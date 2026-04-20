5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Чарующий Стамбул

Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Вы посетите известные исторические достопримечательности и тайные уголки Стамбула, насладитесь его завораживающими видами с лучших смотровых площадок и ощутите восточный колорит на Египетском базаре. Я помогу раскрыть характер этого удивительного города и расскажу о нем самое интересное!
5
207 отзывов
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул

Описание экскурсии

Многоликий Стамбул

Вас ждет погружение в мир Европы и Азии, прошлых веков и современности. В программе экскурсии:

  • Мечеть Сулеймание — символ Золотого века Стамбула. Вы рассмотрите гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуетесь чудесным видом с обзорной площадки.
  • Египетский базар — вам надолго запомнится этот колоритный восточный рынок с терпким ароматом приправ, специй и сладостей.
  • Церковь Святой Троицы — действующий греческий православный храм. Вы узнаете о его архитектуре, несвойственной стамбульским церквям, и ощутите атмосферу покоя среди шумного мегаполиса.
  • Галатская башня — одно из старейших сооружений города. Здесь я расскажу о полете над Босфором «турецкого Икара».
  • Пешеходная улица Истикляль — местный Арбат, гуляя по которому вы увидите католические храмы, ночные клубы, музеи, кинотеатры, старинный лицей, башню Османской империи и красный исторический трамвай.
  • Церковь Святого Антония Падуанского — самая большая католическая церковь в Стамбуле, поражающая величием и красотой.
  • Прогулка по Босфору — вы рассмотрите культовые достопримечательности с нового ракурса и насладитесь панорамным видом на город.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Гид будет с вами на протяжении всей экскурсии, в том числе внутри объектов
  • По запросу я могу организовать для вас трансфер из аэропорта и обратно. Детали уточняйте в личном сообщении
  • Прогулка по Босфору проходит на городском кораблике, где будут другие люди. Индивидуальная прогулка возможна по предварительному запросу
  • Обратите внимание: в воскресенье Гранд-базар не работает

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты и общественный транспорт не включены: Галатская Башня — 750 лир/взрослые, детям до 5 лет бесплатно; паром по Босфору — 25-50 лир
  • Экскурсию можно провести на автомобиле Мерседес Vito. Доплата — €180 (предоплата — €80).
  • По желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе и обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 10423 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 207 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
9
3
3
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2
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1
Marina
Мы в восторге. Экскурсовод Бахар очаровала нас. Прогулка просто замечательная и познавательная. Спасибо
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А
Нам повезло, нашим гидом была Дурия.
Заранее списались, нас встретила в морском порту в назначенное время. Маршрут экскурсии сформировали с учётом наших двух маленьких детей 4-х и 6-ти лет. Передвигались на
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трамвае, пешком и на такси.
Дурия показала нам настоящий Стамбул: один из главных старинных Турецких базаров, Мечети, рынок специй, катались на старинном трамвае, пробовали местные блюда. Стамбул влюбляет в себя и время пролетает быстро.
Отдельные слова благодарности нашему гиду Дурие, знает подробно историю, достопримечательности, отдельные факты, особенности и быт Страны и все это сопровождается лучшим сервисом:
Позаботилась о билетах на трамвай для нас, показала обменник с лучшим курсом, купили сувениры по хорошей цене, приобрели необыкновенно вкусные турецкие сладости, ловила нам такси, в какой-то момент даже несла на руках уставших детей, обедали в шикарных видовых заведениях.
Обязательно вернёмся в Стамбул и ещё не раз закажем экскурсию с гидом!

