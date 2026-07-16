Эта программа — взгляд на Бухару изнутри. Я историк и представитель татаро-башкирской общины, поэтому рассказываю не только о великих правителях и архитектуре, но и о судьбе национальных меньшинств, их вклад в торговлю, просвещение, духовную жизнь и формирование городской культуры.

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Описание экскурсии

Ансамбль Ляби-Хауз — сердце старой Бухары. Я расскажу об истории знаменитого водоёма, Ходже Насреддине и объясню, почему город называли обителью знаний.

Еврейский и арабский кварталы — пройдём по старинным махаллям, увидим синагогу 16 века и поговорим о жизни многонациональной Бухары.

Торговые купола Токи-Саррафон и Токи-Заргарон — вы увидите, как работают потомственные чеканщики и ткачи и узнаете секреты Великого шёлкового пути.

Комплекс Пои-Калон — мы детально осмотрим минарет Калян — единственное сооружение, которое пощадил Чингисхан, и величественное здание медресе Мири-Араб.

Крепость Арк и мечеть Боло-Хауз — завершим прогулку у бывшей резиденции бухарских эмиров и одной из самых красивых мечетей города.

Вы узнаете:

как на одном пятачке земли уживались ислам, иудаизм и древние зороастрийские традиции

как читать орнаменты на фасадах медресе и в чём секрет бухарского кирпича

чем отличались еврейские и арабские кварталы

А ещё я с удовольствием порекомендую лучшие места, где попробовать настоящий бухарский плов, купить качественные сувениры или посетить мастер-классы по сюзане, миниатюре или каллиграфии. И при необходимости буду на связи до окончания вашего пребывания в Бухаре.

Организационные детали