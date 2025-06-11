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1 чел. По популярности 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Экскурсия по загородной Бухаре Познакомьтесь с богатой историей Бухары за три часа. Мавзолей Чашмаи-Аюб, памятник И. Самани и летняя резиденция эмиров ждут вас Начало: Памятник ходжа Насреддина у Лябихауса Расписание: С понедельника по пятницу с 09:00 до 1800. $72 за всё до 3 чел. 5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. По окрестностям сказочной Бухары Уникальная возможность посетить знаковые места Бухары: медресе Чор-Минор, комплекс Бахауддина Накшбанда и летнюю резиденцию бухарских эмиров Начало: Ляби-Хауз, около памятника Ходже Насреддину Афанди Расписание: По договоренности $120 за всё до 10 чел. 7 часов Индивидуальная до 3 чел. Загородная Бухара: за пределами древних стен Начало: По договоренности $100 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Бухары Последние отзывы на экскурсии Ю Юлия По окрестностям сказочной Бухары Мы увидели летнюю резиденцию последнего эмира, древний некрополь Чор Бакр, суфийский комплекс Накшбанди. Экскурсия была интересной и неутомительной, благодаря гиду Фуркату. Он оживил для нас историю этих мест. Спасибо большое. Рекомендую.

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Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мавзолей Бахауддина Накшбанди»

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