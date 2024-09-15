Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор

Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней
Бывшая столица Византии манит своими уютными улочками, вкусными симитами и потрясающей архитектурой.

В этом путешествии мы исследуем достопримечательности азиатской и европейской частей города, насладимся красотой Босфора, попробуем турецкий стритфуд и ощутим неповторимую атмосферу ярких районов: Ускюдар, Кузгунджук, Кадыкёй и Бейоглу. Увидим Башню Галата, Цистерну Базилику, Голубую мечеть и Сулеймание, а также Айя-Софию.
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Программа может незначительно меняться.

Проживание. Двухместное размещение в бутик-отелях в Стамбуле. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату.

Питание. В стоимость входят только завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Стамбул

Встретим вас в аэропорту (желательно прилетать до 15:00) и направимся на заселение в отель. Будем жить в колоритном районе азиатской части Стамбула — Кадыкёй. Разместившись, отправимся на прогулку и поужинаем.

Привет, СтамбулПривет, СтамбулПривет, СтамбулПривет, Стамбул
2 день

Площадь Ипподром, Голубая мечеть, Айя-София и Цистерна Базилика

Сегодня вас ждёт пешеходная экскурсия по городу. Первым делом заглянем на Ипподром: он служил местом проведения различных мероприятий, таких как гонки на колесницах, спортивные состязания и даже политические собрания. Зайдём в Голубую мечеть, которая была построена в начале XVII века по приказу султана Ахмета I и является выдающимся образцом исламской архитектуры. Мечеть получила своё название благодаря обилию голубых керамических изразцов, которые украшают её интерьер.

Посетим собор Святой Софии. Изначально Айя-София была христианским храмом, затем стала мечетью, а сегодня функционирует как музей. Это уникальное сооружение сочетает в себе элементы византийской и османской архитектуры. Также побываем в Цистерне Базилике — подземном водохранилище. Оно было построено в 6 веке н. э. при императоре Юстиниане I. Представляет собой огромный зал, который поддерживается 336 колоннами высотой около 9 метров. Колонны выполнены из мрамора и гранита и украшены капителями различных форм.

После обеда отдохнём на террасе с чашечкой кофе по-турецки. Направимся на Египетский базар, чтобы закупиться сувенирами. Место для ужина выберем среди множества заведений.

Площадь Ипподром, Голубая мечеть, Айя-София и Цистерна БазиликаПлощадь Ипподром, Голубая мечеть, Айя-София и Цистерна БазиликаПлощадь Ипподром, Голубая мечеть, Айя-София и Цистерна БазиликаПлощадь Ипподром, Голубая мечеть, Айя-София и Цистерна БазиликаПлощадь Ипподром, Голубая мечеть, Айя-София и Цистерна Базилика
3 день

Район Балат, прогулка по Босфору и мечеть Сулеймание

Начнём день с посещения района Балат. Он находится на берегу залива Золотой Рог и известен своей уникальной архитектурой и историей. Сегодня Балат является популярным туристическим районом. Здесь можно увидеть красивые дома с деревянными балконами, узкие улочки, мечети, церкви и синагоги. В районе также есть множество кафе, ресторанов и магазинов, где можно попробовать блюда турецкой кухни и купить сувениры. На обед как раз полакомимся турецким стритфудом, а затем отправимся рассекать просторы Босфора.

После этого побываем в мечети Сулеймание, где находится гробница султана Сулеймана и его жены Роксоланы. Поужинаем в панорамном ресторане.

Район Балат, прогулка по Босфору и мечеть СулейманиеРайон Балат, прогулка по Босфору и мечеть СулейманиеРайон Балат, прогулка по Босфору и мечеть СулейманиеРайон Балат, прогулка по Босфору и мечеть Сулеймание
4 день

Район Бейоглу, мечеть Ортакёй и улица Истикляль

Позавтракаем вне отеля, а затем пойдём гулять по окрестностям знаменитой Галатской башни и района Бейоглу. Далее заглянем в мечеть Ортакёй. Она была построена в 1854 году по приказу султана Абдул-Меджида I в стиле османского барокко. Снаружи мечеть окружена садом с фонтанами и скамейками. С террасы сада открывается прекрасный вид на Босфор и другие достопримечательности Стамбула.

Пообедав, отправимся в Таксим. Побываем на улице Истикляль, где прокатимся на красном трамвайчике. За ужином насладимся бокалом турецкого вина.

Район Бейоглу, мечеть Ортакёй и улица ИстикляльРайон Бейоглу, мечеть Ортакёй и улица ИстикляльРайон Бейоглу, мечеть Ортакёй и улица ИстикляльРайон Бейоглу, мечеть Ортакёй и улица ИстикляльРайон Бейоглу, мечеть Ортакёй и улица Истикляль
5 день

Азиатская часть Стамбула: Ускюдар и Кузгунджук

В этот день погрузимся в атмосферу азиатской части города. Сначала попробуем шаурму, удостоенную звезды Мишлен, в Кадыкёе. Далее доберёмся до Ускюдара, чтобы покормить чаек и полюбоваться Девичьей башней. После этого побываем в районе Кузгунджук, в котором царит богемная атмосфера. Именно здесь мы сможем насладиться спокойствием и взять перерыв от городской суеты.

Азиатская часть Стамбула: Ускюдар и КузгунджукАзиатская часть Стамбула: Ускюдар и КузгунджукАзиатская часть Стамбула: Ускюдар и КузгунджукАзиатская часть Стамбула: Ускюдар и Кузгунджук
6 день

Окончание тура

Не хочется расставаться с этим прекрасным городом, но пришло время возвращаться домой. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта
  • Экскурсии
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту
  • Прогулка по Босфору
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно
  • Обеды, ужины
  • Трансфер до аэропорта
  • Медицинская страховка
  • Одноместное размещение
  • Входные билеты
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
Завершение: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхСвятые местаБосфорПопулярные местаГолубая мечетьВсе турыЦистерна БазиликаСулейманиеИстикляль6-дневные турыВодные развлеченияГастрономическиеМусульманскиеКруизыМечети и СоборыИз аэропорта

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