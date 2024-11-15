4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара: по следам Авиценны
Исследуйте Бухару через призму жизни Авиценны. Пройдитесь по местам, которые вдохновляли великого философа и врача, и ощутите дух эпохи
«Мы пройдёмся по улицам, где ступала нога знаменитого философа, взглянем на здание, которое он видел своими глазами, насладимся ароматами чудодейственных лекарственных трав»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$71 за всё до 4 чел.
скидка
9%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
98$89 за всё до 6 чел.
скидка
20%
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Бухара - сердце Великого шёлкового пути
Погрузиться в мир исламской архитектуры и духовности, гуляя по колоритным центральным улицам
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25$20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна15 ноября 2024Экскурсия по Бухаре была чудесной, и то, что наш экскурсовод была Наталья нам тоже повезло. В Бухаре были впервые и
- ЮЮлия13 ноября 2024Санжар старался, очень) но все-таки системы в его рассказах не было никакой 🤪 мы запутались в показаниях))) возможно поколению постарше
- ООльга8 ноября 2024Хотим еще раз поблагодарить Наталью за интересный и содержательный рассказ про Бухару и его знаменитого жителя Авиценну. Экскурсия длилась 4 часа,
- DDenis7 ноября 2024Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Натальей. Время пролетело не заметно, на одном дыхании. Всё очень понравилось! Спасибо огромное!
- ИИнна22 октября 2024Спасибо за организованную экскурсию и погружение в историю Бухары. Очень подробные рассказы. Санжар помимо экскурсии, познакомил с хорошим местом для обеда и познакомил с рынком, помог купить фрукты и орехи. По длительности получилось даже больше заявленного.
- LLILIYA12 октября 2024Шикарная прогулка по старому городу в сопровождении Санжара. Глубокое погружение в историю, структурированная и доходчивая подача материала, просто разговор о жизни. Очень понравилось и от души рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в декабре 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 89 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бухары. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод