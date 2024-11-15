Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Бухары

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Бухаре на русском языке, цены от $20, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Бухара: по следам Авиценны
Пешая
33 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара: по следам Авиценны
Исследуйте Бухару через призму жизни Авиценны. Пройдитесь по местам, которые вдохновляли великого философа и врача, и ощутите дух эпохи
«Мы пройдёмся по улицам, где ступала нога знаменитого философа, взглянем на здание, которое он видел своими глазами, насладимся ароматами чудодейственных лекарственных трав»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$71 за всё до 4 чел.
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
Пешая
скидка
9%
29 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
98$89 за всё до 6 чел.
Бухара - сердце Великого шёлкового пути
Пешая
скидка
20%
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Бухара - сердце Великого шёлкового пути
Погрузиться в мир исламской архитектуры и духовности, гуляя по колоритным центральным улицам
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    15 ноября 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Экскурсия по Бухаре была чудесной, и то, что наш экскурсовод была Наталья нам тоже повезло. В Бухаре были впервые и
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    города совершенно не знали и Наталье удалось нас в город влюбить. Экскурсия проложена по очень удачному и интересному маршруту, вам удастся увидеть все основные достопримечательности, пообщаться с местными ремесленниками, историков в парке Саманидов. Нам повезло и наша экскурсия не была формальной, мы говорили и об истории и о современности, общались от души! Наталья глубоко погружена и знакома с историей, о которой рассказывает и это очень интересно. Помимо всего прочего подскажет, где что находится, даст совет, где покушать вкусно и бюджетно, спокойно относится к тому, что мы не торопясь шли вдоль торговых рядов, рассматривая товары. В общем в одной экскурсии мы совместили всё и остались очень довольны тем временем, что провели вместе с гидом!

  • Ю
    Юлия
    13 ноября 2024
    Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
    Санжар старался, очень) но все-таки системы в его рассказах не было никакой 🤪 мы запутались в показаниях))) возможно поколению постарше
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    эта экскурсия бы зашла больше, нам хотелось что-то более динамичного) и вот как нам показалась экскурсию начинать было бы логичнее с крепости, откуда начиналось развитие города и под конец попасть на базар, чтобы не спеша походить посмотреть все и поторговаться)

  • О
    Ольга
    8 ноября 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Хотим еще раз поблагодарить Наталью за интересный и содержательный рассказ про Бухару и его знаменитого жителя Авиценну. Экскурсия длилась 4 часа,
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    но мы даже вне заметили, как пролетело время. Прекрасное владение материалом, грамотная речь гида, любовь к родному городу, которой Наташа делилась с нами во время нашего маршрута. Она показала нам все интересные места старой исторической части города, ответила на все наши вопросы. Было чувство, что мы общаемся со старым другом. Друзьями мы и останемся навсегда))

  • D
    Denis
    7 ноября 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Натальей. Время пролетело не заметно, на одном дыхании. Всё очень понравилось! Спасибо огромное!
    Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Натальей. Время пролетело не заметно, на одном дыхании. Всё очень понравилось! Спасибо огромное!Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Натальей. Время пролетело не заметно, на одном дыхании. Всё очень понравилось! Спасибо огромное!Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Натальей. Время пролетело не заметно, на одном дыхании. Всё очень понравилось! Спасибо огромное!Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Натальей. Время пролетело не заметно, на одном дыхании. Всё очень понравилось! Спасибо огромное!Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Натальей. Время пролетело не заметно, на одном дыхании. Всё очень понравилось! Спасибо огромное!Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Натальей. Время пролетело не заметно, на одном дыхании. Всё очень понравилось! Спасибо огромное!Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Натальей. Время пролетело не заметно, на одном дыхании. Всё очень понравилось! Спасибо огромное!Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Натальей. Время пролетело не заметно, на одном дыхании. Всё очень понравилось! Спасибо огромное!Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Натальей. Время пролетело не заметно, на одном дыхании. Всё очень понравилось! Спасибо огромное!Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Натальей. Время пролетело не заметно, на одном дыхании. Всё очень понравилось! Спасибо огромное!
  • И
    Инна
    22 октября 2024
    Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
    Спасибо за организованную экскурсию и погружение в историю Бухары. Очень подробные рассказы. Санжар помимо экскурсии, познакомил с хорошим местом для обеда и познакомил с рынком, помог купить фрукты и орехи. По длительности получилось даже больше заявленного.
  • L
    LILIYA
    12 октября 2024
    Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
    Шикарная прогулка по старому городу в сопровождении Санжара. Глубокое погружение в историю, структурированная и доходчивая подача материала, просто разговор о жизни. Очень понравилось и от души рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бухара: по следам Авиценны
  2. Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
  3. Бухара - сердце Великого шёлкового пути
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  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в декабре 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 89 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бухары. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод