Прогулка по древней Бухаре

Почувствуйте себя героем из сказочного цикла «Тысяча и одна ночь» , прогуливаясь по древней Бухаре,...

Почувствуйте себя героем из сказочного цикла «Тысяча и одна ночь», прогуливаясь по древней Бухаре, где до сих пор сохранились памятники и архитектурные шедевры с IX в. до XX в. н. э.
Прогулка по древней Бухаре
Прогулка по древней Бухаре
Прогулка по древней Бухаре
Прогулка по древней Бухаре
Прогулка по древней Бухаре

Что вы увидите 🤩

  • мавзолей Саманидов
  • мечеть Боло Хавз
  • крепость Арк
  • архитектурный ансамбль Пои Калон
  • торговые купола XVI века
  • мастерские ремесленников
  • мечеть Магоки Аттари
  • архитектурный ансамбль Лаби Хавз
  • еврейский квартал и один из традиционных домов

Что вас ожидает:

  • Золотые минареты, голубые купола, крепость Арк — резиденция правителей и красота ручных изделий привлекают ваше внимание своим восточным колоритом. Прогулка в Еврейском квартале подарит вам ощущение гостеприимности местных жителей, а красота интерьера местных домов— знак духовной красоты местного народа.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Входные билеты
$117

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида и комфортабельный транспорт
  • входные билеты по тур программе.
Что не входит
  • еда
  • оплата за фото и видео съёмки (15$)
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Нилуфар Н.
Нилуфар Н.
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