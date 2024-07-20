4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бухаре: древние памятники и кухня
Бухара - город с богатой историей и уникальной культурой. На этой экскурсии вы увидите древние памятники и попробуете национальные блюда
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
$66 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер между Бухарой и Самаркандом - быстро и без хлопот
Наслаждайтесь комфортной поездкой между Бухарой и Самаркандом с нашим индивидуальным трансфером. Профессиональные водители и удобные автомобили
Завтра в 00:00
20 авг в 00:00
$219 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальная ночная экскурсия по Бухаре: архитектура и культура Узбекистана
Приглашаем вас на ночную прогулку по Бухаре. Откройте для себя уникальные достопримечательности города, такие как Ляби-Хауз, Магоки Аттари и Пои-Калян
Начало: Старый город, Ансабль Ляби-Хауз
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
$50 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIvan20 июля 2024Манзура великолепный гид. Очень добрый и внимательный. Всё рассказала, всё показала. Советую
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Ночные»
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Сейчас в Бухаре в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 219. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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