5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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достопримечательностей, время прошло незаметно. Прошли по заявленному маршруту, было интересно и взрослым и ребенку. Двигались динамично, ходили пешком, ездили на красном трамвайчике по улице Истикляль, на пароме в азиатскую часть Стамбула, на обычном трамвае, часть пути проехали на такси. Посетили кафе с видом на Галатскую башню, где готовят очень вкусный чизкейк, самый вкусный, из тех, что мы пробовали! Дурия помогла нам приобрести местную дорожную карту, она действует на все виды транспорта: трамвай, паром, метро, фуникулер, что очень удобно (оценили впоследствии). Также огромное спасибо за все рекомендации и ссылки на интересные и вкусные места в Стамбуле, мы по ним так и ходили все оставшиеся 5 дней. Мы были довольны экскурсией. Первый день в Стамбуле прошел отлично! Рекомендую!