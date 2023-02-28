В Узбекистане без плова не обходится ни одно событие. Это главное и самое любимое блюдо местной кухни. Вы найдете для него правильные продукты на восточном рынке и узнаете, кто такой ошпаз.
Посетите национальный дом местной семьи и под чутким руководством сделаете настоящий бухарский традиционный плов.
Посетите национальный дом местной семьи и под чутким руководством сделаете настоящий бухарский традиционный плов.
Описание мастер-класса
Мастер-класс и душевное застолье
Мы пройдем по лавкам колоритного восточного базара. Выберем подходящий рис, поторгуемся, купим свежайшую говядину, определимся с комбинацией специй и захватим традиционные лепешки из тандыра. А затем отправимся в центр Старого города, где в местном доме нас будет ждать горячий чай. Там же, на тапчане в уютном дворике, мы приготовим под чутким руководством ароматный плов. В завершение насладимся результатом в аутентичной атмосфере древней Бухары.
Организационные детали
- В стоимость включены: покупка ингредиентов для плова, чаепитие, кулинарный мастер-класс, памятный сертификат
- Такси от рынка до места проведения мастер-класса оплачивается дополнительно (около 1,5$)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равшан — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1979 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Равшан, я работаю гидом с 2013 года. Будучи внуком знаменитого археолога Средней Азии — Мусы Саиджанова, я преподнесу вам колорит, историю и жизнь Бухары в ее истинном, неповторимом многообразии. С радостью поделюсь с вами знаниями и тайнами, переданными мне из первых уст от людей, стоявших у истоков восстановления древнего города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Великолепный мастер-класс! Закупили с Равшаном продукты на местном рынке, отдельное восхищение торговцу специями - колдун и волшебник! Сам процесс приготовления плова прошел быстро и незаметно благодаря интересным рассказам и нашему
Вам был полезен этот отзыв?
Highly recommended! Познакомиться со страной, ее культурой и бытом можно не только посещая достопримечательности, но и выбрав кулинарный мастер-класс. Равшан - замечательный рассказчик, с ним легко и комфортно. Диля, хозяйка чайханы, вместе с Равшанам максимально гостеприимны. Плов получился очень вкусным. Выбор продуктов на рынке, приготовление - очень интересно 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Это хорошая истороия после экскурсий по городу, Медресе и тд. Представьте, что вы готовите плов в центре города в кафешке рядом с мечетью. Необыкновенно вкусно Только один watch out - если захотите выпить в процессе приготовления плова или во время его поглощения - это место без алкоголя. Рецепт с собой забрала - планируем сделать по нему плов и пригласить гостей
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Заказала этот тур в подарок друзьям, приехавшим в Бухару, и получилось просто супер! Семья (папа, мама и годовалый малыш) были рады приключению, теперь полны знаний и энтузиазма готовить плов дома. От общения с Равшаном у меня остались прекрасные впечаатления - была в полной уверенности, что все порйдет хорошо. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо за замечательный мастер класс Диле! Вечер прошел в непринужденной обстановке, было ощущение, что пришел в гости к очень хорошим знакомым и готовишь с ними, параллельно Диля много рассказывала про традиции и обычаи страны, всем было оч интересно.
Накормили нас от души!
Накормили нас от души!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо Равшан!
Получилось очень зажигательно и интересно!
Получилось очень зажигательно и интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии на «Кулинарный мастер-класс «Готовим бухарский плов!»»
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс в Бухаре: плов Авиценны и домашние бичаки
Побывать в бухарском доме и приготовить традиционные блюда своими руками
Начало: В жилом районе Старой Бухары
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$35 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
от $110 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс «Картина в восточном стиле» на холсте или глине
Знакомство с богатой культурой Бухары через творчество
Начало: Возле мечети Пиридастгир
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
10 авг в 11:00
$26 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Восточная красавица Бухара
Путешествие в Бухару - это встреча с историей и культурой Востока. Прогулка по старинным улочкам, посещение медресе и мечетей подарят незабываемые впечатления
Начало: В центре Бухары
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 5 чел.
от $140 за группу