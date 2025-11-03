Откройте для себя сердце древнего Востока — Бухару, где каждый кирпич хранит вековую мудрость.
Вас ждёт погружение в подлинную атмосферу восточных базаров, ремесленных мастерских и медресе, где до сих пор звучит эхо шелкового пути.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВ этой экскурсии вы откроете Бухару как центр науки и просвещения. Здесь творили великие умы Востока — их труды по философии, медицине и астрономии до сих пор изучают по всему миру. Мы пройдём по улицам, где рождались идеи, опередившие своё время, и прикоснёмся к наследию, прославившему этот город на века. В программе:
- Ансамбль Ляби-Хауз — одна из центральных площадей города, настоящий оазис посреди старинных кварталов. Этот архитектурный ансамбль, возведённый в XVI–XVII веках, очаровывает гармонией восточной архитектуры и умиротворяющей атмосферой;
- Еврейский квартал — мы заглянем в дом богатого бухарского еврея, которому более 400 лет. Уникальная возможность прикоснуться к жизни и традициям древней еврейской общины, некогда игравшей важную роль в истории города;
- Торговые купола — три из пяти сохранившихся до наших дней крупных средневековых базаров XVI века. Здесь по-прежнему витает дух древней торговли: ковры, ткани, ювелирные изделия и ароматы специй;
- Мечеть Магоки-Аттари — одна из древнейших мечетей Бухары, построенная ещё до монгольского нашествия. Её уникальная архитектура рассказывает о религиозной и культурной многослойности города;
- Ансамбль Кош-Медресе — выдающийся образец декоративного и художественного мастерства. Два медресе, расположенные друг напротив друга, создают редкий по красоте архитектурный диалог;
- Ансамбль Пои-Калян — настоящая жемчужина Бухары. В его составе — знаменитый минарет Калян, величественная мечеть и единственное действующее медресе XVI века. Здесь особенно ощущается масштаб и духовная сила города;
- Ансамбль Боло-Хауз — расположен на Регистане Бухары. Он включает в себя мечеть с изящными резными колоннами, минарет и хауз — водоём, в котором отражаются силуэты древних зданий;
• Также можем посетить Чашма-Аюб и мавзолей Исмаила Самани, если позволит время. Важная информация:
- Посещение некоторых мечетей и медресе на маршруте оплачивается отдельно — вход составляет от 3 до 4 долларов. Эти средства направляются на сохранение архитектурных памятников;
- Так как в программе предусмотрены визиты в действующие мечети и религиозные учреждения, одежда должна быть скромной. Женщинам рекомендуется закрывать плечи и колени, иметь с собой платок. Мужчинам желательно избегать шорт и маек;
- Важно учесть: по личным причинам не могу фотографировать, если просит женщина или она случайно попадает в кадр. Съёмка мужчин возможна.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Посещение некоторых мечетей и медресе на маршруте оплачивается отдельно - вход составляет от 3 до 4 долларов.
Где начинаем и завершаем?
Начало: QCFC+686 Ансамбль Лаби Хавуз, Divan-Beghi, Bukhara
Завершение: Мавзолей Исмаила Самани
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
3 ноя 2025
Интересно, познавательно.
Д
Денис
31 окт 2025
Увлекательная экскурсия по Бухаре. Азамат очень хорошо знает как город, так и его историю. Кроме этого, с удовольствием отвечал и на сопутствующие вопросы. Рекомендую.
Н
Никита
31 окт 2025
Интересная экскурсия, эрудированный и компетентный гид
О
Ольга
26 окт 2025
Мы увидели все,что анонсировалось в программе. Даже, может быть, больше. Азамат -начитанный, интеллигентный гид. Спокойный, негромкий, терпеливый. Способен разговаривать на любые темы.
Т
Тамара
23 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид Азамат прекрасно владеет русским языком, рассказывал увлекательно, ответил на все вопросы, показал даже больше, чем было запланировано. Остались довольны, рекомендуем!
В
Вера
20 окт 2025
Отличная экскурсия, большое спасибо Азамату!
О
Олег
2 окт 2025
А
Александр
9 сен 2025
А
Александр
3 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Азамат -великолепный гид. С ним легенды старого города оживают. 3 часа пролетели незаметно. Всем рекомендую!
Н
Никита
31 авг 2025
Спасибо большое Азамату за эту прекрасную экскурсию! Мы встретились у Лаби Ховуз и в течение следующих трех часов ходили по местным медресе, торговым куполам, мавзолеям и т. д. Азамат интересно
И
Ирина
12 авг 2025
Брали у Азамата пешую экскурсию по Бухаре. Остались безумно довольны! Азамат владеет русским языком на отличном уровне, говорит грамотно и правильно. Прекрасно знает историю своего города. Он провел нас по
