Золотые минареты, голубые купола, крепость Арк — резиденция правителей и красота ручных изделий привлекают ваше внимание своим восточным колоритом. Прогулка в Еврейском квартале подарит вам ощущение гостеприимности местных жителей, а красота интерьера местных домов— знак духовной красоты местного народа.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Входные билеты
$117
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида и комфортабельный транспорт
входные билеты по тур программе.
Что не входит
еда
оплата за фото и видео съёмки (15$)
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.