ в день за человека
  • Одноместное размещение - по запросу
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, новый аэропорт, до 15:00
Завершение: Стамбул, новый аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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