Начнём с периода расцвета Бухары, дойдём до её упадка и обсудим последнего правителя — Саид-Эмира Алимхана.
Описание экскурсии
Ансамбль Ляби-Хауз, который состоит из трёх достопримечательностей: медресе и ханака Надира Диван-Беги (17 век), а также медресе Кукельдаш (16 век), построенного по приказу молочного брата эмира. Мы зайдём во внутреннюю часть ансамбля.
Еврейский квартал и синагога — прогуляемся по кварталу бухарских евреев, известных по всему миру, и внутрь действующей синагоги.
Торговые купола: Саррафон, Телпакфурушон, Тим и Заргарон — архитектурные шедевры 16 века. Поговорим, как в прошлом здесь кипела торговля.
Мечеть Магоки-Аттори (12 век) — одна из старейших в Бухаре. Примечательна тем, что здесь в разные времена молились и мусульмане, и евреи. Мы осмотрим её снаружи.
Хаммам (16 век) — место, где и сегодня можно записаться на традиционные процедуры. Мы зайдём внутрь и увидим, как хаммам устроен.
Кош-Медресе — две медресе, построенные в разное время: медресе Улугбека (15 век) и медресе Абдулазизхана (17 век). Я расскажу об их архитектуре и о самом Улугбеке. Осмотрим снаружи.
Ансамбль Пои-Калон — сердце Бухары. В него входят три строения: легендарная башня Калян, мечеть Калян и действующее медресе Мир-и-Араб. Мы осмотрим комплекс снаружи.
Зиндан — знаменитая тюрьма, о которой ходят легенды. Мы зайдём внутрь, увидим камеры заключённых и выясним, как здесь содержали людей в прошлом.
Мечеть Боло-Хауз, также известна как «Мечеть сорока колонн». Это одна из трёх исторических мечетей Бухары, сохранившихся до наших дней. Осмотрим её снаружи.
Крепость Арк — символ Бухары. Построена приблизительно в 4–5 веках. Служила резиденцией бухарских эмиров. Мы зайдём внутрь, посетим музей и закончим экскурсию в фотозоне.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — за всё около $10 за чел.
- Можем устроить 10-минутный кофе-брейк в течение прогулки
ежедневно в 09:00, 13:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$45