Нам повезло, нашим гидом была Дурия.
Нам повезло, нашим гидом была Дурия.
Нам повезло, нашим гидом была Дурия.
Нам повезло, нашим гидом была Дурия.
Нам повезло, нашим гидом была Дурия.
Нам повезло, нашим гидом была Дурия.
Нам повезло, нашим гидом была Дурия.
Нам повезло, нашим гидом была Дурия.+1
Нам повезло, нашим гидом была Дурия.
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Ирина
На экскурсии были 18.03.24, цель была - ознакомиться со Стамбулом, чтобы потом самим самостоятельно уверенно путешествовать по нему. Гид - Дурия, приятная доброжелательная девушка, увлекла нас историей города и местных
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достопримечательностей, время прошло незаметно. Прошли по заявленному маршруту, было интересно и взрослым и ребенку. Двигались динамично, ходили пешком, ездили на красном трамвайчике по улице Истикляль, на пароме в азиатскую часть Стамбула, на обычном трамвае, часть пути проехали на такси. Посетили кафе с видом на Галатскую башню, где готовят очень вкусный чизкейк, самый вкусный, из тех, что мы пробовали! Дурия помогла нам приобрести местную дорожную карту, она действует на все виды транспорта: трамвай, паром, метро, фуникулер, что очень удобно (оценили впоследствии). Также огромное спасибо за все рекомендации и ссылки на интересные и вкусные места в Стамбуле, мы по ним так и ходили все оставшиеся 5 дней. Мы были довольны экскурсией. Первый день в Стамбуле прошел отлично! Рекомендую!

На экскурсии были 18.03.24, цель была - ознакомиться со Стамбулом, чтобы потом самим самостоятельно уверенно путешествовать
На экскурсии были 18.03.24, цель была - ознакомиться со Стамбулом, чтобы потом самим самостоятельно уверенно путешествовать
На экскурсии были 18.03.24, цель была - ознакомиться со Стамбулом, чтобы потом самим самостоятельно уверенно путешествовать
На экскурсии были 18.03.24, цель была - ознакомиться со Стамбулом, чтобы потом самим самостоятельно уверенно путешествовать
На экскурсии были 18.03.24, цель была - ознакомиться со Стамбулом, чтобы потом самим самостоятельно уверенно путешествовать
На экскурсии были 18.03.24, цель была - ознакомиться со Стамбулом, чтобы потом самим самостоятельно уверенно путешествовать
На экскурсии были 18.03.24, цель была - ознакомиться со Стамбулом, чтобы потом самим самостоятельно уверенно путешествовать
На экскурсии были 18.03.24, цель была - ознакомиться со Стамбулом, чтобы потом самим самостоятельно уверенно путешествовать
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Антонина
Мы впервые были в Стамбуле, экскурсовод Диана, очаровательная, молодая девушка, провела восхитительную экскурсию. Мы с мужем возрастные, она постаралась реализовать все наши пожелания. Кроме великолепной экскурсии в конце она отвела
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нас на рыбный рынок, где мы купили Омаров и нам их тут же приготовили. Это был настолько запоминающийся день. Благодаря Диане в нас получилось огромное количество эксклюзивных фото. Она договорилась с водителем трамвая и я одна проехала по кольцу получив массу незабываемых впечатлений. Огромное спасибо Диане. Я не забуду этот супер день. Фото сделаны Дианой.

Мы впервые были в Стамбуле, экскурсовод Диана, очаровательная, молодая девушка, провела восхитительную экскурсию. Мы с мужем
Мы впервые были в Стамбуле, экскурсовод Диана, очаровательная, молодая девушка, провела восхитительную экскурсию. Мы с мужем
Мы впервые были в Стамбуле, экскурсовод Диана, очаровательная, молодая девушка, провела восхитительную экскурсию. Мы с мужем
Мы впервые были в Стамбуле, экскурсовод Диана, очаровательная, молодая девушка, провела восхитительную экскурсию. Мы с мужем
Мы впервые были в Стамбуле, экскурсовод Диана, очаровательная, молодая девушка, провела восхитительную экскурсию. Мы с мужем
Мы впервые были в Стамбуле, экскурсовод Диана, очаровательная, молодая девушка, провела восхитительную экскурсию. Мы с мужем
Мы впервые были в Стамбуле, экскурсовод Диана, очаровательная, молодая девушка, провела восхитительную экскурсию. Мы с мужем
Мы впервые были в Стамбуле, экскурсовод Диана, очаровательная, молодая девушка, провела восхитительную экскурсию. Мы с мужем+2
Мы впервые были в Стамбуле, экскурсовод Диана, очаровательная, молодая девушка, провела восхитительную экскурсию. Мы с мужем
Мы впервые были в Стамбуле, экскурсовод Диана, очаровательная, молодая девушка, провела восхитительную экскурсию. Мы с мужем
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Ирина
Очень классный Гид Наргиз,мы брали две индивидуальные экскурсии с ней два дня подряд❤️Научила как пользоваться транспортом,как до куда доехать,скинула геолокации,рассказала где и что вкуснее поесть,очень интересная подача материала с душой
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и любовью … будет с вами на связи как до экскурсии,так и после,мы попали на праздник главный мусульман и проезд для местных был бесплатный,Наргиз на несколько дней дала нам карту свою транспортную и мы Бесплатно передвигались по городу,скажет где что купить дешевле и вкуснее 👌🏻Вробщем влюбила в без того прекрасный Стамбул ❤️

