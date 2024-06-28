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от всего сердца за столь насыщенный тур, за подход к каждому участнику, за подборку таких чудесных мест, о которых, между прочим, даже местные турки не в курсе 😉 Было очень - очень вкусно ❤ За короткий период мы побывали в многих и в самых главных местах. Каждый день был уникальным, непохожим на другой. Отдохнули душой и телом. Как важно, чтобы гид был таким замечательным, открытым человеком! Обязательно поеду в твои туры еще и буду советовать всем своим близким. Успехов тебе,Катя! Твои туры должны быть самыми востребованными авторскими турами! (я уверенна, так и будет) С благодарностью твой покорный турист ❤