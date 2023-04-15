Семь Пиров: День паломничества по Бухаре

Семь Пиров

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Бухара — настоящий архитектурный и историко-культурный заповедник, сохранивший уникальные памятники зодчества всех исторических эпох, начиная с IX века, и при этом не потерявший свою самобытность. Здесь проживало немало мыслителей, ученых, теологов и поэтов.

Вас ждет семь святых мест Бухары, после посещения которых вы узнаете духовную сторону благословенного города.
Семь Пиров: День паломничества по Бухаре
Семь Пиров: День паломничества по Бухаре
Семь Пиров: День паломничества по Бухаре
Семь Пиров: День паломничества по Бухаре
Семь Пиров: День паломничества по Бухаре
Семь Пиров: День паломничества по Бухаре
Ближайшие даты:
15
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даты

Что вас ожидает:

  • Мавзолей Шейх Абдулхалика Гиждувани
  • Мавзолей Шейх Мухаммад Ариф ар-Ривгари
  • Мавзолей Шейх Махмуд Инджир аль-Фагнави
  • Мавзолей Шейх Али ар-Рамитани
  • Мавзолей Ходжа Мухаммад Бобо Самоси
  • Мавзолей Сайида Амир Кулол
  • Мавзолей Бахауддина Накшбанди
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город мыслителей и ученыхБухара — город, где проживали многие мыслители, ученые, теологи, поэты. Во время экскурсии поговорим об одном из них — Абу Али Ибн Сине (Авиценне), авторе интереснейших сочинений в области медицины, психологии, математики, логики, физики, музыки, поэзии, зоологии. Но самым его величайшим творением является «Канон врачебной науки». Вспомним Аль-Хасана аль-Басри — теоретика и психолога, проповедовавшего бескорыстную любовь к Богу, желание сблизиться с ним, что и стало отличительной чертой и особенностью суфийской идеологии. Бухара является родиной шейхов тариката Накшбанди.
Что вас ждет Начнем экскурсию с мавзолея Шейх Абдулхалика Гиждувани, видного теоретика исламского мира. Он известен также как автор нескольких трудов и вдохновитель такого известного учения как суфизм. Завершится же экскурсия в мавзолее Бахауддина Накшбанди. Благодаря высокой святости и благочестию последнего, Бухару нарекли «Куполом Ислама на Востоке», а самого богослова причислили к лику святых и признали покровителем этого благословенного города, в котором прошла вся его жизнь. Всего вы сможете посетить семь святых мест Бухары.
Важно знать:• в жаркую погоду иметь при себе солнцезащитные очки, в пасмурную и облачную — зонтик,
женщинам необходимо взять с собой платок.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Комплекс Бахауддина Накшбанди
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • В жаркую погоду иметь при себе солнцезащитные очки, в пасмурную и облачную — зонтик.
  • Женщинам взять с собой платок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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