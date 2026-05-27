Бухара будто сошла со страниц сказки. Кажется, что вот-вот по улочкам пронесётся ковёр-самолёт, а на базаре найдётся лампа Алладина. Приглашаем и вас стать героями волшебной истории. Вы увидите минареты, медресе и мечети. Заглянете в аутентичный еврейский квартал, мастерскую кукол и дом купца. А ещё услышите местные легенды, познакомитесь с жизнью и бытом бухарцев.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ансамбль Ляби-Хауз — одну из самых известных площадей Бухары.
- Старый город — музей под открытым небом, куда входят минарет Калян, медресе Улугбека и торговые купола.
- Еврейский квартал — здесь сохранились жилые дома с дворами-айванами и действующая синагога.
- Музей-мастерскую с богатой коллекцией театральных узбекских кукол.
- Дом-музей богатого горожанина 19 века, где воссоздан быт зажиточного бухарца.
- Караван-сарай — постоялые дворцы, в которых во времена Великого Шёлкового пути останавливались купцы.
- Крытые базары — здесь пахнет пряностями, продаются сувениры, фрукты и сладости.
- Хаммам — в средние века в нём собирались не только для мытья, но и для общения.
- Мечеть Магоки-Аттори — древнейшую в городе.
- Медресе Улугбека и Абдулазизхана — религиозные учебные заведения.
- Ансамбль Пои-Калян — состоит из минарета Калян, мечети Калян и медресе Мири Араб.
Вы узнаете:
- как протекала местная жизнь до начала 20 века и какие важные исторические события повлияли на Бухару.
- почему этноним бухарские евреи так распространён в Средней Азии.
Организационные детали
- Экскурсия пешая, все объекты осматриваем снаружи.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ансамбля Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:30, в пятницу в 09:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирадж — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 1997 туристов
Я родился в старом квартале Бухары. В детстве играл в футбол возле древнего минарета, ходил в школу по старым узким улочкам, и это было привычным делом. Как коренной житель, который
