Древние стены, золотые руки мастеров и щедрый стол — это ключи к душе Бухары. Вы почувствуете эхо далёкого прошлого, осматривая медресе Кукельдаш, цитадель Арк, мечети, базары, дворцы. Увидите, как из века в век ремесленники бережно передают старинные технологии и сохраняют народные промыслы. Наконец, откроете для себя Узбекистан через богатство вкусов и ароматов национальной кухни и познаете знаменитое восточное гостеприимство!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Архитектурные символы. Осмотрим минарет Калян, медресе Мири Араб и Кукельдаш, цитадель Арк и другие визитные карточки. Вы узнаете, как на протяжении тысячелетий развивалась Бухара, почему она считалась центром науки и торговли на Шёлковом пути и чем отличалась от других городов Средней Азии.

Традиции и ремёсла. Посетим соук — атмосферный рынок, где торгуют тканями, сувенирами, деревянными изделиями. Зайдём в музеи ремёсел и прикладного искусства, поговорим о старинных промыслах и технологиях и таким образом погрузимся в жизнь и обычаи горожан.

Кухня. За обедом вы узнаете, как плов, самса, лепёшки и сладости стали гастрономическими символами Бухары и, конечно, попробуете их. Раскроете секреты и региональные особенности узбекской кухни, побеседуете о специях, способах приготовления и значении еды.

Организационные детали

•Включены трансфер, входные билеты и традиционный обед с узбекскими блюдами — пловом, лепёшками, салатами и сладостями

•Транспорт зависит от размера группы: до 4 участников — седан, до 6 участников — минивэн, до 10 участников — микроавтобус. Доплата — $100 за каждого дополнительного участника. Детское кресло — по запросу

•Дополнительные блюда/чаепития (по желанию) оплачиваются отдельно

•С вами буду я или другой гид из нашей команды