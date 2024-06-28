Туры из аэропорта Стамбула

Найдено 9 туров в категории «Из аэропорта» в Стамбуле, цены от $350. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топовые места Стамбула
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Начало: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
4 июля в 08:00
13 сен в 08:00
$350 за человека
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
🚗 На машине
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Начало: Аэропорт Даламана, 14:00
29 сен в 08:00
$1 825 за человека
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
7 мар в 08:00
$1 295 за человека
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
23 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$1 100 за человека
По Стамбулу с историком
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
$680 за человека
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🏎 На кабриолете
Авторский тур
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
24 сен в 15:30
$1 050 за человека
Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
10 окт в 10:00
97 000 за человека
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Авторский тур
6 дней
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
15 сен в 10:00
85 000 за человека
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Авторский тур
4 дня
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Узнать, что такое «ракы-балык», полакомиться кофе на углях и побывать в одной из старейших кальянных
Начало: Аэропорт Стамбула, не позднее 14:00
22 окт в 14:00
$815 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валерия
    28 июня 2024
    Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
    Вот и закончился наш прекрасный тур Стамбул и Море, хотелось бы оставить отзыв об этом незабываемом путешествии. Катя, благодарю тебя
    читать дальше

    от всего сердца за столь насыщенный тур, за подход к каждому участнику, за подборку таких чудесных мест, о которых, между прочим, даже местные турки не в курсе 😉 Было очень - очень вкусно ❤ За короткий период мы побывали в многих и в самых главных местах. Каждый день был уникальным, непохожим на другой. Отдохнули душой и телом. Как важно, чтобы гид был таким замечательным, открытым человеком! Обязательно поеду в твои туры еще и буду советовать всем своим близким. Успехов тебе,Катя! Твои туры должны быть самыми востребованными авторскими турами! (я уверенна, так и будет) С благодарностью твой покорный турист ❤

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Топовые места Стамбула
    Были с Еленой на экскурсии в Стамбуле. Мне все понравилось! Очень порадовал выбор мест для приема пищи, вариабельность локаций и мест для посещения. Рекомендую к посещению данного гида

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Из аэропорта»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Топовые места Стамбула
  2. Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
  3. Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
  4. Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
  5. По Стамбулу с историком
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулеймание
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Истикляль
  5. Дворец Топкапы
  6. Айя-София
  7. Галатская башня
  8. Цистерна Базилика
  9. Гранд базар
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Из аэропорта" можно забронировать 9 авторских туров от 350 до 97 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самый интересный из 9 туров в Стамбуле на 2024 год по теме «Из аэропорта», 2 ⭐ отзыва, цены от $350. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам