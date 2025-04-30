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1 чел. По популярности 3 часа 1 отзыв Мини-группа до 3 чел. Экскурсия по загородной Бухаре Познакомьтесь с богатой историей Бухары за три часа. Мавзолей Чашмаи-Аюб, памятник И. Самани и летняя резиденция эмиров ждут вас Начало: Памятник Исмаила Самани Расписание: С понедельника по пятницу с 09:00 до 1800. $31 за человека 2 часа Групповая до 20 чел. Групповая экскурсия по Бухаре - звёздному оазису Востока Начало: Кафе Halva, торговый купол Токи-Саррофон Расписание: Ежедневно в 10:00 $20 за человека 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Многранная Бухара Начало: На площади Ляби Хауз Расписание: По договоренности $70 за всё до 6 чел. 4 часа Индивидуальная до 10 чел. Бухарские улочки: история, искусство, душа Прогулка по старинным улочкам Бухары - это путешествие во времени. Узнайте, как живут ремесленники и насладитесь настоящим узбекским чаем Начало: Торговый купол Токи Саррофон Расписание: По договоренности $105 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Бухары Последние отзывы на экскурсии Ж Жанна Экскурсия по загородной Бухаре Интересно прошла экскурсия по загородной Бухаре, всё понравилось, рекомендую 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мавзолей Исмаила Самани»

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