5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите известные исторические достопримечательности и тайные уголки Стамбула, насладитесь его завораживающими видами с лучших смотровых площадок и ощутите восточный колорит на Египетском базаре. Я помогу раскрыть характер этого удивительного города и расскажу о нем самое интересное!
Описание экскурсии
Многоликий Стамбул
Вас ждет погружение в мир Европы и Азии, прошлых веков и современности. В программе экскурсии:
- Мечеть Сулеймание — символ Золотого века Стамбула. Вы рассмотрите гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуетесь чудесным видом с обзорной площадки.
- Египетский базар — вам надолго запомнится этот колоритный восточный рынок с терпким ароматом приправ, специй и сладостей.
- Церковь Святой Троицы — действующий греческий православный храм. Вы узнаете о его архитектуре, несвойственной стамбульским церквям, и ощутите атмосферу покоя среди шумного мегаполиса.
- Галатская башня — одно из старейших сооружений города. Здесь я расскажу о полете над Босфором «турецкого Икара».
- Пешеходная улица Истикляль — местный Арбат, гуляя по которому вы увидите католические храмы, ночные клубы, музеи, кинотеатры, старинный лицей, башню Османской империи и красный исторический трамвай.
- Церковь Святого Антония Падуанского — самая большая католическая церковь в Стамбуле, поражающая величием и красотой.
- Прогулка по Босфору — вы рассмотрите культовые достопримечательности с нового ракурса и насладитесь панорамным видом на город.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Гид будет с вами на протяжении всей экскурсии, в том числе внутри объектов
- По запросу я могу организовать для вас трансфер из аэропорта и обратно. Детали уточняйте в личном сообщении
- Прогулка по Босфору проходит на городском кораблике, где будут другие люди. Индивидуальная прогулка возможна по предварительному запросу
- Обратите внимание: в воскресенье Гранд-базар не работает
Что входит в стоимость, а что — нет
- Входные билеты и общественный транспорт не включены: Галатская Башня — 750 лир/взрослые, детям до 5 лет бесплатно; паром по Босфору — 25-50 лир
- Экскурсию можно провести на автомобиле Мерседес Vito. Доплата — €180 (предоплата — €80).
- По желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе и обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 10423 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 207 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы в восторге. Экскурсовод Бахар очаровала нас. Прогулка просто замечательная и познавательная. Спасибо
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А
Нам повезло, нашим гидом была Дурия.
Заранее списались, нас встретила в морском порту в назначенное время. Маршрут экскурсии сформировали с учётом наших двух маленьких детей 4-х и 6-ти лет. Передвигались на
Заранее списались, нас встретила в морском порту в назначенное время. Маршрут экскурсии сформировали с учётом наших двух маленьких детей 4-х и 6-ти лет. Передвигались на
+1
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На экскурсии были 18.03.24, цель была - ознакомиться со Стамбулом, чтобы потом самим самостоятельно уверенно путешествовать по нему. Гид - Дурия, приятная доброжелательная девушка, увлекла нас историей города и местных
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Мы впервые были в Стамбуле, экскурсовод Диана, очаровательная, молодая девушка, провела восхитительную экскурсию. Мы с мужем возрастные, она постаралась реализовать все наши пожелания. Кроме великолепной экскурсии в конце она отвела
+2
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Очень классный Гид Наргиз,мы брали две индивидуальные экскурсии с ней два дня подряд❤️Научила как пользоваться транспортом,как до куда доехать,скинула геолокации,рассказала где и что вкуснее поесть,очень интересная подача материала с душой
+2
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Здравствуйте🙌🏼 Мы с супругом очень давно хотели попасть в Стамбул. Решила сделать ему сюрприз на день рождения.)Поэтому готовится к путешествию я начала заранее, забронировала отель в историческом центре Стамбула, ознакомилась
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