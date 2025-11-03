читать дальше

всем интересным и значимым местам, все подробно рассказал и показал. Даже волновался за нас, что можем плохо перенести жару, предлагал посидеть в теночке и передохнуть. Очень начитанный и воспитанный молодой человек! Также хочется отметить, что Азамат не заводил нас специально на платные объекты, как делают многие гиды, получающие от этого свой процент! В конце экскурсии мы попросили посоветовать место, где можно перекусить, он нас проводил. Мы поели вкусно, недорого и с отличным уровнем сервиса. Если планируете поездку в Бухару, однозначно рекомендуем Азамата!