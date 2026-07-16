Увидеть знаменитые памятники и и всмотреться в живую ткань многонационального города
Эта программа — взгляд на Бухару изнутри.
Я историк и представитель татаро-башкирской общины, поэтому рассказываю не только о великих правителях и архитектуре, но и о судьбе национальных меньшинств, их вклад в торговлю, просвещение, духовную жизнь и формирование городской культуры.
Описание экскурсии
Ансамбль Ляби-Хауз — сердце старой Бухары. Я расскажу об истории знаменитого водоёма, Ходже Насреддине и объясню, почему город называли обителью знаний.
Еврейский и арабский кварталы — пройдём по старинным махаллям, увидим синагогу 16 века и поговорим о жизни многонациональной Бухары.
Торговые купола Токи-Саррафон и Токи-Заргарон — вы увидите, как работают потомственные чеканщики и ткачи и узнаете секреты Великого шёлкового пути.
Комплекс Пои-Калон — мы детально осмотрим минарет Калян — единственное сооружение, которое пощадил Чингисхан, и величественное здание медресе Мири-Араб.
Крепость Арк и мечеть Боло-Хауз — завершим прогулку у бывшей резиденции бухарских эмиров и одной из самых красивых мечетей города.
Вы узнаете:
как на одном пятачке земли уживались ислам, иудаизм и древние зороастрийские традиции
как читать орнаменты на фасадах медресе и в чём секрет бухарского кирпича
чем отличались еврейские и арабские кварталы
А ещё я с удовольствием порекомендую лучшие места, где попробовать настоящий бухарский плов, купить качественные сувениры или посетить мастер-классы по сюзане, миниатюре или каллиграфии. И при необходимости буду на связи до окончания вашего пребывания в Бухаре.
Организационные детали
Все объекты по маршруту мы осмотрим внутри. Входные билеты оплачиваются дополнительно — $10–12 с чел.
По желанию сделаем остановку на обед — я покажу проверенные места с традиционной бухарской кухней
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ансамбля Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я профессиональный гид и историк с многолетним опытом работы.
Я родилась и выросла в древней Бухаре и посвятила свою деятельность изучению её истории, архитектуры и духовного наследия. Для меня Бухара — читать дальшеуменьшить
не просто музей под открытым небом, а живой город, в котором переплелись судьбы народов, религий и эпох.
Я представляю одно из национальных меньшинств города — татаро-башкирское общество. Это позволяет мне показывать Бухару как многонациональный центр Великого Шёлкового пути, где на протяжении веков мирно сосуществовали разные культуры. На моих экскурсиях гости узнают не только об архитектурных памятниках, но и о людях, традициях и духовных ценностях, сформировавших уникальный облик города.
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