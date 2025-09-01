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Влюбиться в Бухару за 1 день

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Моя экскурсия будет лёгкой и интересной — без перегрузки лишними датами и именами. Мы перенесёмся в 16–17 века — эпоху, когда формировался архитектурный облик Бухары. Посетим Еврейский квартал и синагогу, крепость Арк и легендарную темницу Зиндан.

Начнём с периода расцвета Бухары, дойдём до её упадка и обсудим последнего правителя — Саид-Эмира Алимхана.
5
13 отзывов
Влюбиться в Бухару за 1 день
Влюбиться в Бухару за 1 день
Влюбиться в Бухару за 1 день

Описание экскурсии

Ансамбль Ляби-Хауз, который состоит из трёх достопримечательностей: медресе и ханака Надира Диван-Беги (17 век), а также медресе Кукельдаш (16 век), построенного по приказу молочного брата эмира. Мы зайдём во внутреннюю часть ансамбля.

Еврейский квартал и синагога — прогуляемся по кварталу бухарских евреев, известных по всему миру, и внутрь действующей синагоги.

Торговые купола: Саррафон, Телпакфурушон, Тим и Заргарон — архитектурные шедевры 16 века. Поговорим, как в прошлом здесь кипела торговля.

Мечеть Магоки-Аттори (12 век) — одна из старейших в Бухаре. Примечательна тем, что здесь в разные времена молились и мусульмане, и евреи. Мы осмотрим её снаружи.

Хаммам (16 век) — место, где и сегодня можно записаться на традиционные процедуры. Мы зайдём внутрь и увидим, как хаммам устроен.

Кош-Медресе — две медресе, построенные в разное время: медресе Улугбека (15 век) и медресе Абдулазизхана (17 век). Я расскажу об их архитектуре и о самом Улугбеке. Осмотрим снаружи.

Ансамбль Пои-Калон — сердце Бухары. В него входят три строения: легендарная башня Калян, мечеть Калян и действующее медресе Мир-и-Араб. Мы осмотрим комплекс снаружи.

Зиндан — знаменитая тюрьма, о которой ходят легенды. Мы зайдём внутрь, увидим камеры заключённых и выясним, как здесь содержали людей в прошлом.

Мечеть Боло-Хауз, также известна как «Мечеть сорока колонн». Это одна из трёх исторических мечетей Бухары, сохранившихся до наших дней. Осмотрим её снаружи.

Крепость Арк — символ Бухары. Построена приблизительно в 4–5 веках. Служила резиденцией бухарских эмиров. Мы зайдём внутрь, посетим музей и закончим экскурсию в фотозоне.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — за всё около $10 за чел.
  • Можем устроить 10-минутный кофе-брейк в течение прогулки

ежедневно в 09:00, 13:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле памятника Ходже Насреддину
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00 и 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сарвиноз
Сарвиноз — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 930 туристов
Уважаемые гости! Меня зовут Сара — ваш друг и гид. Я учусь в Вебстерском университете. С детства увлекаюсь историей, особенно эпохами и традициями Бухары. Сегодня я расскажу вам об истории этого древнего города, а также мы поговорим о сурах и аятах, написанных на фасадах его достопримечательностей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
А
Остались очень довольны общением. Общение строилось не только на рассказах об истории, но и затрагивались темы современных традиций и культуры жителей
Остались очень довольны общением. Общение строилось не только на рассказах об истории, но и затрагивались темы современных традиций и культуры жителей
Остались очень довольны общением. Общение строилось не только на рассказах об истории, но и затрагивались темы современных традиций и культуры жителей
Остались очень довольны общением. Общение строилось не только на рассказах об истории, но и затрагивались темы современных традиций и культуры жителей
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V
Интересная обзорная экскурсия по старому городу Бухара. Спасибо Саре за такую подробную экскурсию, приятно слушать человека знающего о всех этих исторических местах.
Интересная обзорная экскурсия по старому городу Бухара. Спасибо Саре за такую подробную экскурсию, приятно слушать человека
Интересная обзорная экскурсия по старому городу Бухара. Спасибо Саре за такую подробную экскурсию, приятно слушать человека
Интересная обзорная экскурсия по старому городу Бухара. Спасибо Саре за такую подробную экскурсию, приятно слушать человека
Интересная обзорная экскурсия по старому городу Бухара. Спасибо Саре за такую подробную экскурсию, приятно слушать человека
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А
Спасибо огромное за экскурсию, было удивительно, интересно, незабываемо и просто мило, удачи Вам во всем ♥️
Спасибо огромное за экскурсию, было удивительно, интересно, незабываемо и просто мило, удачи Вам во всем ♥️
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Е
Прекрасный гид, интересная экскурсия. Рекомкндую
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С
Мы провели сказочный день в Бухаре с прекрасным гидом Сарой. Замечательный рассказ о прошлом, мы получали ответ на любой наш вопрос,очень рекомендуем данную экскурсию и нашего гида.
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Ирина
Посетили экскурсию с Сарой. Все было прекрасно. Отличное знание русского языка несомненно плюс этого гида. Весь материал подавался живым языком без излишнего нагромождения дат. Много узнали как об истории Бухарского ханства так и современной жизни в Узбекистане. Спасибо огромное
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