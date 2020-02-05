5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии

Михаил
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Михаил – экскурсионное агентство
Вы посетите известные исторические достопримечательности и тайные уголки Стамбула, насладитесь его завораживающими видами с лучших смотровых площадок и ощутите восточный колорит на Египетском базаре.

Я помогу раскрыть характер этого удивительного города и расскажу о нем самое интересное!
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул

Что вас ожидает

Многоликий Стамбул
Вас ждет погружение в мир Европы и Азии, прошлых веков и современности. В программе экскурсии:

  • Мечеть Сулеймание — символ Золотого века Стамбула. Вы рассмотрите гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуетесь чудесным видом с обзорной площадки.
  • Египетский базар — вам надолго запомнится этот колоритный восточный рынок с терпким ароматом приправ, специй и сладостей.
  • Мечеть Чамлыджа — вы узнаете, кто заложил ее первый камень, и оцените, как тонко архитекторам удалось соединить в конструкции мечети классические и современные элементы .
  • Галатская башня — одно из старейших сооружений города. Здесь я расскажу о полете над Босфором «турецкого Икара».
  • Пешеходная улица Истикляль — местный Арбат, гуляя по которому вы увидите католические храмы, ночные клубы, музеи, кинотеатры, старинный лицей, башню Османской империи и красный исторический трамвай.
  • Церковь Святого Антония Падуанского — самая большая католическая церковь в Стамбуле, поражающая величием и красотой.
  • Прогулка по Босфору — вы рассмотрите культовые достопримечательности с нового ракурса и насладитесь панорамным видом на город.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу я могу организовать для вас трансфер из аэропорта и обратно. Детали уточняйте в личном сообщении.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты и общественный транспорт не включены: Галатская Башня — 45 лир/взрослые, детям до 5 лет бесплатно; паром по Босфору — 25-50 лир
  • По желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе и обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул
Чарующий Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю агентство, в котором работают только влюблённые в Турцию гиды. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делают все, чтобы Стамбул действительно вам понравился!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Замечательная экскурсия. Обаятельный, отзывчивый, пунктуальный, знающий гид Сабри! В последний день пребывания в Стамбуле увидели все, что пока "оставалось за кадром". В результате получили максимально полное представление о городе.
13 января 2020
Отличный гид Сабри, замечательная экскурсия, интересная подача информации, помощь в самых разных вопросах. Спасибо
6 января 2020
Экскурсия Чарующий Стамбул очаровала.все было прекрасно :истории про город,много информации про особенности восточного города.С хорошо информированными гидами и экскурсия пролетает незаметно.Много полезной информации получали в ходе экскурсии,где вкусно поесть,где купить качественные вещи и продукты.Мы довольны и индивидуальным подходом к нам ,экскурсантам.Огромное спасибо!
5 января 2020
Отличная экскурсия! Я в первый раз в Стамбуле и благодаря нашему гиду влюбилась в город с первого взгляда. Маршрут построен так, что за день можно побывать сразу в старом и новом городе, увидеть основные достопримечательности, окунуться в атмосферу города. Наш гид прекрасно владел иныормацией, отвечал на все вопросы, учитывал наше настроение и делал необходимые перерывы. Экскурсия действительно очень насыщенная, ходить придётся много и не всегда по ровной поверхности, поэтому детям и пожилым людям будет сложновато, но если быть готовым к этому то все будет очень интересно
3 января 2020
Нашим экскурсоводом был Сабри. Ответственный , внимательный , умеющий заинтересовать Вас , приятный в общении молодой человек. Были учтены все наши пожелания по маршруту . И несмотря на дождь , который шёл весь день, маршрут был построен грамотно , мы не устали и остались довольны . Прогулка с Сабри, который стал нам другом , была прекрасна.
Мы благодарим вашу компанию за хорошую организацию и за вашего экскурсовода .

Михаил проводит ещё 2 экскурсии

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