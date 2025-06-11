Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по загородной Бухаре
Познакомьтесь с богатой историей Бухары за три часа. Мавзолей Чашмаи-Аюб, памятник И. Самани и летняя резиденция эмиров ждут вас
Начало: Памятник ходжа Насреддина у Лябихауса
Расписание: С понедельника по пятницу с 09:00 до 1800.
21 июл в 09:00
22 июл в 09:00
$72 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По окрестностям сказочной Бухары
Уникальная возможность посетить знаковые места Бухары: медресе Чор-Минор, комплекс Бахауддина Накшбанда и летнюю резиденцию бухарских эмиров
Начало: Ляби-Хауз, около памятника Ходже Насреддину Афанди
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:30
21 июл в 08:30
$120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загородная Бухара: за пределами древних стен
Начало: По договоренности
21 июл в 08:00
22 июл в 08:00
$100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия11 июня 2025Мы увидели летнюю резиденцию последнего эмира, древний некрополь Чор Бакр, суфийский комплекс Накшбанди. Экскурсия была интересной и неутомительной, благодаря гиду Фуркату. Он оживил для нас историю этих мест. Спасибо большое. Рекомендую.
- ЖЖанна30 апреля 2025Интересно прошла экскурсия по загородной Бухаре, всё понравилось, рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мавзолей Бахауддина Накшбанди»
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