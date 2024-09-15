В этом путешествии мы исследуем достопримечательности азиатской и европейской частей города, насладимся красотой Босфора, попробуем турецкий стритфуд и ощутим неповторимую атмосферу ярких районов: Ускюдар, Кузгунджук, Кадыкёй и Бейоглу. Увидим Башню Галата, Цистерну Базилику, Голубую мечеть и Сулеймание, а также Айя-Софию.
Описание тура
Организационные детали
Программа может незначительно меняться.
Проживание. Двухместное размещение в бутик-отелях в Стамбуле. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату.
Питание. В стоимость входят только завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Привет, Стамбул
Встретим вас в аэропорту (желательно прилетать до 15:00) и направимся на заселение в отель. Будем жить в колоритном районе азиатской части Стамбула — Кадыкёй. Разместившись, отправимся на прогулку и поужинаем.
Площадь Ипподром, Голубая мечеть, Айя-София и Цистерна Базилика
Сегодня вас ждёт пешеходная экскурсия по городу. Первым делом заглянем на Ипподром: он служил местом проведения различных мероприятий, таких как гонки на колесницах, спортивные состязания и даже политические собрания. Зайдём в Голубую мечеть, которая была построена в начале XVII века по приказу султана Ахмета I и является выдающимся образцом исламской архитектуры. Мечеть получила своё название благодаря обилию голубых керамических изразцов, которые украшают её интерьер.
Посетим собор Святой Софии. Изначально Айя-София была христианским храмом, затем стала мечетью, а сегодня функционирует как музей. Это уникальное сооружение сочетает в себе элементы византийской и османской архитектуры. Также побываем в Цистерне Базилике — подземном водохранилище. Оно было построено в 6 веке н. э. при императоре Юстиниане I. Представляет собой огромный зал, который поддерживается 336 колоннами высотой около 9 метров. Колонны выполнены из мрамора и гранита и украшены капителями различных форм.
После обеда отдохнём на террасе с чашечкой кофе по-турецки. Направимся на Египетский базар, чтобы закупиться сувенирами. Место для ужина выберем среди множества заведений.
Район Балат, прогулка по Босфору и мечеть Сулеймание
Начнём день с посещения района Балат. Он находится на берегу залива Золотой Рог и известен своей уникальной архитектурой и историей. Сегодня Балат является популярным туристическим районом. Здесь можно увидеть красивые дома с деревянными балконами, узкие улочки, мечети, церкви и синагоги. В районе также есть множество кафе, ресторанов и магазинов, где можно попробовать блюда турецкой кухни и купить сувениры. На обед как раз полакомимся турецким стритфудом, а затем отправимся рассекать просторы Босфора.
После этого побываем в мечети Сулеймание, где находится гробница султана Сулеймана и его жены Роксоланы. Поужинаем в панорамном ресторане.
Район Бейоглу, мечеть Ортакёй и улица Истикляль
Позавтракаем вне отеля, а затем пойдём гулять по окрестностям знаменитой Галатской башни и района Бейоглу. Далее заглянем в мечеть Ортакёй. Она была построена в 1854 году по приказу султана Абдул-Меджида I в стиле османского барокко. Снаружи мечеть окружена садом с фонтанами и скамейками. С террасы сада открывается прекрасный вид на Босфор и другие достопримечательности Стамбула.
Пообедав, отправимся в Таксим. Побываем на улице Истикляль, где прокатимся на красном трамвайчике. За ужином насладимся бокалом турецкого вина.
Азиатская часть Стамбула: Ускюдар и Кузгунджук
В этот день погрузимся в атмосферу азиатской части города. Сначала попробуем шаурму, удостоенную звезды Мишлен, в Кадыкёе. Далее доберёмся до Ускюдара, чтобы покормить чаек и полюбоваться Девичьей башней. После этого побываем в районе Кузгунджук, в котором царит богемная атмосфера. Именно здесь мы сможем насладиться спокойствием и взять перерыв от городской суеты.
Окончание тура
Не хочется расставаться с этим прекрасным городом, но пришло время возвращаться домой. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из аэропорта
- Экскурсии
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Прогулка по Босфору
Что не входит в цену
- Перелёт до Стамбула и обратно
- Обеды, ужины
- Трансфер до аэропорта
- Медицинская страховка
- Одноместное размещение
- Входные билеты
- Страховка