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А Анна читать дальше уменьшить непосредственному участию - от нарезки мяса и овощей до выкладывания плова на блюдо. Повар Диля - наша любовь, теперь хотим с ней готовить самсу, манты и всё на свете. Ну и, конечно же, плов получился на славу, теперь попробуем повторить у себя дома.

Особо хочется отметить деликатность, интеллигентность, чувство юмора Равшана, а так же его красивый, богатый, правильно поставленный русский язык - не каждый русский так умеет излагать мысли. И большое спасибо Равшану за видеосъемку - грамотный монтаж, ракурсы!

Обязательно приедем снова! Великолепный мастер-класс! Закупили с Равшаном продукты на местном рынке, отдельное восхищение торговцу специями - колдун и волшебник! Сам процесс приготовления плова прошел быстро и незаметно благодаря интересным рассказам и нашему Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алена Highly recommended! Познакомиться со страной, ее культурой и бытом можно не только посещая достопримечательности, но и выбрав кулинарный мастер-класс. Равшан - замечательный рассказчик, с ним легко и комфортно. Диля, хозяйка чайханы, вместе с Равшанам максимально гостеприимны. Плов получился очень вкусным. Выбор продуктов на рынке, приготовление - очень интересно 😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Маргарита Это хорошая истороия после экскурсий по городу, Медресе и тд. Представьте, что вы готовите плов в центре города в кафешке рядом с мечетью. Необыкновенно вкусно Только один watch out - если захотите выпить в процессе приготовления плова или во время его поглощения - это место без алкоголя. Рецепт с собой забрала - планируем сделать по нему плов и пригласить гостей Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Заказала этот тур в подарок друзьям, приехавшим в Бухару, и получилось просто супер! Семья (папа, мама и годовалый малыш) были рады приключению, теперь полны знаний и энтузиазма готовить плов дома. От общения с Равшаном у меня остались прекрасные впечаатления - была в полной уверенности, что все порйдет хорошо. Большое спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Спасибо за замечательный мастер класс Диле! Вечер прошел в непринужденной обстановке, было ощущение, что пришел в гости к очень хорошим знакомым и готовишь с ними, параллельно Диля много рассказывала про традиции и обычаи страны, всем было оч интересно.

Накормили нас от души! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет