5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отличная экскурсия! Я в первый раз в Стамбуле и благодаря нашему гиду влюбилась в город с первого взгляда. Маршрут построен так, что за день можно побывать сразу в старом и новом городе, увидеть основные достопримечательности, окунуться в атмосферу города. Наш гид прекрасно владел иныормацией, отвечал на все вопросы, учитывал наше настроение и делал необходимые перерывы. Экскурсия действительно очень насыщенная, ходить придётся много и не всегда по ровной поверхности, поэтому детям и пожилым людям будет сложновато, но если быть готовым к этому то все будет очень интересно