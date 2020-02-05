5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Турция без паранджи: ешь, молись, люби
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул многогранен, каждый его район обладает своим неповторимым ритмом, ароматом и цветом. Чтобы почувствовать особую колоритную атмосферу города, мы переместимся в малоизученную Азиатскую часть города, обладающую притягательным флером богемности и загадочности. Ленивый и гедонистический стиль местной жизни окутает вас уютом так сильно, что вы не захотите возвращаться в отель на Европейком берегу.