Мини-группа
до 3 чел.
Экскурсия по загородной Бухаре
Познакомьтесь с богатой историей Бухары за три часа. Мавзолей Чашмаи-Аюб, памятник И. Самани и летняя резиденция эмиров ждут вас
Начало: Памятник Исмаила Самани
Расписание: С понедельника по пятницу с 09:00 до 1800.
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
$31 за человека
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Бухаре - звёздному оазису Востока
Начало: Кафе Halva, торговый купол Токи-Саррофон
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
$20 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Многранная Бухара
Начало: На площади Ляби Хауз
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
$70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бухарские улочки: история, искусство, душа
Прогулка по старинным улочкам Бухары - это путешествие во времени. Узнайте, как живут ремесленники и насладитесь настоящим узбекским чаем
Начало: Торговый купол Токи Саррофон
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
$105 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна30 апреля 2025Интересно прошла экскурсия по загородной Бухаре, всё понравилось, рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мавзолей Исмаила Самани»
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