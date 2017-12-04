Встречаем Новый 2021 год в Турции

Встречаем Новый 2021 год в Турции — чем там можно заняться + цены на туры

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Многие любят отдыхать в Турции, но не все знают, что эта страна в зимнее время не менее привлекательна, чем летом. Конечно, море в это время уже достаточно прохладное, но солнечного тепла хватает для того, чтобы получить красивый и ровный загар (зимой средняя температура в Турции составляет около 16 градусов тепла).

Если вам нравятся горнолыжные курорты Европы, но хочется немного сэкономить на зимнем отдыхе, то вы также можете смело приезжать в Турцию. Современные турецкие горнолыжные курорты Паландокен и Улудаг составят конкуренцию известным курортам европейских стран.

Зимний отдых в Турции идеально подходит и тем людям, кто любит делать себе и своим родным и друзьям подарки. Зимой здесь время традиционных праздничных распродаж, поэтому подарки на Новый год и Рождество всем будут обеспечены. К тому же, на самом известном рынке в Стамбуле, называющемся Гранд базар, находится огромное количество различных магазинов и торговых рядов. Здесь можно приобрести все, что душе угодно (от великолепных турецких ковров до небольших сувениров). А если еще и не забыть поторговаться (практически все продавцы здесь неплохо владеют русским языком), то любые подарки обойдутся в несколько раз дешевле.

Несмотря на то, что цены на отдых в Турции зимой практически в 2-3 раза ниже, чем летом, именно на Новый год здесь все услуги дорожают. Но это все равно дешевле, чем встречать Новый год в Европе. При этом здесь вам обязательно будет обеспечен самый высокий уровень комфорта, море радости и удовольствия.

Во всех ресторанах Турции предусмотрены интересные развлекательные шоу-программы, среди которых вы обязательно найдете то, что понравится именно вам.

Если же вы захотите остаться в новогоднюю ночь в отеле, то и здесь скучать вам не придется. Современные турецкие отели имеют большой спектр услуг (как платных, так и бесплатных), в которые входят крытые бассейны с подогревающейся водой и традиционные турецкие бани.

Обязательно запланируйте свой отдых на Новый Год в Турции. Причем отдыхать здесь в это время можно всей семьей - это будет по-настоящему яркий и живой праздник. Вы сможете доставить много радости себе и своим близким, проведя Новый год в этой гостеприимной стране.

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