Увидите, как из века в век ремесленники бережно передают старинные технологии и сохраняют народные промыслы.
Наконец, откроете для себя Узбекистан через богатство вкусов и ароматов национальной кухни и познаете знаменитое восточное гостеприимство!
Описание экскурсии
Архитектурные символы. Осмотрим минарет Калян, медресе Мири Араб и Кукельдаш, цитадель Арк и другие визитные карточки. Вы узнаете, как на протяжении тысячелетий развивалась Бухара, почему она считалась центром науки и торговли на Шёлковом пути и чем отличалась от других городов Средней Азии.
Традиции и ремёсла. Посетим соук — атмосферный рынок, где торгуют тканями, сувенирами, деревянными изделиями. Зайдём в музеи ремёсел и прикладного искусства, поговорим о старинных промыслах и технологиях и таким образом погрузимся в жизнь и обычаи горожан.
Кухня. За обедом вы узнаете, как плов, самса, лепёшки и сладости стали гастрономическими символами Бухары и, конечно, попробуете их. Раскроете секреты и региональные особенности узбекской кухни, побеседуете о специях, способах приготовления и значении еды.
Организационные детали
•Включены трансфер, входные билеты и традиционный обед с узбекскими блюдами — пловом, лепёшками, салатами и сладостями •Транспорт зависит от размера группы: до 4 участников — седан, до 6 участников — минивэн, до 10 участников — микроавтобус. Доплата — $100 за каждого дополнительного участника. Детское кресло — по запросу •Дополнительные блюда/чаепития (по желанию) оплачиваются отдельно •С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По любому удобному вам адресу в Бухаре
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элдар — ваша команда гидов в Бухаре
Мы семейная компания из Самарканда, работающая с 2022 года и специализирующаяся на перевозках по всему городу и региону. В автопарке — собственные автомобили разного класса, а водители хорошо знакомы с маршрутом и особенностями города. По запросу возможен трансфер с соблюдением дресс-кода водителя или с личным сопровождением.
