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города совершенно не знали и Наталье удалось нас в город влюбить. Экскурсия проложена по очень удачному и интересному маршруту, вам удастся увидеть все основные достопримечательности, пообщаться с местными ремесленниками, историков в парке Саманидов. Нам повезло и наша экскурсия не была формальной, мы говорили и об истории и о современности, общались от души! Наталья глубоко погружена и знакома с историей, о которой рассказывает и это очень интересно. Помимо всего прочего подскажет, где что находится, даст совет, где покушать вкусно и бюджетно, спокойно относится к тому, что мы не торопясь шли вдоль торговых рядов, рассматривая товары. В общем в одной экскурсии мы совместили всё и остались очень довольны тем временем, что провели вместе с гидом!