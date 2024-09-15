Сегодня вас ждёт пешеходная экскурсия по городу. Первым делом заглянем на Ипподром: он служил местом проведения различных мероприятий, таких как гонки на колесницах, спортивные состязания и даже политические собрания. Зайдём в Голубую мечеть, которая была построена в начале XVII века по приказу султана Ахмета I и является выдающимся образцом исламской архитектуры. Мечеть получила своё название благодаря обилию голубых керамических изразцов, которые украшают её интерьер.

Посетим собор Святой Софии. Изначально Айя-София была христианским храмом, затем стала мечетью, а сегодня функционирует как музей. Это уникальное сооружение сочетает в себе элементы византийской и османской архитектуры. Также побываем в Цистерне Базилике — подземном водохранилище. Оно было построено в 6 веке н. э. при императоре Юстиниане I. Представляет собой огромный зал, который поддерживается 336 колоннами высотой около 9 метров. Колонны выполнены из мрамора и гранита и украшены капителями различных форм.

После обеда отдохнём на террасе с чашечкой кофе по-турецки. Направимся на Египетский базар, чтобы закупиться сувенирами. Место для ужина выберем среди множества заведений.