5 дней
Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Начало: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
30 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
$350 за человека
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$680 за человека
7 дней
Бурса, Эскишехир, Стамбул: музеи, архитектура и парки
Познакомиться с историей трёх городов, полюбоваться мечетями и осмотреть необычные экспонаты
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
3 дек в 10:00
€780 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр9 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разных ракурсов, был очень к
- ЮЮлия19 мая 2024Были с Еленой на экскурсии в Стамбуле. Мне все понравилось! Очень порадовал выбор мест для приема пищи, вариабельность локаций и мест для посещения. Рекомендую к посещению данного гида
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «В декабре»
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