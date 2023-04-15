Семь Пиров
Бухара — настоящий архитектурный и историко-культурный заповедник, сохранивший уникальные памятники зодчества всех исторических эпох, начиная с IX века, и при этом не потерявший свою самобытность. Здесь проживало немало мыслителей, ученых, теологов и поэтов.
Вас ждет семь святых мест Бухары, после посещения которых вы узнаете духовную сторону благословенного города.
Вас ждет семь святых мест Бухары, после посещения которых вы узнаете духовную сторону благословенного города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мавзолей Шейх Абдулхалика Гиждувани
- Мавзолей Шейх Мухаммад Ариф ар-Ривгари
- Мавзолей Шейх Махмуд Инджир аль-Фагнави
- Мавзолей Шейх Али ар-Рамитани
- Мавзолей Ходжа Мухаммад Бобо Самоси
- Мавзолей Сайида Амир Кулол
- Мавзолей Бахауддина Накшбанди
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город мыслителей и ученыхБухара — город, где проживали многие мыслители, ученые, теологи, поэты. Во время экскурсии поговорим об одном из них — Абу Али Ибн Сине (Авиценне), авторе интереснейших сочинений в области медицины, психологии, математики, логики, физики, музыки, поэзии, зоологии. Но самым его величайшим творением является «Канон врачебной науки». Вспомним Аль-Хасана аль-Басри — теоретика и психолога, проповедовавшего бескорыстную любовь к Богу, желание сблизиться с ним, что и стало отличительной чертой и особенностью суфийской идеологии. Бухара является родиной шейхов тариката Накшбанди.
Что вас ждет Начнем экскурсию с мавзолея Шейх Абдулхалика Гиждувани, видного теоретика исламского мира. Он известен также как автор нескольких трудов и вдохновитель такого известного учения как суфизм. Завершится же экскурсия в мавзолее Бахауддина Накшбанди. Благодаря высокой святости и благочестию последнего, Бухару нарекли «Куполом Ислама на Востоке», а самого богослова причислили к лику святых и признали покровителем этого благословенного города, в котором прошла вся его жизнь. Всего вы сможете посетить семь святых мест Бухары.
Важно знать:• в жаркую погоду иметь при себе солнцезащитные очки, в пасмурную и облачную — зонтик,
женщинам необходимо взять с собой платок.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Комплекс Бахауддина Накшбанди
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- В жаркую погоду иметь при себе солнцезащитные очки, в пасмурную и облачную — зонтик.
- Женщинам взять с собой платок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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