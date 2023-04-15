Город мыслителей и ученыхБухара — город, где проживали многие мыслители, ученые, теологи, поэты. Во время экскурсии поговорим об одном из них — Абу Али Ибн Сине (Авиценне), авторе интереснейших сочинений в области медицины, психологии, математики, логики, физики, музыки, поэзии, зоологии. Но самым его величайшим творением является «Канон врачебной науки». Вспомним Аль-Хасана аль-Басри — теоретика и психолога, проповедовавшего бескорыстную любовь к Богу, желание сблизиться с ним, что и стало отличительной чертой и особенностью суфийской идеологии. Бухара является родиной шейхов тариката Накшбанди.

Что вас ждет Начнем экскурсию с мавзолея Шейх Абдулхалика Гиждувани, видного теоретика исламского мира. Он известен также как автор нескольких трудов и вдохновитель такого известного учения как суфизм. Завершится же экскурсия в мавзолее Бахауддина Накшбанди. Благодаря высокой святости и благочестию последнего, Бухару нарекли «Куполом Ислама на Востоке», а самого богослова причислили к лику святых и признали покровителем этого благословенного города, в котором прошла вся его жизнь. Всего вы сможете посетить семь святых мест Бухары.

Важно знать:• в жаркую погоду иметь при себе солнцезащитные очки, в пасмурную и облачную — зонтик,

женщинам необходимо взять с собой платок.