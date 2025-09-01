Моя экскурсия будет лёгкой и интересной — без перегрузки лишними датами и именами. Мы перенесёмся в 16–17 века — эпоху, когда формировался архитектурный облик Бухары. Посетим Еврейский квартал и синагогу, крепость Арк и легендарную темницу Зиндан. Начнём с периода расцвета Бухары, дойдём до её упадка и обсудим последнего правителя — Саид-Эмира Алимхана.

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Описание экскурсии

Ансамбль Ляби-Хауз, который состоит из трёх достопримечательностей: медресе и ханака Надира Диван-Беги (17 век), а также медресе Кукельдаш (16 век), построенного по приказу молочного брата эмира. Мы зайдём во внутреннюю часть ансамбля.

Еврейский квартал и синагога — прогуляемся по кварталу бухарских евреев, известных по всему миру, и внутрь действующей синагоги.

Торговые купола: Саррафон, Телпакфурушон, Тим и Заргарон — архитектурные шедевры 16 века. Поговорим, как в прошлом здесь кипела торговля.

Мечеть Магоки-Аттори (12 век) — одна из старейших в Бухаре. Примечательна тем, что здесь в разные времена молились и мусульмане, и евреи. Мы осмотрим её снаружи.

Хаммам (16 век) — место, где и сегодня можно записаться на традиционные процедуры. Мы зайдём внутрь и увидим, как хаммам устроен.

Кош-Медресе — две медресе, построенные в разное время: медресе Улугбека (15 век) и медресе Абдулазизхана (17 век). Я расскажу об их архитектуре и о самом Улугбеке. Осмотрим снаружи.

Ансамбль Пои-Калон — сердце Бухары. В него входят три строения: легендарная башня Калян, мечеть Калян и действующее медресе Мир-и-Араб. Мы осмотрим комплекс снаружи.

Зиндан — знаменитая тюрьма, о которой ходят легенды. Мы зайдём внутрь, увидим камеры заключённых и выясним, как здесь содержали людей в прошлом.

Мечеть Боло-Хауз, также известна как «Мечеть сорока колонн». Это одна из трёх исторических мечетей Бухары, сохранившихся до наших дней. Осмотрим её снаружи.

Крепость Арк — символ Бухары. Построена приблизительно в 4–5 веках. Служила резиденцией бухарских эмиров. Мы зайдём внутрь, посетим музей и закончим экскурсию в фотозоне.

Организационные детали