Очень классный Гид Наргиз,мы брали две индивидуальные экскурсии с ней два дня подряд❤️Научила как пользоваться транспортом,как
Очень классный Гид Наргиз,мы брали две индивидуальные экскурсии с ней два дня подряд❤️Научила как пользоваться транспортом,как
Очень классный Гид Наргиз,мы брали две индивидуальные экскурсии с ней два дня подряд❤️Научила как пользоваться транспортом,как
Очень классный Гид Наргиз,мы брали две индивидуальные экскурсии с ней два дня подряд❤️Научила как пользоваться транспортом,как
Очень классный Гид Наргиз,мы брали две индивидуальные экскурсии с ней два дня подряд❤️Научила как пользоваться транспортом,как
Очень классный Гид Наргиз,мы брали две индивидуальные экскурсии с ней два дня подряд❤️Научила как пользоваться транспортом,как
Очень классный Гид Наргиз,мы брали две индивидуальные экскурсии с ней два дня подряд❤️Научила как пользоваться транспортом,как
Очень классный Гид Наргиз,мы брали две индивидуальные экскурсии с ней два дня подряд❤️Научила как пользоваться транспортом,как+2
Очень классный Гид Наргиз,мы брали две индивидуальные экскурсии с ней два дня подряд❤️Научила как пользоваться транспортом,как
Очень классный Гид Наргиз,мы брали две индивидуальные экскурсии с ней два дня подряд❤️Научила как пользоваться транспортом,как
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Олеся
Здравствуйте🙌🏼 Мы с супругом очень давно хотели попасть в Стамбул. Решила сделать ему сюрприз на день рождения.)Поэтому готовится к путешествию я начала заранее, забронировала отель в историческом центре Стамбула, ознакомилась
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с картой ресторанов и зашла на сайт, прочитать про гидов!)
Меня привлекли положительные оценки и нестандартный подход, решила заказать экскурсию и не прогадала. Нашим Гидом оказался замечательный человек, по имени Тахир, человек на 100% процентов из 100, делает свою работу👏🏻Мы ездили с маленькой дочкой и Тахир так заботливо нам,помогал катил коляску, нашёл конект с ребёнком,что тоже не мало важно.
Нам было легко и непринуждённо общаться, а история и маршрут выстроены таким образом,чтобы туристы просто влюбились в этот чудесный город раз и навсегда, Тахир,благодарим Вас,Вы со душой подходите к своему делу, мы точно будем рекомендовать Вас друзьям,знакомым, которые соберутся посетить удивительный,многогранный Стамбул❤️

Здравствуйте🙌🏼 Мы с супругом очень давно хотели попасть в Стамбул. Решила сделать ему сюрприз на день
Здравствуйте🙌🏼 Мы с супругом очень давно хотели попасть в Стамбул. Решила сделать ему сюрприз на день
Здравствуйте🙌🏼 Мы с супругом очень давно хотели попасть в Стамбул. Решила сделать ему сюрприз на день
Здравствуйте🙌🏼 Мы с супругом очень давно хотели попасть в Стамбул. Решила сделать ему сюрприз на день
Здравствуйте🙌🏼 Мы с супругом очень давно хотели попасть в Стамбул. Решила сделать ему сюрприз на день
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