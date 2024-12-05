Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза не нужна.
Проживание. В отеле Castillo Rojo Hotel, размещение 2-местное. По запросу возможно 1-местное проживание за доплату.
Питание. Включены завтраки в отеле и 1 турецкий завтрак в ресторане. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Общественные трамваи, паром, автобус. Трансфер от аэропорта в отель и обратно — на минивэне.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, на усмотрение родителей.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка на яхте
От аэропорта водитель довезёт вас до отеля, где мы с вами встретимся. По приезде желающие отведают чечевичный суп или рис с курицей (за доплату) — самые традиционные турецкие блюда. Затем вы разместитесь в номерах.
Час-полтора будет на отдых после дороги, а после начнём наше увлекательное знакомство со Стамбулом. Вас ждёт вечерняя 3-часовая прогулка на частной яхте. Полюбуемся закатом с воды и посмотрим на город в красивых ночных огнях.
Айя-София и дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, мечети Голубая и Сулеймание
Сегодня вместе с гидом-историком отправимся на пешеходную экскурсию по местам съёмок сериала «Великолепный век». Посмотрим на собор Айя София, желающие смогут войти внутрь (по желанию, за доплату). Посетим шикарный дворец Топкапы, бывшую резиденцию османских султанов. Осмотрим покои правителей и пройдёмся по Золотому пути — коридору, по которому вели наложниц на ночь с падишахом.
Увидим Цистерну Базилика — подземное водохранилище (вход по желанию, оплачивается отдельно) — и рассмотрим изразцы Голубой мечети. Побываем на площади Ипподром, где во времена византийского Константинополя проходили лошадиные бега. Полюбуемся мечетью Сулеймание, на её территории увидим мавзолей султана Сулеймана и усыпальницу поменьше, в которой покоится Хюррем Султан.
Турецкий завтрак, улица Истикляль и Галатская башня, район Ортакёй
Утром вас ждёт погружение в культуру, традиции и наследие Турции через турецкий завтрак — это целый ритуал со специальной посудой, ароматной выпечкой и большим количеством закусок. И всё это — с видом на Золотой Рог и Босфор!
После завтрака прогуляемся по одной из самых популярных пешеходных улиц города — Истикляль — в районе Бейоглу. Она берёт начало на площади Таксим и тянется по направлению к заливу Золотой Рог примерно 1,5 километра. Здесь много магазинов, книжных и сувенирных лавок, пахнет жареными каштанами и лукумом. А главная достопримечательность — легендарный красный трамвай.
Затем спустимся к Галатской башне, которая в разное время выполняла разные функции: служила маяком для торговых судов, пожарной каланчой, обсерваторией и даже тюрьмой.
Далее прокатимся на пароме до фотогеничного района Ортакёй. Посмотрим на одноимённую мечеть, ставшую визитной карточкой Стамбула, благодаря своим изящным формам и расположению на берегу Босфора.
По местам съёмок сериалов
В этот день мы посетим места, где снимались известные турецкие сериалы. Вы увидите дом семьи Корханов из мелодрамы «Зимородок», а также мастерскую Ферита Корхана. Заглянем в кафе на воде, откуда видно дом героев с другой стороны.
Побываем в цветочной лавке тётушки Эды из сериала «Постучись в мою дверь». Прогуляемся у Галаты, где герои многосерийного фильма «Чёрная любовь» Нихан и Кемаль пили чай, а также посмотрим на дом Кемаля. Зайдём в кафе в районе Балат, которое можно увидеть в сериале «Чукур».
По вашему запросу можем посетить и другие локации из ваших любимых турецких мыльных опер.
Свободное время, водная прогулка, заключительный ужин
Сегодня до 14:00 у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по Стамбулу. После отправимся на 3-часовую экскурсию с гидом по заливу Золотой Рог и проливу Босфор. Вечером за прощальным ужином обсудим друг с другом впечатления.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|56 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтраки в отеле и 1 турецкий завтрак в ресторане
- Трансферы от аэропорта до отеля и из отеля в аэропорт в заключительный день
- Прогулка на яхте
- Услуги гида-историка
- Все передвижения по Стамбулу по программе
- Экскурсия на теплоходе с гидом
- Посещение кинолокаций
- Входные билеты в Топкапы
- Сопровождение во время всего тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Стамбула и обратно
- Обеды и ужины - около 1500-2000 ₽ в день за человека
- Одноместное размещение - по запросу
- Страховка